Fallece el cineasta Francisco Pérez-Dolz

El hijo de Jean (Le fils de Jean, 2016), de Philippe Lioret

Mathieu tiene 33 años y vive con la incógnita de no haber conocido a su padre. Una mañana, recibe una llamada de Canadá de un desconocido que dice ser amigo de su padre y que le quiere enviar lo que supuestamente le ha dejado en herencia: un cuadro. Movido por la curiosidad y las ganas, decide viajar a Montreal para conocer a esa parte de su familia que vive allí, que no serán, ni mucho menos, lo que y los que, Mathieu esperaba. Película de clausura del Festival de Cine de Valladolid, está dirigida por Philippe Lioret (Welcome, El extraño, Mademoiselle (El desliz) Francia) y cuenta con un reparto encabezado por Pierre Deladonchamps (El desconocido del lago).

El otro lado de la esperanza (Toivon tuolla puolen, 2017), de Aki Kaurismäki

Helsinki. Khaled, un joven inmigrante sirio, llega oculto de polizón en un barco de carga procedente de Polonia. Mientras, un comercial anodino llamado Wikström decide poner fin a su matrimonio, cambiar de negocio y abrir un restaurante poco frecuentado. Sus caminos se cruzarán y Wikström ofrecerá a Khaled techo, comida y trabajo. Pero el sueño del chico es encontrar a su hermana, que también huyó de Siria. Oso de Plata al mejor director en el Festival de Cine de Berlín, la cinta está dirigida por Aki Kaurismäki (Luces al atardecer, El Havre) y se supone que es la segunda parte de una trilogía por venir. La primera parte empezaba con Le Havre (2011), que contaba la historia de un joven africano perseguido por ser ilegal en el país. Ahora, es el turno de un refugiado sirio.

El reino de las ranas (Frog kingdom, 2013), de Nelson Shin & Melanie Simka

Cuando el Rey de las ranas anuncia que el ganador de las Ranolimpiadas ganará la mano de su hija en matrimonio, la Princesa decide huir. Vestida como un plebeyo, se hace amiga de un vendedor ambulante, Mecha, y empieza a entrenar con él para los juegos dispuesta a ganar y a acabar con los planes de matrimonio que tiene su padre. Mientras tanto, una serpiente malvada tiene planes para arruinar las Ranolimpiadas y apoderarse del reino con la ayuda de su fiel acompañante, el Capitán Uniojo. Mecha y la Princesa planean salvar el reino de la malvada serpiente. Película de animación dirigida por Shin Nelson (En busca del Valle Encantado II: Aventuras en el Gran Valle) y cuenta con la participación de Bella Thorne (Shovel Buddies, Ratchet & Clank).

Empatía (Empatía, 2017), Ed Antoja

Documental sobre el respeto animal contado por un escéptico que quiere retar al espectador con la iniciativa. Por las mañanas actuamos casi de manera inconsciente y por costumbre. El despertador suena mientras remoloneas sobre cojines de plumas de oca, te pegas una ducha con productos que han sido testados en animales, te pones un jersey de lana de oveja y te atas los zapatos hechos con piel de vaca. Gestos que hacemos sin darnos cuenta y que tienen consecuencia en la vida de los animales. El barcelonés Ed Antoja dirige y protagoniza este documental tras When a Dream Comes True (2016), en el que también planteaba una película desde la propia experiencia y, declarándose a sí mismo como un inconformista, emprendía un viaje a los Estados Unidos en busca de su sueño y los sueños de la gente.

I am not your negro (I am not your negro, 2017), de Raoul Peck

El director Raoul Peck reimagina Remember This House, la obra inacabada del activista por los derechos de los afroamericanos James Baldwin. Utilizando fragmentos extraídos del libro original, el documental aporta una visión genuina sobre el racismo en Estados Unidos contada a través de las vidas -y posteriores asesinatos- de tres amigos íntimos del autor: Martin Luther King Jr., Medgar Evers y Malcolm X. Aclamado por la crítica de su país, el documental ha recibido múltiples galardones que han culminado en su nominación a los Oscar en la categoría de mejor documental. Raoul Peck tambien ha dirigido Siempre en abril o Lumumba, y el filme cuenta con la participación de Samuel L. Jackson (Capitán América: El soldado de invierno, Los odiosos ocho), James Baldwin (De todo corazón) y Dick Cavett (Frecuency), entre otros.

No sé decir adiós (No sé decir adiós, 2017), de Lino Escalera

Carla recibe una llamada de su hermana: su padre, con el que hace tiempoque no se habla, está enfermo. Ese mismo día, Carla coge un vuelo a Almería, a la casa de su infancia. Allí, los médicos le dan a su padre pocos meses de vida. Ella se niega a aceptarlo y contra la opinión de todos, decide llevárselo a Barcelona para tratarle. Ambos emprenden un viaje para escapar de una realidad que ninguno se atreve a afrontar. Y será en esa huida donde se terminarán encontrando, donde finalmente se podrán decir adiós. El primer largometraje como director de Lino Escalera está interpretado por Juan Diego, Nathalie Poza y Lola Dueñas. Se presentó en el Festival de Cine de Málaga donde obtuvo cinco galardones, la Biznaga de Plata a mejor actriz para Nathalie Poza, la de mejor actor de Reparto para Juan Diego, la de mejor guión, además del Premio Especial del Jurado y el del Jurado de la Crítica.

Órbita 9 (Órbita 9, 2016), de Hatem Khraiche Ruíz-Zorrilla

Helena (Clara Lago) lleva preparándose para una misión de supervivencia desde que nació. Aunque ella no lo sabe, forma parte de un ensayo científico de gran envergadura. Su destino cambiará cuando Álex (Álex González) se cruce en su vida y le haga descubrir una nueva realidad, totalmente extraña y extraordinaria para ella. Pero la historia de amor en la que ambos se embarcan, pondrá en riesgo un experimento de vital importancia para toda la humanidad . Se trata del primer largometraje en la dirección de Hatem Khraiche Ruiz-Zorilla, director y guionista zamorano de padre libanés, que anteriormente escribió dos películas para otros directores (The returned / Retornados y La cara oculta) y entre sus cortometrajes destacan Machu Picchu (nominado al Goya en 2009) y Genio y Figura (Biznaga de Plata en 2010).

Power Rangers (Power rangers, 2017), de Dean Israelite

Cinco adolescentes corrientes deben convertirse en algo extraordinario cuando descubren que su pueblo, Angel Grove, así como todo el mundo, está al borde de la aniquilación a manos de una amenaza alienígena. Elegidos por el destino, nuestros héroes no tardarán en descubrir que son los únicos que pueden salvar el planeta. Pero, para lograrlo, tendrán que superar sus propios problemas personales y trabajar en equipo como los Power Rangers, antes de que sea demasiado tarde. Reboot cinematográfico de la conocida serie de acción dirigido por Dean Israelite (Project Almanac). Su reparto cuenta con Elizabeth Banks (Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2, Dando la nota – Aún más alto) como la villana Rita Repulsa y Bryan Cranston (¿Tenía que ser él?, Infiltrado) en el papel de Zordon, además de los jóvenes RJ Cyler, Ludi Lin, Naomi Scott, Becky G. y Dacre Montgomery como los cinco adolescentes que se convierten en los Power Rangers.

Primer Ministro (De Premier, 2016), de Erik Van Looy

El Primer Ministro belga, su mujer y sus hijos son secuestrados justo unos minutos antes de comenzar un importante visita diplomática con presidente de los Estados Unidos. La condición de los secuestradores es clara y contundente: La única forma de salvar su propia vida y la de su familia será asesinar al Presidente estadounidense aprovechando el inminente encuentro. Sin tiempo de reacción y sin posibilidad de acudir al Servicio Secreto tiene que decidir entre la vida de su familia, la de su invitado y su deber como Primer Ministro. La película bombardea al espectador con la trepidante cadena de acontecimientos que se suceden durante el encuentro y que culminan en un inesperado desenlace. Dirigida por Erik van Looy (El loft, La memoria del asesino), cuenta con un reparto formado por Koen De Bouw (The Last Tycoon), Adam Godley (La teoría del todo, Battleship), Saskia Reeves (Anna, Entre líneas), Truus de Boer (El quinto poder) y Nathan Wiley (El ídolo, Red 2).

Smoking Club (129 normas) (Smoking Club (129 normas), 2017), de Alberto Utrera

Óscar es un hombre cerca de los cuarenta años que, tras una crisis vital, deja su trabajo de funcionario y a su novia para montar un club de fumadores de cannabis junto a un amigo de la universidad, el abogado Danny, con una solo norma básica: “el club es un espacio de libertad”, un lugar donde refugiarse del mundo y sentirse libre… Esta norma resulta ser algo ambigua, por lo que tienen que incluir 128 más que garanticen la libertad que tanto quieren ofrecer a sus clientes. El problema viene cuando desaparecen 3 kilos de hierba que no debían estar allí. Es el primer largometraje dirigido por Alberto Utrera, que lleva más de diez años realizando proyectos de publicidad y televisión, y está protagonizado por Rodrigo Poison (Gym Tony), Jimmy Castro (Club Disney) y Úrsula Gutiérrez, entre otros.

Últimos días en La Habana (Últimos días en La Habana, 2016), de Fernando Perez

Centro Habana, el corazón de la Habana de hoy. Miguel (45 años) sueña con huir a New York. Mientras espera un visado que nunca llega, trabaja como lavaplatos en un restaurante particular. Diego (45 años) sueña con vivir. Postrado e inmóvil por el SIDA, libera toda su energía desde el estrecho camastro del cuarto más pequeño del solar. Mientras Miguel le da la comida a Diego, vamos descubriendo que ambos viven juntos como si fueran la noche y el día. Diego es gay, positivo, luminoso, Miguel es asexual, negativo, oscuro. Diego es el héroe, Miguel el antihéroe. Pero entre ambos existe una amistad contradictoria e indestructible, sostenida por un pasado compartido del que sólo ellos conocen sus secretos. Fernando Pérez (La pared de las palabras) escribe y co-escribe esta película junto a Abel Rodríguez. Ganadora de la Biznaga de Oro a mejor largometraje iberoamericano en el Festival de Cine de Málaga de 2017, está protagonizada por Yailene Sierra (La voz dormida), Patricio Wood (La emboscada) y Jorge Martínez (El viajero inmovil)

Your Name. (Kimi no na wa, 2016), de Makoto Shinkai

Ha pasado un mes desde que un cometa que visita la Tierra cada mil años se avistara desde Japón. Mitsuha es una estudiante que se lamenta de su vida en el campo junto a su hermana pequeña, su abuela y su padre, un político al que nunca ve. Detesta las pintorescas costumbres de su familia y sueña con el maravilloso estilo de vida de los habitantes de Tokyo. Por su parte, Taki es un estudiante que vive en Tokyo, tiene un trabajo a tiempo parcial en un restaurante italiano y necesita alejarse de su familia. Una noche, Mitsuha sueña que es un chico de Tokyo y Taki sueña que es una chica que vive en el campo. Filme de animación dirigido por el nipón Makoto Shinkai, responsable de filmes como El jardín de las palabras (2013), Viaje a Agartha (2011) o 5 centímetros por segundo (2007), que batió todos los récords de recaudación en Japón, superando incluso a El viaje de Chihiro (2001) que hasta ahora estaba en cabeza. Obtuvo el Premio Animat a mejor película de animación en el Festival de Cine de Sitges de 2016.