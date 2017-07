La Academia impulsa la integración del cine en el modelo educativo

La introducción del cine en el modelo educativo como recurso didáctico y medio de expresión para unos alumnos que están expuestos continuamente al lenguaje audiovisual es el objeto del debate de la jornada jornada Cine y Educación organizada por la Academia de Cine en su sede. Todos los expertos participantes destacan el papel de la Academia de Cine para lograr que todas las iniciativas confluyan y como interlocutor para negociar con la Administración Pública. Mariano Barroso, vicepresidente primero de la Academia, se manifiesta convencido de que los niños “deben aprender a leer, pero también a ver. Es responsabilidad nuestra aglutinar todas las iniciativas que hay para que esa dispersión no sea parte del problema“. En ese mismo sentido, se manifiesta el director general, Joan Álvarez, que celebra la puesta en común de los diferentes sectores. “Cuando hablamos del cine en las aulas los protagonistas son los profesores, pero ellos solos no pueden. Sin los cineastas, la alfabetización cinematográfica no se puede realizar“, afirma. El encuentro se ha dividido en tres mesas redondas: “El estado de la cuestión”, los “Casos de éxito en el ámbito internacional”, y el “Futuro próximo. Líneas de actuación”.

