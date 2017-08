“La forma del agua”, de Guillermo del Toro, inaugurará Sitges 2017

50 Primaveras (Aurore, 2017), de Blandine Lenoir

Aurore Tabort está separada, acaba de perder su empleo y recibe la noticia de que va a ser abuela. A sus 50 años su vida parece estar estancada, pero cuando se encuentra por casualidad con un antiguo amor de su juventud, se produce un cambio en Aurore, y se niega a admitir que esa podría ser la ocasión perfecta para empezar una nueva vida. ¿Y si nunca fuera tarde para embarcarse en una nueva aventura?. Comedia dirigida por Blandine Lenoir (Zouzou) que cuenta con un reparto encabezado por Agnès Jaoui (Un cuento francés, Je suis à vous tout de suite). La directora Blandine Lenoir reconoce que la idea de la película nace de su experiencia personal, pues sentía miedo a envejecer mientras veía como sus amigos hombres no sentían lo mismo.

Diario de Greg: Carretera y manta (Diary of a Wimpy Kid: The long haul, 2017), de David Bowers

Greg trama su último plan para dejar de ser tristemente célebre y por fin obtiene la fama que cree merecer. Sufriendo un brutal golpe a su ego cuando las imágenes de un desafortunado incidente con un pañal se hacen virales, Greg decide tomar cartas en el asunto para restablecer su reputación. Por supuesto, la manera más obvia es hacer un vídeo viral aún más guay con la ayuda del fenómeno de YouTube, Mac Digby, cuya respuesta automática a vuelta de correo electrónico, invitándole a reunirse con él en la Feria de Videojuegos, estimula la imaginación de Greg y le enfrenta a otra caótica aventura, representada en maravillosas ilustraciones animadas. Cuarta entrega de esta comedia dirigida por David Bowers (Ratónpolis, Astro Boy), cuyo reparto está formado por Alicia Silverstone (Batman y Robin), Tom Everett Scott (¡Porque lo digo yo!), Charlie Wright (Better Things), Charlie Wright (Ingrid Goes West) y Owen Asztalos, entre otros. Creada inicialmente como serie de dibujos animados online, El diario de Greg se convirtió en un éxito inmediato cuando Jeff Kinney publicó el primer libro de la colección en 2007.

El invierno (El invierno, 2016), de Emiliano Torres

El viejo capataz de una estancia patagónica es despedido de su trabajo. Un peón más joven toma su lugar. El cambio no será fácil para ninguno de los dos. El paisaje se cubre de blanco, la nieve y el viento aíslan por completo el lugar y ya no se trata de trabajar o de vivir, sino de resistir. Cada uno a su manera deberá resistir al siguiente invierno. Emiliano Torres debuta como director con este trabajo protagonizado por Alejandro Sieveking (El Club) y Cristian Salguero (Paulina). Torres se había labrado un nombre en el mundo del cortometraje (El episodio, Lejos) y del guion (Whisky Romeo Zulu, Todas las azafatas van al cielo). Obtuvo el Premio Especial del Jurado y el Premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de San Sebastián y el de Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de La Habana.

Inside (Inside, 2016), de Miguel Ángel Vivas

Una joven viuda, embarazada y deprimida, intenta reconstruir su vida después del fatídico accidente de tráfico en el que perdió a su marido y su audición de manera parcial. Ahora, a punto de dar a luz, vive en una casa aislada de un suburbio cuando, una noche de Navidad, recibe la visita inesperada de otra mujer con un objetivo demoledor: arrebatarle el bebé que lleva dentro. Pero la furia de una madre para proteger a su hijo nunca puede ser subestimada. La película está dirigida por Miguel Ángel Vivas (Secuestrados, Extinction), y es un intensísimo thriller que plantea el escalofriante tema del robo de bebés no natos de sus madres. Rachel Nichols (Alex Cross, Star Trek, Conan el Bárbaro) y Laura Harring (Gossip Girl, El castigador (The Punisher), Mulholland Drive) son dos mujeres que se enfrentan a vida o muerte en una noche de horror. Se trata de un remake americano de la película francesa À l’intérieur, que tiene un guion escrito por Jaume Balagueró y Manu Diez.

Ligones (Ligones, 2017), de José Texeira

Javier es un peluquero y maquillador que ha pasado toda su infancia rodeado de mujeres. Esto le ha dado un conocimiento privilegiado del género femenino, que aprovecha para desplegar sus dotes de seducción ante cualquier mujer y en cualquier lugar. Se convertirá en maestro de cuatro inadaptados incapaces de mantener una conversación con una chica, y juntos irán hasta Mérida para poner en práctica los conceptos aprendidos en un disparatado viaje con el único objetivo de ligar. José Texeira escribe y dirige su ópera prima en cuyo reparto figuran Rubén Faura, Paula García Lara, Manuel Peñalva, Jano Sanvicente, Óscar Sinela y Salva Suay.

Spider-Man: Homecoming (Spider-Man: Homecoming, 2017), de Jon Watts

Entusiasmado tras su experiencia con los Vengadores, Peter Parker/Spider-Man regresa a casa, donde vive con su tía May (Marisa Tomei), bajo la atenta mirada de su nuevo mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter intenta retomar su rutina diaria normal –distraído por su intención de demostrar que puede ser más que tu simple amistoso vecino Spider-Man– pero, cuando surge un nuevo villano conocido como el Buitre (Michael Keaton), todo lo que Peter considera más importante se verá amenazado. Ha llegado su momento y se verá puesto a prueba para convertirse en el héroe que está destinado a ser. Tom Holland, a sus 19 años, que realizó su debut en Capitán América: Civil War, es el actor más joven que ha dado vida a Peter Parker. Dirige Jon Watts (Coche policial, The Onion News Network).

Tanna (Tanna, 2015), de Bentley Dean & Martin Butler

En una isla remota del Océano Pacífico llamada Tanna, en la que abundan bosques y actividad volcánica, dos jóvenes enamorados deciden desafiar las leyes de su tribu. Wawa y Dain no pueden estar juntos, ella se tiene que casar con alguien de la tribu vecina y él es el hijo del jefe. Por ello deciden huir, pero serán perseguidos por guerreros que intentarán acabar con sus vidas. Entonces tendrán que decidir entre sus corazones y el futuro de la tribu, mientras los aldeanos se debaten entre preservar su cultura tradicional o adaptarse a las demandas de la libertad individual. Debut en el cine de ficción de los documentalistas Bentley Dean y Martin Butler, quienes tras estudiar durante años los pueblos aborígenes de Australia, decidieron darle todo el protagonismo de la película a la tribu de los Yakel, pobladores de la isla de Tanna, que nunca antes habían visto una cámara y que aceptaron protagonizar esta historia suponiendo uno de los hallazgos más importantes del cine etnográfico de los últimos años. Consiguió los premios de la Crítica y Fotografía en la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Venecia y la nominación al Oscar como mejor película de habla no inglesa de 2016.