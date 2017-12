Fiscalía acusa Emilio Ruiz Barrachina por fraude en taquilla

Columbus (Columbus, 2017), de Kogonada

Cuando un famoso erudito de la arquitectura se enferma de repente, su hijo Jin se encuentra varado en Columbus, Indiana, una ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos conocida por sus edificios modernistas. Jin comienza una amistad con Casey, una chica inteligente y aficionada a la arquitectura que trabaja en la biblioteca de la ciudad. Ópera prima de Kogonada, estadounidense de origen surcoreano conocido por el pseudónimo de Kogonada, que ha colaborado con Sight & Sound, Criteron Collection y el Instituto Británico del Cine. Está protagonizada por Parker Posey (Superman Returns (El regreso)), Michelle Forbes (True Blood), Rory Culkin (Señales), Haley Lu Richardson (The Edge of Seventeen), Jim Dougherty (Carol) y John Cho (Star Trek).

Demasiado cerca (Tesnota, 2017), de Kantemir Balagov

1998, Nalchik, Cáucaso del Norte, Rusia. Ilana, de 24 años, trabaja en el garaje de su padre para ayudarlo a llegar a fin de mes. Una noche sus familiares y amigos se reúnen para celebrar el compromiso de boda de su hermano menor, David. Después de la celebración, David y su futura esposa desaparecen y a la mañana siguiente la familia recibe una nota de secuestro pidiendo un rescate. Desesperados, Ilana y su familia deciden buscar ayuda a su alrededor. Pero, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para salvar la vida de David?. Dirigida por Kantemir Balagov tras Molodoy eschyo (2015), apadrinado por Aleksandr Sokúrov, consiguió el premio FIPRESCI de la Crítica Internacional de la sección “Una cierta mirada” del Festival de Cine de Cannes 2017. Está protagonizada por la debutante Darya Zhovnar en el papel de IIlana.

Ferdinand (Ferdinand, 2017), de Carlos Saldanha

Ferdinand es la historia de un toro con un corazón aún más grande que él. Después de que le confundan con una peligrosa bestia, es capturado y apartado de su hogar. Decidido a volver con su familia, se une a un equipo de inadaptados con los que vivirá una gran aventura. Ferdinand nos enseña que no puedes juzgar a un toro por sus cuernos. El cuento de Ferdinand, un toro gigantesco que le gustan torolas flores, ha conquistado el corazón de millones de personas desde que se dio a conocer por primera vez en 1936 en el libro The Story of Ferdinand, original del escritor Munro Leaf y del ilustrador Robert Lawson, que fue publicado en 1936, en la época de la Guerra Civil Española, como una bella aportación a la causa de la paz. El cuento es un símbolo del pacifismo y de la no violencia en el ámbito de la literatura infantil universal.. Está dirigida por el candidato al Premio de la Academia Carlos Saldanha, creador y director de la serie de Rio y director de muchas de las películas de Ice Age 3: El origen de los dinosaurios o Robots.

Jumanji: Bienvenidos a la jungla (Jumanji: Welcome to the jungle, 2017), de Jake Kasdan

Cuatro compañeros de instituto descubren un vieja videoconsola con un juego del que nunca han oído hablar, Jumanji, y se sienten inmediatamente atraídos por la ambientación selvática del juego, para entonces verse transformados en los avatares que han elegido: el jugón Spencer se convierte en un musculoso aventurero (Dwayne Johnson), la estrella de fútbol americano Fridge pierde (en palabras propias) “los 60 cm superiores de su cuerpo” y se convierte en un genio (Kevin Hart), la chica popular Bethany se convierte en un profesor de mediana edad (Jack Black) y la tímida y apocada Martha se convierte en una aguerrida luchadora (Karen Gillan). Dirigida por Jake Kasdan (New Girl, Bad teacher), es la nueva versión de una de las películas de aventuras más emblemáticas de los años noventa.

La cena (The dinner, 2017), de Oren Moverman

Cuando Stan Lohman (Richard Gere), un simpático congresista candidato a gobernador, y su esposa Katelyn (Rebecca Hall) quedan con Paul (Steve Coogan), el problemático hermano pequeño de Stan, y su mujer Claire para una cena aparentemente informal en uno de los restaurantes de moda de la ciudad, la tensión se palpa en el ambiente. Stan y Paul llevan años sin hablarse, pero sus hijos adolescentes son muy amigos y han cometido un acto horrible que ha conmocionado a todo el país. La identidad de los culpables todavía no ha salido a la luz, y quizá nunca se descubra, pero aun así los padres deben decidir cómo proceder. Presentada en el Festival de Cine de Berlín, dirige Oren Moverman (The Messenger, Invisibles) y es la adaptación cinematográfica de la novela del mismo título escrita por el holandés Herman Koch, que cosechó un éxito sin parangón en Holanda.

Lesa humanidad (Lesa humanitat, 2017), de Héctor Fáver

Dar voz y visibilidad a las víctimas del franquismo, recoger sus testimonios, acabar con la indiferencia de buena parte de la sociedad y restaurar su derecho a la memoria y la justicia son los objetivos del proyecto documental basado en la memoria histórica y la justicia universal. La jurisdicción universal puede ser una gran motivación para actuar y promover resoluciones judiciales que velan por la reparación de las víctimas que han sufrido la impotencia y a las que se ha coaccionado su libertad como ser humano. Está dirigido por Héctor Fáver (Invocación).

Tiger está vivo (Tiger zinda hai, 2017), de Ali Abbas Zafar

El agente indio Tiger y la agente pakistaní Zoya unen fuerzas en nombre de la humanidad, contra el militante mesías Abu Usman. Dirigida por Ali Abbas Zafa, se inspira en hechos reales y es la secuela del éxito de la producción india de 2012, Ek Tha Tiger. Completan el reparto los consagrados actores Salman Khan (Sultan) y Katrina Kaif (Dhoom: 3), así como Paresh Rawal (OMG: Oh My God), Jay-Jay Botha (La Torre Oscura) y Angad Bedi (Pink). Ek Tha Tiger y Tiger Zinda Hai son las únicas películas en las que el actor Salman Khan ha estado rodando en diferentes países. Esta secuela transcurre 8 años depués de los acontecimientos de la primera y está producida por la misma empresa.

Una vida a lo grande (Downsizing, 2017), de Alexander Payne

La película imagina lo que podría ocurrir si, como solución a la superpoblación, unos científicos noruegos descubriesen cómo reducir a los seres humanos para que midiesen 12 centímetros y medio y propusiesen un plazo de 200 años para realizar la transición mundial al tamaño reducido. No pasaría mucho tiempo antes de que se descubriese que el dinero da mucho más de sí en un mundo miniaturizado. Ante la promesa de una vida mejor, un hombre corriente y moliente, Paul Safranek (Matt Damon), decide, junto su esposa Audrey (Kristen Wiig), dejar atrás sus agobiantes vidas en Omaha, para reducirse de tamaño y trasladarse a una nueva comunidad miniaturizada, decisión que desencadenará unas aventuras que cambiarán su vida. El filme inauguró el 74º Festival de Cine de Venecia y está dirigido por el ganador de un Premio Oscar Alexander Payne (Los descendientes, Nebraska, Entre copas).

Wonder wheel (La noria de Coney Islands) (Wonder wheel, 2017), de Woody Allen

Un relato de pasión, violencia y traición que cuenta la historia de cuatro personajes cuyas vidas se entrelazan en el ajetreo y el bullicio del parque de atracciones de Coney Island en la década de los 50. Película número 47 del prestigioso cineasta neoyorquino. Woody Allen que ha ganado el Oscar en cuatro ocasiones, tres al Mejor guion original por Midnight in Paris (2011), Hannah y sus hermanas (1986) y Annie Hall (1977), además de la estatuilla al Mejor director también por Annie Hall. Está protagonizada por Jim Belushi (Danko: Calor rojo, Superagente K-9), Juno Temple (El caballero oscuro: La leyenda renace, Black Mass), el cantante y actor Justin Timberlake (La red social, In Time) y Kate Winslet (El lector, Titanic). Además Vittorio Storaro (El último emperador, Dick Tracy) repite como director de fotografía después de su primera colaboración con Woody Allen en Café Society. Además de Amazon Studios y Perdido Production, la película ha sido producida por Gravier Productions, quien lleva trabajando junto a Allen desde La maldición del escorpión de Jade (2001).