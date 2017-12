“Incierta gloria” y “Verano1993” lideran nominaciones a los Premios Gaudí

Dando la nota 3 (Pitch perfect 3, 2017), de Trish Sie

Una vez concluidos sus estudios universitarios, las Bellas regresan para enfrentarse al mundo real y comprobar que hace falta algo más que una buena voz para triunfar. Tras ganar el Campeonato del Mundo, las Bellas se separan para seguir con sus vidas hasta que se dan cuenta de que la música a capella no tiene muchas salidas laborales. Pero cuando surge la oportunidad de organizar una gira por el extranjero, el destino reunirá por última vez a estas peculiares y únicas estrellas para componer y plantearse una serie de decisiones que no podrán tomar a la ligera. Tercera parte de la franquicia musical sobre las aventuras de las componentes femeninas del grupo de música a capella llamado Las Barden Bellas. Está dirigida por Trish Sie (Step Up All In) y está protagonizada de nuevo por las actrices Anna Kendrick (Get a Job, Into the Woods, Los últimos cinco años), Rebel Wilson (Absolutamente fabulosas, Agente contrainteligente, Mejor… solteras), Brittany Snow (There’s Always Woodstock, Ben and Kate, Una noche para morir) y Hailee Steinfeld (Tiempo límite, Deuda de honor, El juego de Ender).

El gran showman (The greatest showman, 2017), de Michael Gracey

Basada en la leyenda y las ambiciones del empresario de la cultura popular estadounidense, Phineas Taylor Barnum (1810-1891), la película cuenta el camino de la pobreza a la riqueza de un intrépido soñador surgido de la nada para demostrar que todo lo que puedas imaginar es posible y que todos, sin importar cuán invisibles sean. El cineasta australiano Michael Gracey debuta como director y el filme cuenta en su reparto con Hugh Jackman (Lobezno inmortal, Prisioneros) como el showman y empresario circense, y completan el reparto Rebecca Ferguson (La chica del tren, Misión: imposible – Nación secreta), Zac Efron (Malditos vecinos 2, El chico del periódico), Michelle Williams (Mi semana con Marilyn, Shutter Island) y la actriz y cantante Zendaya.

Final portrait (El arte de la amistad) (Final portrait, 2017), de Stanley Tucci

En 1964, en un viaje a París, el reconocido artista Alberto Giacometti le sugiere a su amigo y escritor James Lord hacerle un retrato, proposición que Lord, halagado e intrigado acepta. Así comienza no solo la historia de una amistad conmovedora y poco convencional, sino una visión única y reveladora de la belleza, la frustración, la profundidad y a veces, el caos del proceso artístico. A partir del libro Alberto Giacometti: Un retrato, del propio James Lord, el también actor Stanley Tucci (Blind Date, El secreto de Joe Gould) dirige esta película, su quinto largometraje, protagonizada por Geoffrey Rush (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, La ladrona de libros), Armie Hammer (Animales nocturnos, El nacimiento de una nación), Tony Shalhoub (Dulce venganza, Dolor y dinero), Clémence Poésy (Mañana empieza todo, En compañía de extraños) y Sylvie Testud (Los visitantes la lían: ¡En la Revolución Francesa!, Doble vida). La película participó, fuera de concurso, en el Festival de Cine de Berlín de 2017.

Olvídate de Nick (Forget about Nick, 2017), de Margarethe von Trotta

El mundo de dos mujeres muy diferentes choca en un ático de Nueva York: la modelo se enfrenta a la intelectual; el lujo a la comodidad; la profesional a la madre divorciada. Lo único que Jade y Maria tienen en común es el mismo marido infiel, Nick, un Casanova entrado en años que acaba de dejar a su segunda esposa por otra modelo mucho más joven. Las dos exesposas son propietarias de un lujoso piso. Lo que empieza con un intercambio verbal bastante hostil las lleva a entender que, a pesar de sus enormes diferencias, quizá no sean tan diferentes. Dirige Margarethe von Trotta (Hannah Arendt, El mundo abandonado) y está protagonizada por Katja Riemann (La marca del lobo), Ingrid Bolsø Berdal (Hércules, Atrapados en Chernobyl) y Haluk Bilginer (Sueño de invierno).

Recuerdos desde Fukushima (Grüße aus Fukushima, 2016), de Doris Dörrie

La joven alemana Marie (Rosalie Thomass) escapa a Fukushima para cambiar su vida. Trabajando con la organización humanitaria Clowns4Help, espera llevar alegría a los supervivientes del desastre nuclear de 2011, algunos de los cuales todavía viven en refugios de emergencia. Marie pronto se da cuenta de su absoluta incapacidad para la tarea de hacer la tragedia menos ardua. Pero en lugar de huir, Marie decide quedarse con la madura y cascarrabias Satomi (Kaori Momoi), la última geisha de Fukushima, que por voluntad propia ha decidido retirarse a su casa en ruinas en la zona originaria de exclusión radiactiva. Escrita y dirigida por Doris Dörrie (Cerezos en Flor, How to cook your life, Sabiduría garantizada), la película fue filmada en la localización de la triple catástrofe nipona con actores y habitantes locales que continúan viviendo allí actualmente, y está protagonizada por Rosalie Thomass (Best chance) y la conocida Kaori Momoi (Memorias de una Geisha). Las acompañan Aya Iruzuki (Cerezos en flor), el conocido payaso Moshe Cohen (miembro fundador de la ONG “Payasos sin fronteras”) y el músico residente en Berlín Nami Kamata, ambos debutantes en cine.

The disaster artist (The disaster artist, 2017), de James Franco

El aspirante a cineasta e infame intruso de Hollywood Tommy Wiseau es un artista cuya pasión era tan sincera como cuestionables sus métodos. Basado en el libro de intimidades de Greg Sestero, que fue todo un éxito de ventas, y en el que se desvelaban todos los detalles de la producción y el rodaje del desastremetraje, convertido en clásico de culto, de Tommy, The Room (“La mejor película mala jamás producida”), está dirigida por el actor James Franco, y protagonizada por él mismo y su hermano Dave Franco (Malditos vecinos, Ahora me ves…). Ganadora de la Concha de Oro a mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián, los verdaderos Tommy Wiseau y Greg Sestero aparecen en la película. El primero como Henry, que aparece hablando con James Franco en el papel Wiseau y el segundo como un agente de casting.

Una bolsa de canicas (Un sac de billes, 2017), de Christian Duguay

En el París ocupado por los nazis, los hermanos judíos Maurice y Joseph juegan a las canicas antes de volver al hogar. La ocupación alemana es una amenaza muy seria para toda la familia. Por este motivo sus padres deciden que los chicos escapen hacia la casa de su hermano mayor en la zona libre. Para sobrevivir, necesitarán armarse de todo su ingenio y coraje. Adaptación del best-seller de Joseph Joffo dirigida por Christian Duguay (Jappeloup. De padre a hijo, Scanners II: El nuevo orden) y protagonizada por dos jóvenes actores debutantes Batyste Fleurial y Dorian Le Clech, acompañados por un reparto de veteranos actores franceses de la talla de Patrick Bruel (Cena de Amigos, El nombre), Elza Zylberstein (Hace mucho que te quiero) y Christian Clavier (Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho).