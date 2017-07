“Keep the Change”, “Son of Sofia” y “Bobbi Jene”, triunfan en Tribeca

Las películas Keep the Change, Son of Sofia, y Bobbi Jene son las triunfadoras en la ceremonia de entrega de premios del 16 Festival de Cine de Tribeca al llevarse los principales galardones de la noche. Keep the Change, que se hace con el premio en la categoría de Narrativa Estadounidense, está dirigida por Rachel Israel y cuenta una historia de amor entre dos personas que sufren de autismo. Por su parte, Son of Sofia, un largometraje de Elina Psykou, consigue el galardón en la categoría de Narrativa Internacional por contar la historia de un niño forzado a trasladarse de país con su madre y adaptarse a su nueva figura paterna. Bobbi Jene, de Elvira Lind, se hace con el galardón al mejor documental, que refleja la vida de la bailarina estadounidense Bobbi Jene Smith en un momento de profundo cambio personal al regresar a su país de origen tras más de 10 años en Israel. Destaca además en la ceremonia de entrega el largometraje latino Nadie Nos Mira, dirigida por la argentina Julia Solomonoff y protagonizado por Guillermo Pfenning, que se lleva el premio al mejor actor en la categoría de narrativa internacional. Los galardonados del Festival de Cine de Tribeca, al que se han presentado 97 largometrajes y 57 cortos de unos 40 países, recibien entre 2.500 y 25.000 dólares, dependiendo de la categoría, además de una obra de destacados artistas. Presentada por el actor Michael Rapaport, la ceremonia cuenta con la presencia de intérpretes como Diane Lane o Willem Dafoe, y con la de una de las fundadoras del Festival de Cine de Tribeca, la productora estadounidense Jane Rosenthal, quien durante su intervención recuerda al director de cine Jonathan Demme, que murió a los 73 años de edad a causa de un cáncer.

