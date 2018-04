“La flor”, de Mariano Llinás, gana el Bafici

La película La flor, del realizador argentino Mariano Llinás y de 14 horas de duración, obtiene el premio al mejor largometraje de la competencia internacional del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), que arrancó el pasado 11 de abril. El filme, que se vio a lo largo de tres días consecutivos con funciones de más de cuatro horas, está compuesto por seis episodios independientes y tiene la particularidad de que cinco de ellos están protagonizados por el colectivo teatral Piel de Lava, que integran Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, que también recibien el premio de mejor actuación femenina. Asi mismo, la película japonesa Violence Voyager, de Ujicha obtiene el Premio Especial del Jurado; el brasileño Tiago Melo gana como mjejor director por Azougue Nazaré; y el premio de mejor actor es para Anders Juul por su labor en A Horrible Woman, del danés Christian Tafdrup. Por su parte, la cinta de Albertina Carri Las hijas del fuego es distinguida con el premio a la mejor película de la competencia Argentina; la competición latinoamericana premia a Averno, de Marcos Loayza, y en la sección Vanguardia y Género es elegida The Seen and Unseen, de Kamila Andini (Indonesia).

