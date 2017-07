La Academia de Cine cambia las normas para los actores que compitan por el Goya

Los actores y actrices que figuren en los títulos de crédito y no opten a las categorías del Goya a mejor actor protagonista o actor revelación concurrirán automáticamente en la categoría de reparto, según las bases de la 32 edición de los Premios Goya. Según informa la Academia de Cine, otra de las novedades es que no podrá optar a los premios de Mejor Actor o Actriz Revelación ningún interprete que haya sido presentado como candidato a actor o actriz protagonista ni a actor o actriz revelación en anteriores ediciones de los Goya. Tampoco podrán competir en la categoría de revelación los intérpretes que hayan sido nominados en anteriores ediciones a mejor actor o actriz de reparto. Las bases de la 32 facilitan la inscripción de cortometrajes de animación, que ya no tendrán la obligación de haber participado en festivales o haber obtenido premio. Por su parte, Abycine y la Mostra Curtas Noia pasan a ser festivales seleccionadores que permiten la inscripción en los Premios Goya para los cortometrajes de ficción y documental. Las películas de largometraje de ficción, animación y documentales pueden presentar la inscripción, así como el resto de la documentación y materiales, antes de las 14.00 horas del 13 de octubre de 2017 en la sede de la Academia. Por otra parte, las películas iberoamericanas y los cortometrajes disponen de un plazo de presentación de solicitudes que finaliza a las 14.00 horas del próimo 29 de septiembre.

