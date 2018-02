Estrenos del 9 de febrero de 2018

15:17 Tren a París (The 15:17 to Paris, 2018), de Clint Eastwood

Anthony Sadler, Alek Skarlatos, y Spencer Stone, se interpretan a sí mismos en este filme dirigido por Clint Eastwood (Sully, hazaña en el Hudson, El francotirador) que narra la historia real de tres hombres cuya bravura y valentía les convirtieron en héroes durante un viaje en tren de alta velocidad. A primera hora de la tarde del 21 de agosto de 2015, el mundo quedó paralizado y en silencio, mientras era testigo de las informaciones facilitadas por los medios de comunicación, que hablaban de un atentado terrorista frustrado en el tren Thalys de alta velocidad número 9364, que se dirigía a París; el ataque había sido evitado por tres valientes jóvenes estadounidenses que estaban de viaje por Europa. La película narra el devenir de las vidas de estos amigos, desde sus primeros problemas durante la infancia hasta que encontraron su lugar en la vida, para llegar a la serie de excepcionales acontecimientos que se concatenaron antes del ataque. Eastwood conoció al trío de héroes de esta historia hace un par de años, en una ceremonia en la que recibieron una distinción. En broma, le propusieron a Eastwood llevar al cine el libro que los tres escribieron sobre el episodio.

Akemarropa (Akemarropa, 2017), de F.J. Arranz

Creado como una webserie con tres temporadas, el filme denominado como “cine dentro del cine” culmina con forma de largometraje dirigido por el debutante F.J. Arranz, autor de varios cortos (Mi único amigo, Quien tiene el mando), y escrita por Ezekiel Montes. Elena Martínez (Arrayán, Clandestinos) protagoniza esta historia en la que, como actriz y haciendo de ella misma, tendrá que mediar con todos los personajes de su antiguo equipo y levantar su siguiente proyecto pero todo se tuerce cuando Paul y Val, productores rusos intentarán levantarlo. Algunos de los actores que aparecen en la película son los propios alumnos de la Escuela de Cine de Málaga.

Cincuenta sombras liberadas (Fifty shades freed, 2018), de James Foley

Jamie Dornan y Dakota Johnson vuelven a encarnar a Christian Grey y Anastasia Steele en el tercer capítulo de la saga basada en la exitosa novela de E. L. James convertida en fenómeno mundial Cincuenta sombras. Está dirigida por James Foley (Pasión obsesiva, la serie House of Cards). Convencidos de que han dejado atrás las oscuras sombras del pasado, los recién casados Christian y Ana se sumergen en su estrecha relación y disfrutan de su lujosa vida. Pero justo cuando Ana empieza acostumbrase a ser la Sra. Grey y Christian a disfrutar por fin de la estabilidad de su nueva vida, aparecen nuevas amenazas que ponen su felicidad en peligro.

Ganar al viento (Et les mistrals gagnants, 2016), de Anne-Dauphine Julliand

Este documental es el primer trabajo como directora de la periodista Anne-Dauphine Julliand, autora de dos libros convertidos en best seller en Francia: Llenaré tus días de vida y Un día especial. La periodista se enfrentó a este proyecto después de vivir en primera persona el drama de perder a una hija pequeña por culpa de una enfermedad mortal. El film cuenta la historia de cinco niños que están dispuestos a compartir con nosotros su vida cotidiana, sus dudas y sus alegrías. Estos niños, entre todos los niños, tienen una particularidad. Imad, Amber, Charles, Camille y Tugdual, han sido diagnosticados con patologías graves, que los hacen muy maduros y conscientes del momento que viven y del poder “del ahora“. Pero por sobre de todo, siguen siendo niños. La banda sonora del filme incluye la canción Mistral gagnant escrita e interpretada por Renaud.

La abeja Maya 2: Los juegos de la miel (Maya the bee, the honey games, 2018), de Noel Cleary & Alexs Stadermann

Segundo filme que co-dirigen Alexs Stadermann y Noel Cleary tras Blinky Bill: El Koala (2015). Stadermann ya había dirigido la anterior entrega de este filme, La abeja Maya: La película (2014). La entusiasta abeja Maya mete la pata con la Emperatriz de Buzztrópolis y deberá unirse a un equipo de rebeldes insectos para competir en los Juegos de la Miel y salvar así a su Reina y a sus compañeras de panel. Su contrincante, el equipo de Buzztrópolis con Violet a la cabeza, no se lo pondrá nada fácil haciendo todo lo posible, trampas incluidas, para derrotarle. El popular personaje de Maya está basado en el libro del escritor alemán Waldemar Bonsels, publicado en 1912, la canción que abría la famosa serie, producida por Nippon Animation Company, tras el éxito de Heidi (1974), fue compuesta por el compositor checo Karel Svoboda.

Oculto el sol (Oculto el sol, 2016), de Fabricio D’Alessandro

Película dirigida por el debutante argentino residente en Barcelona Fabricio D’Alessandro, profesor del área de cine de FX Animation Barcelona 3D & Film School, que ha sido premiado en Argentina, Colombia, India y Nigeria. Se trata de una película de autor, que navega entre el drama y el suspense. Un film coral que se sumerge en la profundidad de siete relatos sobre el amor, los sueños, los miedos y el destino, pero también sobre los vínculos que se establecen entre las personas en el momento de tomar decisiones. Las siete historias de vida que relata la película se entrelazan entre sí tras un eclipse solar.

The Florida project (The Florida project, 2017), de Sean Baker

El cineasta independiente Sean Baker (Starlet, Prince of Broadway, Take Out, Four Letter Words), que rodó su anterior largometraje, Tangerine (2015), íntegramente con un Iphone, dirige esta película protagonizada por Willem Dafoe y Bria Vinaite (The Beach Bum), además de las niñas Brooklynn Prince y Valeria Cotto. Moonee sueña con ir a Disneylandia, pero lo más cerca que ha estado es el motel barato a las afueras de Orlando (Florida), en el que vive con su madre Halley, de 22 años: el Magic Castle Motel. Lo más parecido que Moonee tiene a un padre es Bobby, el gerente del motel, un hombre cauto y diligente que se burla de las payasadas de los niños. Halley ha perdido su trabajo, y otra niña de la misma edad que Moonee se acaba de mudar al motel de al lado. Promete ser un verano inolvidable. El título del filme hace referencia a uno de los primeros nombres que se usaron durante el desarrollo de Disney World.