Estrenos del 7 de abril de 2017

Bella Durmiente (Belle dormant, 2016), de Ado Arrietta

En el misterioso reino de Litonia, el joven y atractivo príncipe Egon se pasa las noches tocando la batería. durante el día, su obsesión es colarse en el reino perdido de Kentz y despertar a la Bella durmiente. Pero su padre, el rey, quien no cree en los cuentos de hadas, se opone firmemente. Con la ayuda de la arqueóloga de la Unesco, Maggie Jerkins, el príncipe intentará romper el hechizo. Regreso de Ado Arrietta (Vacanza permanente, Eco y Narciso, Merlín, Kikí, Grenouilles, Flammes, Tam Tam, Les intrigues de Sylvia Couski, Le château de Pointilly) a la dirección cinematográfica con está película protagonizada por Niels Schneider, Mathieu Amalric e Ingrid Caven. Arietta ha inspirado la película en una versión anglosajona del cuento escrita por C.S. Evans en 1920 e ilustrada por Arthur Rackham. El director ha elegido esta interpretación porque es más extensa que los libros de Perrault o los hermanos Grimm.

Cantábrico: Los dominios del oso pardo (Cantábrico. Los dominios del Oso Pardo, 2017), de Joaquín Gutiérrez Acha

Bajo el patrón de las cuatro estaciones, la película recorre la Cordillera Cantábrica contando las historias que van a protagonizar las diferentes especies. El oso pardo, el lobo, el gato montés, el urogallo, los salmones, las plantas carnívoras o las pequeñas pero interesantes arañas y mariposas, van a presentar en su particular mundo, a lo largo de las diferentes estaciones, para mostrar sus estrategias de superviviencia al tiempo que superan las condiciones extremas que el clima les impone. Este filme está dirigido por Joaquín Gutiérrez Acha, autor de documentales como Guadalquivir (2013), Lince ibérico. El cazador solitario (2004) o Las montañas del lobo (2003), quien ha conseguido rodar escenas nunca antes vista en el cine, como el ataque y cacería de una manada de lobos ibéricos salvajes a un ciervo. Para captar las escenas de la vida de los animales que pueblan la cordillera Cantábrica, el cineasta ha recurrido a medios de rodaje de última generación, como cámaras de ultra alta definición, drones teledirigidos y cámaras de alta velocidad capaces de grabar más de 1.500 fotogramas por segundo.

David Lynch: The Art Life (David Lynch: The art life, 2016), de Jon Nguyen, Rick Barnes & Olivia Neergaard-Holm

David Lynch ofrece un viaje íntimo a través de los años formativos de su vida. Desde su educación idílica en una pequeña ciudad hasta las oscuras calles de Filadelfia, Lynch esboza los eventos que han ayudado a formar uno de los directores más enigmáticos del cine. La película analiza el arte, la música y las primeras películas de Lynch, iluminando los rincones oscuros de su mundo único, dando al público una mejor comprensión del hombre y el artista. Jon Nguyen, Rick Barnes y Olivia Neergaard-Holm dirigen este largometraje sobre el director responsable de obras como Mulholland Drive, El hombre elefante, Twin Peaks o Terciopelo azul, que participó en el Festival de Cine de Venecia 2016.

Ghost in the Shell: El alma de la máquina (Ghost in the Shell, 2017), de Rupert Sanders

En un futuro próximo, Mayor (Scarlett Johansson) es la primera de su especie: esta humana, cuya vida fue salvada tras un espeluznante accidente, ha sido sometida a un proceso de ciber-regeneración gracias al cual se ha convertido en el soldado perfecto consagrado a detener a los más peligrosos delincuentes mundiales. Ante las nuevas cotas de paroxismo alcanzadas por el terrorismo, que es capaz de apoderarse de la voluntad de las personas y someterlas a sus designios, Mayor se convierte en el único medio de detener el avance del mal. Pero mientras se prepara para enfrentarse al nuevo enemigo, Mayor descubre que lo que cree saber sobre su pasado es una burda mentira: su vida no fue salvada, fue robada. Nada la detendrá para recuperar su pasado, averiguar quiénes la han infligido este tormento y detenerlos antes de que repitan la operación con otros humanos. Basada en el Manga japonés Ghost in the Shell: El alma de la máquina, creado por Masamune Shirow, la película está dirigida por Rupert Sanders (Blancanieves y la leyenda del cazador).

Los pitufos: la aldea escondida (Smurfs: The lost village, 2017), de Kelly Asbury

En esta entrega totalmente animada de los pitufos, un misterioso mapa lleva a Pitufina y a sus mejores amigos, Filósofo, Torpe y Fortachón, a embarcarse en una emocionante y apasionante carrera por el Bosque Prohibido, lleno de criaturas mágicas, para encontrar una misteriosa aldea escondida, antes de que lo haga el malvado mago Gargamel. Al acometer este trepidante viaje lleno de acción y peligros, los pitufos emprenden un rumbo que los llevará a descubrir el mayor secreto de la historia pitufa. Con las voces de en la versión en castellano de Macarena García, Luis Piedrahita, Jordi Sánchez y Eva Hache, esta nueva entrega de la saga, la primera completamente hecha en animación por ordenador, está dirigida por Kelly Abury (Shrek 2, Gnomeo & Julieta, Spirit: El corcel indomable).

Mañana empieza todo (Demain tout commence, 2016), de Hugo Gélin

Samuel es un joven soltero y conquistador que vive en la costa francesa. Un día una antigua aventura se presenta con un bebé en brazos, le comunica que es su hija y desaparece. Incapaz de llevar una vida con un bebé intenta encontrar a la madre sin éxito. Pasa el tiempo y mientras la niña va creciendo llevan una vida divertida y maravillosa. 8 años más tarde la madre regresa para recuperar a su hija. Es el segundo largometraje de Hugo Gélin tras Comme des frères) y está protagonizada por Omar Sy (Jurassic World) a quien acompañan en el reparto Clémence Poésy (Mi amigo Mr. Morgan y El pastel de boda), Antoine Bertrand (Starbuck) y la joven Gloria Colston. La película es un remake del filme mexicano No se aceptan devoluciones (2013), dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez.

Mesa 19 (Table 19, 2017), de Jeffrey Blitz

Comedia dirigida por Jeffrey Blitz (Spellbound (al pie de la letra), Rocket science, Parks and Recreations, The Office) en la que Eloise (Anna Kendrick) es una ex dama de honor -a la que liberaron de sus obligaciones después de que el padrino de boda cortara con ella con un mensaje de texto- que decide mantener la cabeza en alto y asistir de todos modos a la boda de su vieja amiga. En la comida, se sienta en la mesa “aleatoria” del final del salón con un grupo dispar de desconocidos, la mayoría de los cuales deberían haber rechazado la invitación (pero no antes de enviar algún bonito regalo no incluido en la lista de bodas). Cuando se empiezan a revelar los secretos de todos, Eloise descubre una o dos cosas sobre los comensales de la Mesa 19. La amistad -e incluso un pequeño romance- puede surgir hasta en las situaciones más insospechadas.

The First Monday in May (The First Monday in May, 2016), de Andrew Rossi

Mirada sin precedentes a los bastidores de dos de los eventos culturales más importantes de Nueva York que trata sobre la creación de China: “Through The Looking Glass”, la exposición de moda más visitada de la historia de The Costume Institute, en el Metropolitan Museum of Art, y la Gala del Met 2015, evento para recaudar fondos, plagado de estrellas, que da inicio a la exposición. El cineasta Andrew Rossi (Page One: Inside the New York Times) sigue a Anna Wintour, directora artística de Condé Nast y editora jefe de la revista Vogue y presidenta de la Gala del Met durante mucho tiempo, y a Andrew Bolton, el iconoclasta conservador que concibió el revolucionario espectáculo, durante ocho meses mientras se preparan para una noche que esperan que conquiste el mundo del arte y de la moda.

Últimos días en el desierto (Last days in the desert, 2015), de Rodrigo García

Ewan McGregor interpreta a un Jesucristo, humano y atípico, que después de los cuarenta días de ayuno y rezo en el desierto se verá acosado por la tentación del Diablo, al que deberá enfrentarse como prueba para demostrar su fe. McGregor se asoma a uno de los mayores retos de su carrera: interpretar al mismo tiempo a Jesús y al propio Diablo, en sus últimos días de periplo por el desierto. El director Rodrigo García (Nueve vidas, Madres e hijas, Cosas que diría con sólo mirarla, Albert Nobbs) recubre todo el relato de misterio, y el triplemente oscarizado director de fotografía Emmanuel Lubezki (El Renacido, Birdman, Gravity) obra un milagro al convertir la luz natural y el paisaje desértico en magia para la mirada.