“La forma del agua” favorita a los Globos de Oro

Corazón puro (Corazón puro, 2017), de Roberto de Paolis

Historia de dos jóvenes que se enfrentan a sus miedos internos. Para Agnese, de 17 años y educada bajo un estricto catolicismo, es el pecado. Para Stefano, de 25 y con un pasado difícil, la pobreza. Su encuentro en un campo de refugiados de la periferia de Roma será el desencadenante de un proceso de amor, liberación y dolor para ambos. Dos mundos enfrentados retratados con la urgencia, espontaneidad y fragilidad propias de sus protagonistas. Debut en el largometraje como director de Roberto de Paolis, tras haber presentado sus cortometrajes en el Festival de Cine de Venecia, Baja Marea (2010) y Alice (2011). En el reparto figuran Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce, Antonella Attili, Federico Pacifici e Isabella Delle Monache. Participó en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cine de Cannes.

Kékszakállú (Kékszakállú, 2016), de Gastón Solnicki

Oblicuamente inspirada en la única ópera de Béla Bartok, El castillo de Barba Azul, Kékszakállú (en húngaro: “Barba Azul“) es un incisivo retrato de un grupo de adolescentes en el umbral de la adultez, que atraviesan distintas crisis derivadas del confort de clase. Es la primera película de ficción del argentino Gastón Solnicki, después de realizar los documentales Süden y Papirosen, y se alzó con el Premio FIPRESCI de la crítica internacional y el Bisato d’Oro de la crítica joven en el Festival de Cine de Venecia. Cuenta en su reparto con Laila Maltz, Lara Tarlowski y Katia Szechtman.

El gran desmadre (Malas madres 2) (A bad moms Christmas, 2017), de Jon Lucas & Scott Moore

Secuela de Malas madres, en la que esta vez, reciben la visita navideña de sus propias madres. Amy, Kiki y Carla se rebelan contra los desafíos y las expectativas que ponen en ellas para el evento del año: la Navidad. Como si la organización de unas fiestas más que perfectas para sus familias no fuera lo suficientemente dura, las malas madres tienen que hacer malabares para crear alegría navideña mientras hospedan a sus propias madres en las fiestas. Vuelve a estar protagonizada por Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn como Amy, Kiki y Carla; y dirigida por Scott Moore y Jon Lucas, autores de Noche de marcha y responsables de los guiones de la saga Resacón en Las Vegas.

El libro secreto de Henry (The book of Henry, 2017), de Colin Trevorrow

Las cosas no siempre son lo que parecen, sobre todo en la pequeña localidad en la que viven los Carpenter. Susan Carpenter (Naomi Watts) es madre soltera de dos niños y trabaja de camarera en un restaurante con su amiga Sheila (Sarah Silverman). Su hijo pequeño Peter (Jacob Tremblay), es un alegre niño de ocho años. El mayor, Henry (Jaeden Lieberher), tiene una creatividad desbordante y aunque tiene apenas 12 años, se ocupa de todo y todos de un modo único y particular. Protector con su adorable hermano pequeño y un apoyo constante para su insegura madre, Henry pasa los días ayudando incansablemente a su familia. Pero un día, Susan descubre que sus vecinos guardan un oscuro secreto; la adorable Christina (Maddie Ziegler), compañera de clase de Henry, está en apuros y su hijo ha ideado un plan para salvarla. Filme dirigido por Colin Trevorrow (Jurassic World, Seguridad no garantizada) guionista de Jurassic World: El reino caído (2018), filme que dirige el español J.A. Bayona.

El sentido de un final (The sense of an ending, 2017), de Ritesh Batra

Tony Webster (Jim Broadbent), un hombre jubilado y divorciado, mantiene una tranquila y solitaria vida. Un día descubre que la madre de Verónica (Freya Mavor), su novia de la universidad, le dejó en su testamento un diario que guardaba su mejor amigo, quien salió con Verónica después de Tony. Para recuperar el diario, ahora en manos de una Verónica (Charlotte Rampling) anciana y muy misteriosa,Tony estará obligado a bucear en su pasado, recordar los momentos fallidos de sus antiguas amistades y relaciones y recrear sentimientos que creía olvidados. Adaptación de la novela homónima de Julian Barnes dirigida por Ritesh Batra (The Lunchbox).

El vacío (The void, 2017), de Steven Kostanski & Jeremy Gillespie

Cuando una misteriosa y violenta secta amenaza con irrumpir en un hospital aislado, un policía y el personal médico se unen para encerrarse en su interior. Mientras se preparan para luchar por sus vidas, descubrirán que la auténtica pesadilla ya está dentro. Un trabajo de Steven Kostanski y Jeremy Gillespie, responsables de Father’s Day, que dirigen y escriben este film que combina la actitud estética del cine de terror moderno tal y como surgió en los años 70, con los sofisticados efectos especiales que predominaron en las criaturas de los 80 y principios de los 90. Está protagonizada por Aaron Poole, Kathleen Munro, Kenneth Welsh y Daniel Fathers. Fue presentada en la sección oficial del Festival de Cine de Sitges 2016.

El viaje (The journey, 2016), de Nick Hamm

Historia inspiradora, conmovedora y a veces hilarante sobre el viaje que se vieron obligados a realizar juntos en marzo de 2007 dos enemigos políticos: Ian Paisley (líder unionista), interpretado por Timothy Spall, y Martin McGuinness (representante del nacionalismo irlandés), encarnado por Colm Meaney. Un trayecto incómodo que marcó no solo el inicio de las conversaciones que culminaron en el Acuerdo de St. Andrews (clave en el proceso de paz definitivo en Irlanda del Norte después de 40 años de conflictos), sino también el de una sólida amistad entre dos polos opuestos que desprendían tanto humor que terminaron siendo conocidos como “los Chuckle Brothers Irlandeses”. La dirección de esta película basada en un guion de Colin Bateman es obra de Nick Hamm (The Hole, Killing Bono, El enviado, Martha conoce a Frank, Daniel & Laurence, Pasiones rotas). También interviene el actor John Hurt, que falleció en enero de 2017 y se presentó en el Festival de Cine de Venecia.

En la playa sola de noche (Bamui haebyun-eoseo honja, 2017), de Hong Sangsoo

Tras mantener una aventura con un hombre casado, la famosa actriz Younghee decide tomarse un tiempo. Para ello viaja a la ciudad de Hamburgo, donde se quedará en casa de un conocido. Esto no impedirá que siga pensando en lo que dejó atrás. Las películas de Hong Sangsoo siempre invitan a ser leídas en clave autobiográfica, pero su decimonovena película quizá sea la más personal de cuantas ha hecho, una templada y clara respuesta a los frenéticos titulares de prensa que hicieron temblar su vida tras darse a conocer su relación con la actriz Kim Min-hee (La doncella), quien ganó el premio a la mejor actriz en la Berlinale por este trabajo, así como el Festival de Cine de Gijón. También intervienen Jae-yeong Jeong (Ahora sí, antes no) y Young-hwa Seo (26 nyeon).

La isla de los monjes (De terugkeer van de monniken op Schiermonnikoog, 2016), de Anne Christine Girardot

En el monasterio de Sion, en los Países Bajos, desde hace siglos viven monjes Cistercienses. El edificio tiene espacio para 120 monjes, pero en la actualidad sólo viven ocho. Un edificio tan inmenso y su mantenimiento les hace pensar que ha llegado el momento del cambio: es necesario mudarse, comenzar de nuevo en otro lugar y, con suerte, atraer a nuevos hombres para unirse a su comunidad. De este modo nació la idea de regresar a la isla en el norte de Holanda que lleva su nombre: Schiermonnikoog, que significa Isla de los Monjes Grises. Pero cambiar no es cosa sencilla. Documental dirigido por la francesa afincada en Holanda Anne Christine Girardot, quien trabaja desde 1993 como directora y ha producido numerosos programas de televisión, entrevistas, cortos documentales, clips y animaciones para niños y adultos.

Llueven vacas (Llueven vacas, 2017), de Fran Arráez

Fernando y Margarita son un hombre y una mujer, una pareja que vive en un hogar en el que él manda y ella obedece. De estos roles establecidos nace un juego perverso en el que Fernando es libre de proponer y modificar la realidad a sabiendas de que su esposa acatará sus decisiones incondicionalmente. Así, Margarita y Fernando llevarán este “juego” hasta sus últimas consecuencias. Ópera Prima de Fran Arráez basada en la novela homónima de Carlos Be sobre la violencia machista. Está protagonizada por Maribel Verdú, Víctor Clavijo, Laia Marull, Secun de la Rosa, Gloria Muñoz, Pedro Miguel Martínez, María Barranco, Aiser Etxeandía, Mónica Regueiro, Sergio Peris-Mencheta, Gemma Charines, Eduardo Noriega y Carmen Mayordomo. La película se presentó en el Festival de Cine de Málaga de 2017.

The Maus (The Maus, 2017), de Yayo Herrero

Alex y Selma son una pareja enamorada que viaja al corazón de Bosnia y Herzegovina. Cuando su coche encalla en mitad del bosque, deciden ir en busca de ayuda al pueblo cercano. Durante el camino, Selma – una musulmana superviviente de la Guerra de los Balcanes-, empieza a sospechar que una fuerza misteriosa les acompaña. Alex -un joven europeo confiado y feliz-, trata de quitarle de la cabeza la descabellada idea. Pero Selma se aferra constantemente a su amuleto musulmán “hamajlija”, provocando que la fuerza misteriosa emerja del bosque. Primer largometraje de Yayo Herrero (Gerardo Herrero Pereda) tras dirigir cortometrajes premiados internacionalmente como Safari, The Acrobat y Picnic. Él reparto principal está formado por Alma Terzic (En tierra de sangre y miel), August Wittgenstein (Ángeles y demonios), Aleksandar Seksan y Sanin Milavic.