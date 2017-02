“Hillary’s America” y “Batman vs Superman” triunfan en los Razzie

La película Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia y el documental político América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata son elegidas como las peores películas de 2016 en la 37 edición de los premios Razzie. América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata, documental político sobre la excandidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton, obtiene los Razzie a peor película del año, peor actriz (Becky Turner), peor actor (Dinesh D’Souza) y peor director (Dinesh D’Souza y Bruce Schooley). Dinesh D’Souza, un controvertido autor conservador, autor de Obama’s America (2012), se defiende asegurando que “la razón por la que me habéis dado (el premio) es que estáis demasiado amargados porque (Donald) Trump ganara. No lo habéis aceptado y probablemente nunca lo haréis” y agrega que “este tipo de premios son realmente buenos para mi carrera. Si hubiera ganado un Óscar, estaría acabado. No podría hacer otra película y mi público ni siquiera aparecería (en los cines) porque pensarían que me habría convertido en uno de vosotros“. Por su parte, la superproducción Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia, se lleva los Razzie al peor guión, peor secuela (por ser la continuación del filme El hombre de acero), peor actor secundario (Jesse Eisenberg) y peor pareja (Ben Affleck y Henry Cavill). Kristen Wiig es nombrada peor actriz secundaria por su trabajo en Zoolander No. 2, y Mel Gibson gana el Razzie al artista redimido del año.





GANADORES PREMIOS RAZZIE

PEOR PELÍCULA

Assassin’s Creed

Batman v Superman: El amanecer de la Justicia

Belleza oculta

The Darkness

Dirty Grandpa

La serie Divergente: Leal

Cincuenta sombras de negro

Dioses de Egipto

América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata (*)



Independence Day: Resurgence

Objetivo: Londres

El día de la madre

Escuadrón Suicida

Zoolander 2

PEOR DIRECTOR

Dinesh D’Souza , por América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata (*)



Roland Emmerich , por Independence Day: Contraataque

, por Independence Day: Contraataque Justin Kurzel , por Assassin’s Creed

, por Assassin’s Creed Dan Mazer , por Dirty Grandpa

, por Dirty Grandpa Greg McLean , por The Darkness

, por The Darkness Babak Najafi , por Objetivo: Londres

, por Objetivo: Londres Tyler Perry , por Boo! A Madea Halloween

, por Boo! A Madea Halloween Alex Proyas , por Dioses de Egipto

, por Dioses de Egipto Zack Snyder , por Batman v Superman: El amanecer de la Justicia

, por Batman v Superman: El amanecer de la Justicia Ben Stiller , por Zoolander 2

, por Zoolander 2 Michael Tiddes, por Cincuenta sombras de negro

PEOR ACTOR

Ben Affleck , por Batman v Superman: El amanecer de la Justicia

, por Batman v Superman: El amanecer de la Justicia Kevin Bacon , por The Darkness

, por The Darkness Gerard Butler , por Dioses de Egipto / Objetivo: Londres

, por Dioses de Egipto / Objetivo: Londres Henry Cavill , por Batman v Superman: El amanecer de la Justicia

, por Batman v Superman: El amanecer de la Justicia Dinesh D’Souza (como él mismo), por América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata (*)



Robert De Niro , por Dirty Grandpa

, por Dirty Grandpa Zac Efron , por Dirty Grandpa / Mike y Dave buscan rollo serio

, por Dirty Grandpa / Mike y Dave buscan rollo serio Liam Hemsworth , por Independence Day: Contraataque

, por Independence Day: Contraataque Brad Pitt , por Aliados

, por Aliados Will Smith , por Belleza oculta / Escuadrón Suicida

, por Belleza oculta / Escuadrón Suicida Ben Stiller , por Zoolander 2

, por Zoolander 2 Marlon Wayans, por Cincuenta sombras de negro

PEOR ACTRIZ

Jennifer Aniston , por El día de la madre / Office Christmas Party

, por El día de la madre / Office Christmas Party Marion Cotillard , por Aliados / Assassin’s Creed

, por Aliados / Assassin’s Creed Megan Fox , por Ninja Turtles: Fuera de las sombras

, por Ninja Turtles: Fuera de las sombras Radha Mitchell , por The Darkness

, por The Darkness Tyler Perry (como Madea ), por Boo! A Madea Halloween

(como ), por Boo! A Madea Halloween Margot Robbie , por La Leyenda de Tarzán / Escuadrón Suicida

, por La Leyenda de Tarzán / Escuadrón Suicida Julia Roberts , por El día de la madre

, por El día de la madre Becky Turner (como Hillary Clinton ), por América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata (*)



Naomi Watts , por La serie Divergente: Leal / Shut In

, por La serie Divergente: Leal / Shut In Shailene Woodley, por La serie Divergente: Leal

PEOR PRECUELA, REMAKE O SECUELA

Alicia a través del espejo

Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia (*)



La Bruja de BlairLa Serie

Divergente: Leal

Cincuenta sombras de negro

Independence Day: Contraataque

La leyenda de Tarzán

Objetivo: Londres

Mi gran boda griega 2

Infiltrados en Miami

Ninja Turtles: Fuera de las Sombras

Zoolander 2

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Cassi Davis , por Boo! A Madea Halloween

, por Boo! A Madea Halloween Julianne Hough , por Dirty Grandpa

, por Dirty Grandpa Kate Hudson , por El día de la madre

, por El día de la madre Keira Knightley , por Belleza oculta

, por Belleza oculta Helen Mirren , por Belleza oculta

, por Belleza oculta Aubrey Plaza , por Dirty Grandpa

, por Dirty Grandpa Jane Seymour , por Cincuenta sombras de negro

, por Cincuenta sombras de negro Octavia Spencer , por La serie Divergente: Leal

, por La serie Divergente: Leal Sela Ward , por Independence Day: Contraataque

, por Independence Day: Contraataque Kristen Wiig , por Dementes Criminales / Zoolander 2 (*)



Kate Winslet, por Belleza oculta

PEOR ACTOR DE REPARTO

Nicolas Cage , por Snowden

, por Snowden Benedict Cumberbatch , por Zoolander 2

, por Zoolander 2 Johnny Depp , por Alicia a través del espejo

, por Alicia a través del espejo Jesse Eisenberg , por Batman v Superman: El amanecer de la Justicia (*)



Will Ferrell , por Zoolander 2

, por Zoolander 2 Jeff Goldblum , por Independence Day: Contraataque

, por Independence Day: Contraataque Jeremy Irons , por Assassin’s Creed / Batman v Superman: El amanecer de la Justicia

, por Assassin’s Creed / Batman v Superman: El amanecer de la Justicia Jared Leto , por Escuadrón Suicida

, por Escuadrón Suicida T.J. Miller , por Office Christmas Party

, por Office Christmas Party Geoffrey Rush , por Dioses de Egipto

, por Dioses de Egipto Brenton Thwaites , por Dioses de Egipto

, por Dioses de Egipto Owen Wilson, por Dementes criminales / Zoolander 2

PEOR PAREJA CINEMATOGRÁFICA

Ben Affleck y su BFF (Baddest Foe Forever – Maldito Enemigo para Siempre) Henry Cavill , por Batman v Superman: El amanecer de la Justicia (*)

Cualquiera de los 2 egipcios Dioses o Mortales, por Dioses de Egipto

Johnny Depp & su vomitivo traje vibrante, por Alicia a través del espejo

& su vomitivo traje vibrante, por Alicia a través del espejo El reparto completo de los antes respetables actores de Belleza oculta

Tyler Perry & la misma vieja peluca desgastada, por BOO! A Medea Halloween

& la misma vieja peluca desgastada, por BOO! A Medea Halloween Ben Stiller y su BFF (Barely Funny Friend – Amigo Apenas Divertido) Owen Wilson, por Zoolander No. 2

PEOR GUIÓN

Assassin’s Creed

Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia (*)



Dirty Grandpa

La Serie Divergente: Allegiant

Cincuenta tonos de negro

Cazafantasmas

Dioses de Egipto

América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata

Independence Day: Contraataque

Día de la Madre

Escuadrón Suicida

Zoolander 2