Estrenos del 9 de junio de 2017

American pastoral, pastoral americana (American pastoral, 2016), de Ewan McGregor

Basada en la novela homónima de Philip Roth, ganadora del Premio Pulitzer, el filme recorre la historia de una familia americana a través de varias décadas, en la que su idílica existencia se hace añicos por la agitación social y política que cambiará para siempre la estructura de la cultura estadounidense. Ewan McGregor debuta en la dirección y encarna a Seymour “el Sueco” Levov, un atleta legendario en el instituto que ahora es un exitoso hombre de negocios casado con Dawn, una ex reina de la belleza. Pero, tras la apariencia impecable de la vida de “el Sueco“, se fragua la tormenta. Cuando su hija Merry desaparece tras ser acusada de cometer un acto violento, “el Sueco” se dedica a buscarla y a reunir a su familia. Lo que descubre remueve sus cimientos, forzándole a mirar más a llá de la superficie y afrontar el caos que está forjando el mundo a su alrededor: ninguna familia americana volverá a ser la misma. Está protagonizada por Jennifer Connelly (Mejor Actriz de Reparto, Una mente maravillosa) en el papel de Dawn, Dakota Fanning (The Runaways, la saga Crepúsculo) como Merry, Uzo Aduba (Orange Is the New Black) y David Strathairn (Buenas noches, y buena suerte, Lincoln). Se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián 2016.

Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón (Captain underpants: The first epic movie, 2017), de David Soren

La película se centra en la amistad entre dos niños creativos y traviesos de cuarto de primaria, que accidentalmente convierten a su malvado director en el Capitán Calzoncillos, un superhéroe de su propia creación. Película de animación basada en la serie de libros del autor e ilustrador superventas Dav Pilkey, está dirigida por David Soren, y es su segundo filme de animación después de Turbo (2013), aunque también había participado en el departamento de animación de filmes como El espantatiburones (2004) y Shrek (2001). El primer libro de esta serie de 12 libros de Dav Pilkey se publicó en 1997. La serie se ha traducido a 20 idiomas y ha vendido 80 millones de libros en todo el mundo.

Chavela (Chavela, 2017), de Catherine Gund & Daresha Kyi

A través de su estructura lírica, la película lleva a los espectadores a un evocador y provocativo viaje a través de la vida de la iconoclasta y cambiante artista Chavela Vargas. El tono relajado y conversacional de Chavela mientras charla con un grupo de jóvenes admiradoras lesbianas en las imágenes tomadas por Catherine en 1991, ofrece a los televidentes una rara e íntima mirada a esta icónica cantante en un momento clave en su viaje. Acaba de regresar al escenario tras 12 años difíciles perdidos por el alcoholismo, y una ruptura dolorosa con el amor de su vida, la entrevista se produce justo antes de que ella se vaya a España, donde resurgirá como un fénix de sus cenizas. Fuerte, divertida y vitalmente viva, estaba en su apogeo a los 71 años. Esta única entrevista sirve como la columna vertebral que atraviesa a Chavela, que explora su fascinante vida desde su nacimiento en Costa Rica hasta su eterna presencia en la tierra en forma de canciones de amor apasionadas y profundas relaciones que la gente nunca olvidará. Está dirigida por Catherine Gund (Dispatches from Cleveland) y Daresha Kyi (Thugs, the Musical!).

El sueño de Gabrielle (Mal de pierres, 2016), de Nicole Garcia

Francia. Años 50. Gabrielle (Marion Cotillard) vive en un pequeño pueblo en la Provenza francesa y sueña con encontrar el amor verdadero. Sus padres la obligan a casarse con José (Àlex Brendemühl), un granjero español honrado y cariñoso, pues creen que hará de ella una mujer respetable. Pero Gabrielle no lo ama y siente que ha sido enterrada viva. Durante su estancia en un balneario en los Alpes, Gabrielle conoce a André (Louis Garrel), un teniente herido de la guerra de Indochina, que hará renacer en ella el deseo de amar y ser amada. Al descubrir ese gran amor, Gabrielle desea escapar con André y liberarse de un matrimonio que parece encerrarla. Esta vez, está decidida a perseguir su sueño. Película dirigida por Nicole Garcia (Un beau dimanche, El adversario), se presentó en el Festival de Cine de Cannes y está basada en la novela Mal de piedras, de la escritora italiana Milena Agus.

La momia (The mummy, 2017), de Alex Kurtzman

A pesar de estar enterrada en una tumba en lo más profundo del desierto, una antigua princesa (Sofia Boutella) cuyo destino le fue arrebatado injustamente, se despierta en la época actual y demuestra una maldad que ha crecido hasta límites insospechados con el paso de miles de años. Desde las inmensas arenas de Oriente Medio hasta unos desconocidos laberintos bajo el Londres actual. Tom Cruise encabeza el reparto de esta nueva adaptación de la historia con Sofia Boutella (Kingsman: Servicio secreto, Star Trek: Más allá), Annabelle Wallis (Knights of the Round Table: King Arthur, la serie Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World), Courtney B. Vance (la serie American Crime Story: The People Versus O.J. Simpson) y el ganador de un Oscar Russell Crowe (Gladiator). Dirige Alex Kurtzman (Así somos, Racing Dreams), guionista de las series Alias y Fringe (Al límite), además de escribir el guión de las películas Star Trek (2009) y Star Trek: En la oscuridad (2013), todas ellas producidas por J.J. Abrams.

Patria (Pàtria, 2017), Joan Frank Charansonnet

Película épica popular con pinceladas fantásticas que narra la leyenda de Otger Cataló una historia que (cómo indica el apellido del protagonista) habla de los propios orígenes de Catalunya. El film pretende desde un punto de vista épico, hacer una mirada a los orígenes y las raíces catalanas. La película va adelante y atrás entre los siglos XV y VIII explicando el primer referente histórico escrito sobre la leyenda de Otger Cataló que fue transmitida oralmente al monje benedictino Pere Tomic en 1438 en el Monasterio de Sant Llorenç (Berguedà). Está dirigida por el también actor Joan Frank Charansonnet (Doctrina: el pecado original y la reinserción, Anima, una vida poética traicionada por la tragedia España, Ushima-Next) y protagonizada por Miquel Sitjar (Pasión criminal). También intervienen Miquel Gelabert (Darrera la porta), Àngels Bassas (Naüt), Joan Massotkleiner (Transeúntes), el propio Joan Frank Charansonnet (Insensibles) y Boris Ruiz (la serie Luna, el misterio de Calenda).

Pieles (Pieles, 2017), de Eduardo Casanova

La película cuenta la historia de gente físicamente diferente que por este motivo se han visto obligados a esconderse, recluirse o unirse entre ellos. Samantha, una mujer con el aparato digestivo al revés, Laura un niña sin ojos o Ana una mujer con la cara mal formada. Personajes solitarios que luchan por encontrarse en una sociedad que solo entiende una forma física, que excluye y que maltrata al diferente. Nadie elige cómo nace. Ópera prima del actor y cortometrajista Eduardo Casanova, quien hasta ahora solo había dirigio cortos como Eat My Shit, Amor de madre o Fumando Espero. Casanova también es conocido por participar como actor en series como Aída, Paquita Salas y Gym Tony. Está protagonizada por Jon Kortajarena, Carmen Machi, Candela Peña, Ana Polvorosa, Macarena Gómez, Secun de la Rosa, Joaquín Climent y Carolina Bang. La película obtuvo la Biznaga de Plata (Premio Especial del Jurado Joven) en el Festival de Cine de Málaga de 2017 y formó parte de la sección “Panorama Especial” del Festival de Cine de Berlín de 2017.

Testigo (La mécanique de l’ombre, 2016), de Thomas Kruithof

Dos años después de un despido, Duval sigue en paro. Un enigmático hombre de negocios se pone en contacto con él para ofrecerle un trabajo sencillo y bien remunerado: transcribir escuchas telefónicas. Duval, económicamente desesperado, acepta sin preguntar sobre la finalidad de la empresa que lo contrata. De pronto, envuelto en un complot político, debe afrontar la brutal mecánica del mundo oculto de los servicios secretos. Thriller dirigido y escrito por Thomas Kruithof que cuenta con un reparto de lujo formado por François Cluzet (Intocable), Alba Rohrwacher (El país de las maravillas), Denis Podalydès (De Nicolas a Sarkozy) y Sami Bouajila (Days of Glory). Kruithof anteriormente había realizado el cortometraje Rétention, pero siempre había querido hacer una película sobre la evolución de un empleado que trabaja en el mundo subterráneo de los servicios secretos y los entresijos políticos.

Una policía en apuros (Raid dingue, 2016), de Dany Boon

Johanna Pasquali no es la típica agente de policía. Es olvidadiza, distraída y torpe. Desde un punto de vista estrictamente profesional es agradable… y un cero a la izquierda. Aunque destaca por su buena puntería, su habilidad para el combate cuerpo a cuerpo y su intuición policial, su torpeza la ha convertido en una amenaza tanto para los criminales como para sus compañeros de trabajo y los ciudadanos en general. Relegada a misiones tan peligrosos como poner multas de tráfico e investigar pequeños hurtos en tiendas, dedica cada minuto de su tiempo libre a hacer realidad su sueño: ser la primera mujer en entrar en el R.A.I.D.1, la unidad de élite de la policía francesa. Dirige el humorista, actor y director francés Dany Boon (Supercondríaco, Bienvenidos al Norte) y está protagoniza por él mismo y Alice Pol (Cezzane y yo, Llévame a la Luna).