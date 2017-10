La fiesta del cine pierde un millón de espectadores

Amor a la siciliana (In guerra per amore, 2016), de Pif

Una historia de amor ambientada en julio 1943 cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Sicilia. Arturo ama a Flora, la sobrina del dueño de un restaurante situado en Nueva York, pero ella está prometida en matrimonio a un jefe de la mafia, mano derecha de Lucky Luciano. La única forma que hay para casarse con ella es pedirle la mano al padre de la chica que vive en Sicilia (Italia), que en esos momentos esta bajo el yugo de las tropas Nazis. En un acto desesperado decide alistarse y unirse a la fuerza Aliada para buscar al padre y conseguir la mano de su amor, pero por el camino tendrá que sortear infinidad de situaciones antes de volver al lado de su amada. Comedia escrita, dirigida y protagonizada por Pif (Pierfrancesco Diliberto), destacado comediante y presentador de televisión, que debutó en la dirección cinematográfica con la multipremiada La mafia uccide solo d’estate en 2013. El reparto cuenta con Miriam Leone (Felices sueños) y Andrea Di Stefano (La vida de Pi), entre otros.

Ancien y el mundo mágico (Hirune-hime: Shiranai watashi no monogatari, 2017), de Kenji Kamiyama

Año 2020, sólo faltan tres días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Kokone es una joven estudiante que, además de ayudar a su padre viudo con las tareas de la casa, tiene que esforzarse por mantenerse despierta cada día en clase. En sus sueños siempre se convierte en la joven princesa Ancien del reino mágico de Corazonia, defendido por los fantásticos Motoroides de los ataques del terrible Coloso. Pero muy pronto la línea que separa el sueño de la realidad empezará a difuminarse, más cuando su padre es secuestrado por unos hombres misteriosos y Kokone tenga que embarcarse en una aventura para descubrir el verdadero pasado de su familia. Película de animación del director Kenji Kamiyama, quien saltó a la fama gracias al apoyo de su mentor Mamoru Oshii al darle las riendas de la serie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Años más tarde, y de la mano de Production IG, logró el reconocimiento internacional con 009 Re: Cyborg, en la que ya demostraba todas las grandes valías que ha confirmado con Ancien y el Mundo Mágico.

Atraco en familia (Mes trésors, 2017), de Pascal Bourdiaux

Carole es una informática introvertida que todavía vive con su madre. Caroline es una carterista rebelde que actúa en los grandes hoteles de la costa Azul. Son dos chicas que no se conocen de nada ni tienen nada en común. Nada, excepto su padre, un hombre que se esfumó antes de que nacieran y al que nunca han visto. Hasta que un buen día Patrick reaparece. Patrick, un ladrón internacional buscado por la policía de todos los países, ha visto la muerte de cerca y decide recuperar el tiempo perdido reuniendo a sus dos hijas bajo un objetivo común: el robo de un Stradivarius valorado en 15 millones de euros. Entre los errores de principiante y las broncas protagonizadas por sus hijas, no tarda en darse cuenta de que este golpe será de todo cosa menos pan comido. Producción francesa dirigida por Pascal Bourdiaux tras Boule & Bill 2 (2017), Fiston (2014) y Le mac (2010). Está protagonizada por Jean Reno, Reem Kherici (La Wedding Planner, Paris a toda costa), Camille Chamoux (Fau pas lui dire, Les gazelles) y Natalia Verbeke.

Creative control (Creative control, 2015), de Benjamin Dickinson

Brooklyn, en un futuro no muy lejano. David, un ejecutivo de publicidad obsesionado con la tecnología, trabaja en una campaña para lanzar unas gafas de realidad aumentada. David tiene celos de su mejor amigo, Wim y por eso decide utilizar las gafas para crear un avatar de su novia, Sophie. Sin embargo, la fantasía tecnológica se volverá contra él. Está dirigida por Benjamin Dickinson y es su segundo largo tras First Winter. Ambas se han financiado con una campaña de crowdfunding en Kickstarter, y esta logró recaudar 32.001 dólares sobre la cifra de 30.000 que pedían. Cuenta con la participación de Reggie Watts, músico y humorista, y las actrices Nora Zehetner (Los hermanos Bloom) y Alexia Rasmussen (Haz caso a tu corazón, Master Of None).

El diari de la Florentina (Pamietnik Florki, 2014), de Janusz Martyn

Florentina es una musaraña que se va a vivir con su familia a un pequeño pueblo dentro de un bosque. Allí, al principio, se siente un poco sola, pero esto cambiará cuando haga nuevas amistades: Celestina, Albertina y Miquelina. Como todavía es muy joven tiene una cándida perspectiva del mundo, y conoce las cosas a la vez que aprende su nombre. Las explicaciones de los adultos no la terminan de convencer, y quiere resolver las dudas por sí misma. Es muy curiosa y contempla todo a su alrededor. Pronto, comenzarán a aflorar en ella sentimientos que desconocía y sentirá mucha alegría cuando sepa que va a tener una hermana pequeña. Película polaca dirigida por Janusz Martyn y basada en unas premiadas historias infantiles publicadas en la revista MIS en el año 2008.

El pequeño vampiro (Der kleine Vampir, 2017), de Richard Claus & Karsten Kiilerich

Rudolph Sackville-Bagg celebra de nuevo su decimotercer cumpleaños. Y ya lo ha hecho 300 veces. Por este motivo, toda su familia vampírica se reúne en las catacumbas del cementerio con la intención de celebrar una gran fiesta. La situación es perfecta para que el malvado cazador de vampiros Rookery acabe de una vez con todos ellos. Pero Tony, un gran fan de los vampiros que está de vacaciones en el Castillo Schloss, no está dispuesto a que eso ocurra. Junto con Rudolph y su hermana Anna, se enfrentará a Rookery e intentará poner fin a sus oscuros planes. Película alemana basada en uno de los grandes clásicos de la literatura infantil, El Pequeño Vampiro, de Angela Sommer-Bodenburg, que dirigen Richard Claus (El príncipe de los ladrones) y Karsten Kiilerich (El patito feo y yo).

Geostorm (Geostorm, 2017), de Dean Devlin

Un testarudo pero encantador diseñador de satélites, tras un fallo en cadena de la mayor parte de los satélites meteorológicos de la Tierra, deberá formar equipo con su hermano con quien hace años que no se habla, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas… todo ello mientras en la superficie del planeta se está gestando un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos. Thriller de acción y ciencia ficción con el que debuta en la dirección de largometrajes de Dean Devlin, guionista de Independence Day: Contraataque (2016), Godzilla (1998), Independence Day (1996) y Soldado universal (1992). La película está protagonizada por Gerard Butler (Objetivo: Londres, Dioses de Egipto), Abbie Cornish (Premonición, Bright Star), Alexandra Maria Lara (Rush, The Reader (El lector)), Jim Sturgess (El caso Heineken, El atlas de las nubes), Ed Harris (madre!, Westworld) y Andy García (Passengers, Matar al mensajero).

Golmaal Again (Golmaal Again, 2017), de Rohit Shetty

Aventura sobre dos bandas rivales entre sí desde la infancia, cuya disputa continua al hacerse mayores. Esta comedia cuenta con dosis de intriga, sorpresa, humor y emociones. Una trama que hace reír, llorar y muestra lo bonito que es vivir. Es la cuarta entrega de esta disparatada saga indú al estilo Bollywodiense, dirigida, producida y escrita por Rohit Shetty (Pasión del corazón, Singham Returns, Chennai Express, Bol Bachchan, Singham, Golmaal 3, Sunday, Golmaal Returns, Golmaal: Fun Unlimited). El reparto está compuesto por Ajay Devgn (Drishyam, Omkara), Arshad Warsi (The leyend of Michael Mishra), Tusshar Kapoor (The dirty picture), Tabu (La vida de Pi) y Parineti Chopra.

Handia (Handia, 2017), de Aitor Arregi & Jon Garaño

Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve a su caserío familiar en Gipuzkoa y allí descubre con sorpresa que su hermano menor, Joaquín, es mucho más alto de lo normal. Convencido de que todo el mundo querrá pagar por ver al hombre más grande sobre la Tierra, ambos hermanos se embarcan en un largo viaje por Europa en el que la ambición, el dinero y la fama cambiarán para siempre el destino de su familia. Tras el éxito cosechado por Loreak, su equipo creativo presenta esta película dirigida por Aitor Arregi (Lucio, Cristobal Molón, Glup, una aventura sin desperdicio) y Jon Garaño (80 egunean), con la participación de Jose Maria Goenaga como guionista y productor. Está protagonizada por Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga, Íñigo Aranburu, Ramon Agirre, y cuenta con la colaboración especial de Itziar Aizpuru. La banda sonora está compuesta por Pascal Gaigne. La película, que obtuvo el Premio Especial del Jurado y el Premio a Mejor filme vasco en el Festival de Cine de San Sebastián, cuenta la historia de Miguel Joaquín Eleizegui Arteaga (1818-1861), más conocido como el “Gigante de Alzo”, un hombre más grande y más alto de lo normal que llegó a exhibirse, como atracción de feria, por media Europa y fue incluso recibido por la reina Isabel II de España. En Altzo, el pueblo natal de Mikel, existe una estatua a tamaño natural que recuerda a su ilustre vecino “El Gigante”. La producción ha convertido a la película en la segunda en euskera más cara de la historia después de Dragoi ehiztaria.

Kikoriki. Equipo invencible (Kikoriki. Equipo invencible, 2011), de Denis Chernov

La vida en la isla de Kikoriki es muy tranquila y todos sus habitantes viven felices en un paraíso alejado de la vida moderna. Sin embargo, su pacífica existencia da un giro inesperado cuando descubren un extraño dispositivo del que hasta ahora solo habían oído hablar: la televisión. El aparato les ofrece una visión del mundo real y los pequeños se obsesionan rápidamente con un programa protagonizado por Lucien, un superhéroe que defiende su ciudad del malvado Caligari. Aterrados ante las desgracias que ven en la pantalla y convencidos de que el mundo está en peligro, un grupo de amigos decide ir a la gran ciudad para ayudar a Lucien a salvar a la humanidad. Aunque se les ha olvidado un pequeño detalle: no todo lo que vemos en televisión es siempre cierto. Con las mejores intenciones, los Kikorikis vivirán una gran aventura llena de sorpresas y de situaciones que cada día serán más cómicas, peligrosas y misteriosas. Película de animación dirigida por Denis Chernov (la serie Smeshariki), que es la adaptación cinematográfica de la serie de origen ruso que lleva el mismo nombre. Se trata de una precuela que cuenta cómo llegaron los nueve protagonistas a la gran ciudad.

La piel fría (Cold skin, 2017), de Xavier Gens

En una isla perdida en medio del océano, dos hombres se defienden, noche tras noche, resguardados en un faro, del asedio de unas extrañas criaturas marinas. Sometidos a la extrema tensión, sin entender las razones del ataque, tendrán que replantearse cómo enfrentarse a lo desconocido. La cautividad y la continua lucha los llevan a un viaje al centro de sus entrañas, donde se entremezcla lucidez y enajenación, rechazo y deseo, crueldad y amor, hacia lo desconocido. Adaptación cinematográfica del best-seller homónimo de Albert Sánchez Piñol, que dirige Xavier Gens (The Crucifixion, The Divide, Hitman) y está protagonizada por Ray Stevenson (Divergente), David Oakes (Los Borgia) y la española Aura Garrido (Stockholm, El Ministerio del tiempo), que soportó más de ocho horas de maquillaje diarias, en un espectacular ejercicio de caracterización.

Las hijas de Abril (Las hijas de Abril, 2017), de Michel Franco

Valeria tiene 17 años y está embarazada. Vive en Puerto Vallarta con Clara, su media hermana. Valeria no ha querido que Abril -la madre que lleva mucho tiempo ausente- se entere del embarazo, sin embargo Clara ante la presión económica y las responsabilidades que implica tener un bebé en casa, decide llamarla. Abril llega con toda la disposición de ayudar a sus hijas, pero pronto quedará claro por qué Valeria prefería mantenerla lejos. Ganadora del Premio del Jurado de las sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes, dirige el mexicano Michael Franco (Chronic, Después de Lucía) y está protagonizada por Emma Suárez (Julieta, La próxima piel), Joanna Larequi (La Caridad, Bienvenida Realidad), Erique Arrizon (El Cesar, Como dice el dicho), Hernán Mendoza (Purasangre, Más negro que la noche) y la debutante Ana Valeria Becerril.

Los pájaros no tienen vértigo (Los pájaros no tienen vértigo, 2017), de Jorge Peña

El director de la película emprende una investigación, tras sufrir un ataque de vértigo en un globo aerostático. A lo largo de este proceso de búsqueda interior, ahondará en su universo personal, tratando de comprender y superar esta fobia inesperada. Pero en el camino encuentra una dificultad: tiene miedo a exponerse en público. Para ello, crea un alter ego que le ayudará a enmascararse en el transcurso de la historia. Aunque su estrategia no resultará como él esperaba. La película está dirigida por el director Jorge Peña (Escocia, Viaje de un hombre solo) y se estrenó en la 20ª edición del Festival de Cine de Málaga, en la sección Documental Sesiones Especiales, donde consiguió hacerse con una de las Ayudas a la Producción que otorga cada año el evento. Está protagonizado por el actor Patrick Martino, como alter ego del director, y cuenta con con la colaboración especial del cantante Miguel Ríos, quien además ha contribuido en el filme con la grabación exclusiva de una versión del tema Yo sólo soy un hombre.

Lumière! Comienza la aventura (Lumière! L’aventure commence, 2017), de Thierry Frémaux

En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y dirigieron unas de las primeras películas de la historia del cine. Narrado por Thierry Frémaux, la película ofrece una selección de 108 películas restauradas que nos muestran un viaje a los orígenes del cine. Una mirada única sobre Francia y el mundo que inaugura el siglo XX. Thierry Frémaux es el director del Festival de Cine de Cannes desde 2001 y del director del Instituto Lumière de Lyon, institución académica francesa dedicada a promover y divulgar la cinematografía francesa y honrar la contribución al cine de los hermanos Auguste y Louis Lumière, y del Lumière Festival. Frémaux es el director y el montador de la película junto a Thomas Valette, el productor, acompañado de Bertrand Tavernier, y la voz de la película, en la que además de los hermanos Auguste y Louis, aparece Martin Scorsese.

Red de libertad (Red de libertad, 2017), de Pablo Moreno

Francia, inicios de la Segunda Guerra Mundial, Helena Studler es una religiosa que desde joven se dedica al cuidado de los huérfanos y los abandonados. Pero los tiempos han cambiado, el pueblo vive toda una revuelta, los alemanes han entrado en su ciudad y la realidad a la que ahora se enfrenta supera con creces la dureza a la que está acostumbrada: Helena descubre que cerca de su localidad, los nazis han instalado un campo de concentración. Junto a algunos hombres de la ciudad, varias de sus Hermanas Hijas de la Caridad traman todo un plan para liberar a los cautivos de su trágico final. Basada en la increíble historia real de Helena Studler, “la mujer que salvó a más de 2000 personas“, la película está dirigida por Pablo Moreno (Un Dios Prohibido, Poveda, Luz de Soledad) y protagonizada por Assumpta Serna (Para Elisa, El Maestro de Esgrima, Trash) y la ganadora de un Goya Luisa Gavasa (La Novia).