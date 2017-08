Abracadabra (Abracadabra, 2017), de Pablo Berger

Carmen (Maribel Verdú) y Carlos (Antonio de la Torre) son una pareja del extrarradio de Madrid. Ella, ama de casa entregada a su familia. Él, un gruista que vive por y para el Real Madrid. Resignados a la rutina, todo cambia el día de la boda del sobrino de estos. Durante la celebración, Pepe (José Mota), primo de Carmen e hipnotista aficionado, hace una demostración, a la que Carlos, incrédulo, se presta como voluntario. A la mañana siguiente, Carlos se comporta de una manera insólita. Parece que algo salió mal, un espíritu le ha poseído. Empieza entonces una surrealista y divertida investigación por parte de los primos para recuperarlo. Mientras, Carmen comienza a sentirse extrañamente atraída por su “nuevo” marido. Tras la exitosa experiencia de Blancanieves, Maribel Verdú repite con el director Pablo Berger (Torremolinos 73) como principal protagonista de esta película en la que está acompañada de Antonio De La Torre, José Mota, Quim Gutiérrez y José María Pou.

Atómica (Atomic blonde, 2017), de David Leitch

1989, el muro de Berlín está a punto de caer. Un agente del MI6 encubierto aparece muerto y la espía Lorraine Broughton (Charlize Theron) debe encontrar por todos los medios una lista que el agente estaba intentando hacer llegar a Occidente y en la que figuran los nombres de todos los agentes encubiertos que trabajan en Berlín oriental. Lorraine no se detendrá ante nada para conseguir dar con esa lista, enfrentándose a varios asesinatos, a la contrainteligencia y arriesgando su vida. Se sumerge en un mundo en el que nadie parece ser quien dice ser. Charlize Theron protagoniza este thriller dirigido por David Leitch (co-director de John Wick (Otro día para matar); director de la próxima Deadpool 2). Está basada en la novela gráfica The Coldest City (Oni Press), escrita por Antony Johnston y dibujada por Sam Hart.

La decisión del rey (Kongens nei, 2016), de Erik Poppe

Abril de 1940, Noruega es invadida por los alemanes. El Rey Haakon VII de Noruega, al principio resistente a doblegarse ante el poder nazi, se debatirá, durante tres días, ante un ultimátum de los nazis: rendirse o morir. Mientras la princesa Märtha y sus hijos huyen buscando refugio en Suecia, el rey Haakon y el príncipe Olav se quedarán para luchar contra los alemanes. Intentando evitar a los alemanes durante días, el rey Haakon tendrá que tomar una decisión, una que puede que le cueste a él, su familia y muchos noruegos, sus vidas. Película que narra un momento especialmente complicado en la historia de Noruega, está dirigida por Erik Poppe (Mil veces buenas noches) y protagonizada por Jesper Christensen (Casino Royale, Melancolía) en el papel de Rey Haakon VII, Anders Baasmo Christiansen (Kon-tiki) y Karl Markovics (Los Falsificadores).

Regreso a Montauk (Return to Montauk, 2017), de Volker Schlöndorff

El escritor Max Zorn regresa a Nueva York para la promoción de su última novela, donde le espera su joven esposa Clara, quien lleva meses trabajando allí. El libro cuenta una historia de amor que ocurrió en esta misma ciudad hace 17 años. Max vuelve a ver a Rebecca, la mujer de la que se enamoró entonces. Ella, reticente al principio, le invitará a acompañarla a Montauk, al final de Long Island, donde vivieron su romance: un lugar donde solo quedan el mítico faro, el cielo y una playa interminable. Inspirada en la novela Montauk, de Max Frisch, dirige Volker Schlöndorff (Diplomacia, El noveno día), ganar el Oscar con El tambor de hojalata (1979) y cuenta con un reparto formado por Nina Hoss (Phoenix, El hombre más buscado), Susanne Wolff (Tatanka, Fenster zum Sommer) y Niels Arestrup (Perder la razón, Frente al mar).

Reparar a los vivos (Réparer les vivants, 2016), de Katell Quillévéré

Todo comienza de madrugada en un mar tempestuoso con tres jóvenes surfistas. Unas horas más tarde, en el camino de vuelta sufren un accidente. En el hospital Havre, la vida de Simón pende de un hilo. Mientras tanto, en París, una mujer espera un trasplante providencial que le pueda prolongar su vida. Thomas Remige, un especialista en trasplantes, debe convencer a unos padres en estado de shock de que ese corazón podría seguir viviendo en otro cuerpo. Tercera película de la directora francesa Katell Quillévéré tras Un poison violent (2010) y Suzanne (2013), que es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Maylis De Karengal, debido a que la directora se sintió conmovida por esta historia. Está protagonizada por Emmanuelle Seigner (Lunas de hiel), Tahar Rahim (Un profeta) y Anne Dorval (Mommy).

Transformers: El último caballero (Transformers: The last knight, 2017), de Michael Bay

Con esta entrega saltan por los aires los mitos fundacionales de la saga Transformers y se redefine lo que significa ser un héroe. Los Humanos y los Transformers están en guerra, Optimus Prime ya no está. La clave para salvar nuestro futuro yace enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta de los Transformers en la Tierra. La responsabilidad de salvar el mundo recae sobre los hombros de una insospechada alianza: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; un Lord inglés (Sir Anthony Hopkins) y una Profesora de Oxford (Laura Haddock). Quinta entrega de la saga de nuevo está dirigida, al igual que las anteriores, por Michael Bay (13 horas: Los soldados secretos de Bengasi, Dolor y dinero).