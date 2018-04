John Bailey niega las acusaciones de acoso sexual

John Bailey, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, niega en una carta dirigida al personal a su cargo las tres alegaciones de acoso sexual de las que fue acusado este mismo mes. “Querido personal“, así comienza la misiva del estadounidense en la que aclara que no ha hablado durante estos días porque “quería permitir que el proceso de investigación de la Academia se desarrollara“. Sin embargo, asegura que ha tomado la decisión de hablar ahora porque “los informes de los medios que describen las quejas son falsos y solo han servido para empañar mí carrera de 50 años“. La parte más destacable del comunicado explica lo que sucedió en relación a uno de los tres casos de los que está acusado y que niega. “Una denuncia, que se remonta a hace más de una década, en la que se alega que intenté tocar a una mujer de forma inapropiada mientras, ambos, estábamos montados en una camioneta de camino al plató de una película. Eso no sucedió“, explica. “He apoyado a mujeres a lo largo de mi carrera y me alienta el apoyo que he recibido de numerosas mujeres con las que he trabajado y apoyado durante mi carrera profesional“, continúa. La noticia, que sacudió Hollywood, está basada en “una narrativa falsa” de los medios según Bailey, quien piensa que no hay motivo para tomar medidas en su contra, entre las cuales estaría la expulsión de la Academia según el código de conducta aprobado el pasado diciembre.

Me gusta: Me gusta Cargando...