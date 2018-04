Estrenos del 6 de abril de 2018

Campeones (Campeones, 2018), de Javier Fesser

Comedia llena de sentimientos y humor, con grandes dosis de surrealismo, por las especiales situaciones que viven los personajes, algo habitual en los films de Javier Fesser, quien con la película de animación Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo (2014), obtuvo los Goya a mejor filme de animación y a mejor guión adaptado. Además, con Camino (2008) el cineasta obtuvo seis Premios Goya, entre ellos a mejor película, mejor guión original y mejor director. Su primer Goya fue por el cortometraje Aquel ritmillo (1994), que obtuvo el Goya a mejor cortometraje de Ficción. Un entrenador de baloncesto profesional, interpretado por Javier Gutiérrez (El autor, Plan de fuga), lleno de problemas y frustraciones, recupera su vida gracias al equipo de personas con discapacidad intelectual que, por avatares de la vida, acaba entrenando.

Have a nice day (Hao ji le, 2017), de Bi Liu Jian

Película de animación china dirigida por Liu Jian, especialista en Pintura China que comenzó a trabajar en animaciones en 1995 y fundó Le-joy Animation Studio en 2007. Su primera y característica animación fue Piercing I. Está a punto de caer una tormenta en una pequeña ciudad al sur de China. En un desesperado intento de encontrar dinero para solucionar la fallida cirugía plástica de su prometida, Xiao Zhang, un incauto conductor, roba una bolsa a su jefe con un millón de yuanes. La noticia sobre el robo se extiende rápidamente por la ciudad y, en el transcurso de esa noche, todo el mundo anda a la caza de Xiao Zhang y el dinero. En este film animado de gánsteres con tintes de comedia, Liu Jian ofrece un torbellino neo-noir con el que consolida su estilo precursor en la animación independiente china. Compitió en Sección Oficial en el Festival de Cine de Berlín de 2017 y es también un reflejo de los bajos fondos y la corrupción actual en China, por lo que sufrió la censura por parte de sus autoridades y fue sacada de competición del Festival de Cine de Animación de Annecy.

Inmersión (Submergence, 2017), de Wim Wenders

Filme basado en el libro homónimo de JM Ledgard y dirigido por el cineasta alemán Wim Wenders (Los hermosos días de Aranjuez, Todo saldrá bien). Relata una historia de amor que se sumerge en los mundos completamente diferentes de los dos protagonistas, Danielle Flinders (Alicia Vikander) y James More (James McAvoy). Se conocen por casualidad en un remoto hotel de Normandía, donde ambos se preparan para emprender misiones sumamente peligrosas. Se enamoran casi en contra de su voluntad, pero no tardarán en darse cuenta de que son el respectivo amor de sus vidas. Pronto se encuentran a un mundo de distancia. James es hecho prisionero por yihadistas y no tiene forma de ponerse en contacto con Danny, que tendrá que descender en su sumergible hasta el fondo del mar, sin saber siquiera si James sigue vivo. Inauguró la 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Fernando Velázquez es el compositor de la música del filme, y es conocido por poner música a películas como Un monstruo viene a verme (2016), La cumbre escarlata (2015) o Lo imposible (2012).

Juego de ladrones (Den of thieves, 2018), de Christian Gudegast

Thriller de acción con el que debuta en la dirección de Christian Gudegast, guionista de Objetivo: Londres (2016). Todos los días, el banco de la Reserva Federal de Los Ángeles saca de la circulación 120 millones de dólares en efectivo. Un grupo de experimentados ladrones planea su gran atraco final: robar esos 120 millones, pero el departamento del Sheriff de Los Ángeles, la brigada más temida de la ciudad liderada por “El gran Nick”, no está dispuesto a ponérselo fácil. Adelantarse a ellos y llegar los primeros al dinero será su máximo reto. Est´protagonizada por Gerard Butler (Geostorm, Dioses de Egipto), Pablo Schreiber (American Gods) y el rapero 50 cent (Redención, Caza al asesino).

Los investigadores y la maldición del rey oscuro (Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs, 2017), de Christian Theede

Película alemana dirigido por Christian Theede (Amenaza en el paraíso, Gonger, el mal viene del pasado) que es una adaptación de una serie de televisión titulada Die Pfefferkörner, la cual lleva emitiéndose desde 1999. En una excursión del colegio, Mia y su compañero de clase Benny van de visita a la casa de campo de la familia Gruber, donde investigan un hechizo. En la casa aparecen misteriosos símbolos de brujería, el ganado de los Gruber enferma, el agua del pozo se vuelve negra, y el granero se incendia. El joven Luca Gruber se culpa a si mismo por tratar de encontrar el tesoro del Rey Oscuro en la montaña y por un momento piensa que ha sido él quien ha traído la maldición del Rey Oscuro a su familia.

Marea humana (Human flow, 2017), de Ai Weiwei

Ai Weiwei (Ordos 100, Disturbing the Peace) explora la crisis global de los refugiados a través de grabaciones y entrevistas en 22 países distintos: Afganistán, Bangladesh, Francia, Grecia, Alemania, Hungría, Irak, Israel, Italia, Jordania, Kenia, Líbano, Macedonia, Malasia, México, Pakistán, Palestina, Serbia, Suiza, Siria, Tailandia y Turquía. Ahí ha convivido con comunidades de inmigrantes y ha recogido sus experiencias. Ai Weiwei es conocido por su crítica a las injusticias sociales y a la corrupción del gobierno chino. En 2008, tras el terremoto de 8.0 grados que tuvo lugar en Sichuan, impulsó una investigación ciudadana para recopilar los nombres de los estudiantes fallecidos bajo los escombros del campus de la escuela. Por otro lado, en 2011 estuvo retenido 81 días por su oposición a las políticas de su país. Ahora, con los refugiados, Weiwei toca un tema del cual tiene una cercanía muy directa, ya que él, junto a su familia, tuvo que huir de Pekín en 1961, regresando 16 años después tras la muerte de Mao Zedong.

Miss Dalí (Miss Dalí, 2018), de Ventura Pons

Biopic dirigido y escrito por Ventura Pons (Anita no perd el tren, Morir (o no)), que cuenta con un reparto compuesto por Siân Philips (Yo, Claudio, Furia de titanes), Claire Bloom (El discurso del rey, Candilejas) que encarna a Maggie la mejor amiga de Anna María, el único personaje ficticio de la película, Joan Carreras (Insensibles, Mejor que nunca) y Rachel Lascar (Caza al asesino, Los Pelayos), entre otros. Anna Maria Dalí es cuatro años más joven que su hermano Salvador y se adoran. Ambos disfrutan del gran ambiente progresista de la España republicana, confraternizando con grandes creadores, García Lorca, Buñuel… Una arcadia feliz en Cadaqués que se rompe con el estallido de las guerras europeas, la llegada de la siempre misteriosa Gala y con el impresionante éxito mundial de Salvador, uno de los más grandes pintores del siglo XX.

Resort Paraíso (Resort Paraíso, 2018), de Enrique García

Thriller dirigido por el malagueño Enrique García y es su segundo largometraje tras 321 Días en Míchigan. Participó en el Festival de Cine de Málaga de 2017, dentro de la sección “Estrenos Especiales” y está protagonizada por Virginia DeMorata (321 días en Michigan), Héctor Medina (Prime Time) y Rafael Castillo-Romero. Eva y Pablo atraviesan el peor momento de sus vidas. Marcados por una tragedia que no pueden superar, sin trabajo y sin casa, se esconden en el hotel en el que trabaja Eva, cerrado durante la temporada invernal. Ella tiene todas las claves de acceso y un plan para pasar desapercibidos, pero pronto son descubiertos por Saúl, uno de los vigilantes de seguridad que no piensa desaprovechar la oportunidad de divertirse y dejarles claro quién está al mando. El hotel se convierte así en una jaula y Eva y Pablo en sus presas, pero con lo que el vigilante no cuenta es que dos personas que no tienen nada que perder, sólo pueden ganar.

Un sol interior (Un beau soleil intérieur, 2017), de Claire Denis

Primera comedia dirigida por Claire Denis (Los canallas, Una mujer en África, L’intrus, 35 rhums, Trouble Every Day), inspirada en la obra Fragmentos del discurso amoroso, de Roland Barthes, que está protagonizada por Juliette Binoche (Nadie quiere la noche) como Isabelle, una artista parisina divorciada que, tras varias relaciones sin éxito, quiere encontrar el amor. El de verdad. La película se presentó en el Festival de Cine de Cannes 2017, dentro de la “Quincena de Realizadores” y también intervienen Xavier Beauvois (Django), Nicolas Duvauchelle (Las malas hierbas), Sandrine Dumas (48 heures par jour), Valeria Bruni Tedeschi (Locas de alegría, La alta sociedad) y Gérard Depardieu (Sólo se vive una vez).

Veloz como el viento (Veloce come il vento, 2016), de Matteo Rovere

Película de Matteo Rovere (Gli sfiorati) basada en hechos reales y protagonizada por Stefano Accorsi (Viajo sola, Silencio de amor), a quien acompañan Matilda De Angelis (Il premio), Lorenzo Gioielli (Mia Madre), y Paolo Graziosi (Amore grande). La familia De Martino se ha dedicado siempre a los motores y las carreras. Mario, el padre de familia, se ve forzado a hacerle camino a su joven y talentosa hija, Giulia. A ella la acompañará su hermano mayor Loris, ex-piloto, poco fiable pero que conserva un sentido agudo de las carreras y coches. Juntos afrontarán nuevos retos y volverán a las carreras, mientras se conocen y aprenden el significado de ser una familia. La película arrasó en los David de Donatello italianos con seis premios y está libremente inspirada en la vida de Carlo Rally, Campeón Europeo de Rally en 1984.

Verano de una familia de Tokio (Kazoku wa tsuraiyo 2, 2017), de Yôji Yamada

Tras Una familia de Tokio (2013), remake del clásico Cuentos de Tokio (1953) del director Yasujiro Ozu y ganadora de la Espiga de Oro en la SEMINCI 2013, y el éxito de Maravillosa Familia de Tokio (2016), los actores protagonistas vuelven a reunirse en una nueva comedia sobre la familia Hirata. Yôji Yamada, director japonés que cuenta con más de ochenta títulos en su haber como El ocaso del samurai, The hidden blade o Love and honor, entre otros, vuelve a trabajar con los actores Isao Hashizume (La casa del tejado rojo), Kazuko Yoshiyuki (Departures) y Satoshi Tsumabuki (Ikari), entre otros. Mientras su mujer viaja con unas amigas para ver la aurora boreal, el abuelo aprovecha para retomar antiguas amistades y rememorar viejos tiempos. Después de un pequeño accidente de circulación sin importancia se desatará el caos en la familia Hirata. Sus hijos se reunirán para intentar que deje de conducir pero el abuelo no se lo pondrá fácil.