Estrenos del 7 de julio de 2017

Baby driver (Baby driver, 2017), de Edgar Wright

Baby (Ansel Elgort) es un conductor de cara inocente que lleva a criminales del punto A al punto B, con aire temerario y una banda sonora propia en su cabeza. Baby trabaja para Doc (Kevin Spacey), un pez gordo en racha asaltando bancos a plena luz de día, en parte gracias a la pericia al volante de Baby. Doc cuenta con otros profesionales como Buddy (Jon Hamm), antiguo agente de bolsa convertido en criminal, Darling (Eiza González), la joven desenfrenada y escandalosa cómplice de Buddy, y Bats (Jamie Foxx), un impulsivo pistolero cuyas sospechas sobre Baby, tanto de su actitud como de su aptitud, empiezan a generar problemas en la operación que hasta entonces iba suave como la seda. El director de películas como Zombies Party, Arma fatal, Scott Pilgrim contra el mundo o Bienvenidos al fin del mundo, Edgar Wright, vuelve con otra película del género en el que mejor se desenvuelve, la comedia.

Brava (Brava, 2016), de Roser Aguilar

La vida de Janine parece ir bien hasta que sufre un asalto en el metro y todo se desmorona. Tratando de huir de su tormento interior, escapa al pueblo donde ahora vive su padre intentando ocultar sus heridas. Sin embargo, allí, lejos de encontrar la paz, se acercará a su lado más oscuro. Roser Aguilar (Lo mejor de mí) dirige este drama, cuyo guión ha escrito junto a Alejandro Hernández (Caníbal). Está protagonizada por Laia Marull (la serie Carlos, Rey Emperador), Emilio Gutiérrez Caba (Palmeras en la nieve), Bruno Todeschini (Conexión Marsella), Sergio Caballero (La revolución de los ángeles) y Francesc Orella (Truman).

Día de patriotas (Patriots day, 2017), de Peter Berg

Basada en hechos reales, este thriller dramático lleno de tensión narra los hechos sucedidos en torno al atentado con bomba en la maratón de Boston, y recoge en detalle una de las operaciones de busca y captura más sofisticadas y mejor coordinadas de la historia de las fuerzas del orden. El atentado en la maratón de Boston de 2013 destrozó vidas y puso a prueba la entereza del espíritu norteamericano pero, tras producirse los hechos, una ciudad entera se unió para llevar a los autores ante la justicia, localizándolos en tiempo récord, antes de que tuvieran ocasión de infligir más daños fuera de Boston. La historia está sacada de testimonios reales, entre los que se incluyen los servicios de emergencia, personal de hospitales, investigadores de las fuerzas del orden, representantes del gobierno, ciudadanos corrientes y los propios supervivientes. Dirigida por Peter Berg (Marea negra, Battleship, El único superviviente), está protagonizada por Mark Wahlberg (El jugador, Ted).

El hombre del corazón de hierro (HHhH, 2016), de Cédric Jimenez

1942. El tercer Reich está en su máximo apogeo. La resistencia checa en Londres decide planear la operación militar más ambiciosa de la Segunda Guerra Mundial: Antropoide. Dos jóvenes reclutas, Jozef Gabcik (Jack Reynor) y Jan Kubis (Jack O’Connell), son enviados a Praga para asesinar al líder nazi más cruel de todos, Reinhard Heidrych (Jason Clarke), jefe de las SS, la Gestapo y arquitecto de la “Solución Final”. Dirige Cédric Jimenez (Conexión Marsella) dirige este thriller de acción basado en hechos reales relatados en la exitosa novela HHhH, la primera del escritor francés Laurent Binet, gracias a la cual ganó el Premio Goncourt en 2010. Las siglas que dan título a la película en su versión original corresponden a Himmlers Hirn heißt Heydrich (El cerebro de Himmler se llama Heydrich).

El pastor (El pastor, 2016), de Jonathan Cenzual Burley

Anselmo, un hombre de mediana edad vive modesta, pero apaciblemente en una casa de un pueblo del interior de España. Su perro Pillo y las ovejas que pastorea son su más preciada compañía. Un ambiente lo suficientemente bucólico para él cómo para ignorar las ofertas que le llegan desde una constructora que pretende comprarle su terreno para edificar una urbanización y un centro comercial. Frente al no querer vender de Anselmo se encuentran las ansias de dinero de Julián y Paco, los dueños de los terrenos colindantes, que sólo responden a la lógica de sus propios intereses. Tercer largometraje del cineasta salmantino Jonathan Cenzual Burley (El alma de las moscas, El Año y la Viña), protagonizado por Miguel Martín, Alfonso Mendiguchia, Juan Luis Sara y Maribel Iglesias. Se presentó en el Festival de Cine de Gijón, en la sección competitiva “Rellumes”.

Estados Unidos del Amor (Zjednoczone stany milosci, 2016), de Tomasz Wasilewski

Año 1990. Polonia acaba de abrirse al capitalismo. Entre la novedad de las cintas VHS, las clases de aerobic y los discos de Whitney Houston, cuatro mujeres intentan lidiar con la represión sexual y con sus amores insatisfechos. Agata, una joven madre atrapada en un matrimonio infeliz, se siente atraída por un sacerdote. Renata, una solitaria profesora de ruso ya en su madurez, se obsesiona con su vecina Marzena, una ex miss que sueña con ser modelo. La hermana de esta, Iza, la estricta directora de la escuela donde trabaja Renata, tiene una aventura con el padre de una alumna. Cuatro mujeres, aparentemente felices, deciden que ha llegado el momento de intentar cambiar de vida. Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale 2016 para su director y guionista Tomasz Wasilewski, quien sigue el devenir sentimental de cuatro mujeres en una ciudad de Polonia tras la caída del muro y con la vergüenza de la religión como telón de fondo. Este es el tercer largometraje del director polaco Tomasz Wasilewski tras In the Bedroom y Plynace wiezowce, protagonizado por Julia Kijowska (Casa de ángel poderoso), Magdalena Cielecka (Katyn), Dorota Kolak (Life feels good), Marta Nieradkiewicz (Mur) y Andrzej Chyra (Amarás al prójimo).

La wedding planner (Jour J, 2017), de Reem Kherici

Mathias y Alexia son una pareja estable desde hace varios años, y por primera vez él comete una infidelidad con Juliette, una coordinadora de bodas. Cuando Alexia descubre la tarjeta de visita de Juliette en el bolsillo de Mathias, se queda estupefacta, pierde el habla… De repente, lo entiende todo: Juliette es una organizadora de bodas, lo cual quiere decir que Mathias se quiere casar con ella. Ella dice bien alto: “Sí“. Sin haberlo previsto, Mathias se encuentra entre su “esposa” y su “amante” obligado a organizar una boda, la suya, inesperada. Reem Kherici (París a toda costa) dirige este filme protagonizado por la propia Kherici junto con Nicolas Duvauchelle (Una mujer en África) y Julia Piaton (Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?).

Llega de noche (It comes at night, 2017), de Trey Edward Shults

Una cinta que captura cómo un adolescente se enfrenta a horrores cada vez peores, externos e internos, tras un cataclismo innombrable. Travis (Kelvin Harrison, Jr.), tiene 17 años y vive en una casa tan segura como desoladora, con sus protectores padres (Joel Edgerton y Carmen Ejogo), siempre armados y vigilantes. Se debate entre el miedo, el dolor y la paranoia, cuando una joven pareja desesperada (Christopher Abbott y Riley Keough) irrumpe con su hijo en busca de refugio. Las familias empiezan a convivir, y aunque ambas parecen tener buenas intenciones, el pánico y la desconfianza crecen según el horror del mundo exterior se adentra en su hogar. Una amenaza en absoluto comparable a la que crece en el interior, donde un padre es capaz de renunciar a su alma por proteger a su familia. Película dirigida y escrita por Trey Edward Shults (Krisha), ambientada en un mundo postapocalíptico, cargado de pánico y desconfianza.

Prevenge (Prevenge, 2016), de Alice Lowe

Ruth es una lunática mujer embarazada que escucha la voz del bebé que lleva en su interior. El problema es que esta voz le da concisas instrucciones para cometer una matanza y vengar la reciente muerte de su marido. La película supone el debut en la dirección de la actriz y guionista Alice Lowe (Turistas). Brutalmente divertida y salvajemente vengativa, Alice grabó esta propuesta de embarazo “alternativo” en su séptimo mes de embarazo. Sin trabajo y embarazada, la cómica dirigió sus frustraciones hacia su debut en la dirección, ofreciendo una subversiva y divertida película gore. En su reparto cuenta también con Gemma Whelan (la serie Juego de tronos), Tom Davis (The More You Ignore Me) y Kate Dickie (The Party’s Just Beginning), entre otros. Obtuvo una mención especial en el Festival de Cine de Sitges dentro de la sección “Noves Visions”.

The love witch (The love witch, 2016), de Anna Biller

Elaine, una joven y atractiva bruja, está empeñada en encontrar el amor a base de conjuros y pócimas que le permitan seducir a cualquiera. Sus hechizos funcionan demasiado bien rodeándola de desafortunadas víctimas. Cuando finalmente conoce al hombre de sus sueños, su desesperación por ser amada la conducirá al límite de la locura. Con un look visual al estilo de los thrillers Tecnicolor de los 60, la película explora las fantasías femeninas, el feminismo y las consecuencias del narcisismo exacerbado. Anna Biller es conocida por su uso de los géneros clásicos y su gusto por lo retro para hablar de los roles femeninos en la cultura, codificando ideas feministas dentro de la estética cinematográfica y el placer visual. Está protagonizada por Samantha Robinson (Conducta inmortal) y Laura Waddell (la serie The Vault).

Tom of Finland (Tom of Finland, 2017), de Dome Karukoski

La película cuenta la verdadera y conmovedora historia del artista finlandés Touko Laaksonen y su camino hasta el éxito internacional. Touko vuelve después de la Guerra de continuación a su sombrío y moralista hogar de Finlandia, donde la homosexualidad es ilegal. Touko encuentra una vía de escape en el arte, empezando a hacer dibujos de hombres homosexuales musculosos, libres, desinhibidos y orgullosos. Veli, su gran amor y compañero de vida, anima a Touko a mostrar a la gente su trabajo y sus dibujos lo acaban llevando a Los Ángeles, pasando primero por Berlín. Las ilustraciones, firmadas con el nombre de “Tom of Finland”, se vuelven muy populares y desencadenan una verdadera revolución. Dirigida por el premiado cineasta finlandés Dome Karukoski (El gruñón, Fruto prohibido, La casa de las mariposas negras) ganó del Premio Fipresci en el Göteborg Film Festival. Su reparto está formado por Pekka Strang (Me Rosvolat), Jakob Oftebro (El último rey, Cuando despierta la bestia), Jessica Grabowsky (8-pallo), Werner Daehn (La vida de los otros, Enemigo a las puertas) y Jimmy Shaw (las series El tiempo entre costuras y El Ministerio del Tiempo).