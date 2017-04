“La mujer del animal” triunfa en la 23º Mostra de Cine Latinoamericano de Cataluña

9 meses (Keeper, 2015), de Guillaume Senez

Maxime y Mélanie tienen 15 años y se aman. Juntos exploran la sexualidad, con amor y torpeza. Un día Mélanie descubre que está embarazada. Al principio, Maxime no asimila bien la noticia, pero poco a poco en su interior se fortalece la idea de convertirse en padre y decide convencer a Mélanie para tenerlo sea como sea. Ópera prima del franco-belga Guillaume Senez protagonizada por Kacey Mottet Klein (nominado a los César por Cuando tienes 17 años) y Galatéa Bellugi, premiada en el Festival de Cine de Marrakech por su papel).

Doña Clara (Aquarius, 2016), de Kleber Mendoça Filho

Clara, una ex-crítica musical de Recife (Brasil) de 65 años, vive retirada en un edificio particular, el Aquarius, construido en la década de 1940 sobre el paseo marítimo. Un importante promotor ha comprado todos los apartamentos, pero ella se niega a vender el suyo y emprende una guerra fría contra la empresa que la acosa. La estresante situación le perturba y le lleva a pensar en su vida, en su pasado y en sus seres queridos. Kleber Mendonça Filho (Sonidos de barrio Brasil) dirige este drama que protagoniza Sonia Braga (The Wine of Summer) y se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de Cannes.

El fundador (The founder, 2016), de John Lee Hancock

La película cuenta la verdadera historia de cómo Ray Kroc (Michael Keaton) conoció en 1950 a los hermanos Mac y Dick McDonald, quienes llevaban una hamburguesería en San Bernardino, al sur de California. Impresionado por la velocidad de su sistema de cocina, Kroc visualizó el potencial de la franquicia y hábilmente se fue posicionando para crear el que es, a día de hoy, el conocido y multimillonario imperio de comida rápida. Michael Keaton (Birdman, Spotlight, Batman), interpreta al inconformista Ray Kroc en esta película dirigida por John Lee Hancock (Al encuentro de Mr. Banks, Un sueño posible).

Gold, la gran estafa (Gold, 2016), de Stephen Gaghan

Inspirada en hechos reales, Matthew McConaughey protagoniza el film como Kenny Wells, un hombre criado en la industria minera y, al igual que su padre, es el tipo de hombre que no tiene miedo de ir a la montaña y excavar para encontrar su fortuna. Así que decide venden sus últimas posesiones y se va, se encamina hacia Indonesia siguiendo una especie de intuición para encontrar el oro que cree que se encuentra en una de las junglas más profundas y oscuras del planeta: en Borneo. McConaughey sufrió una transformación física completa en esta película basada en el escándalo conocido como Bre-X que involucraba a un grupo de compañías mineras canadienses, que afirmaban tener un gran yacimiento de oro en Indonesia, y que está dirigida por Stephen Gaghan (Syriana, La desaparición de Embry).

Kong: La isla calavera (Kong: Skull island, 2017), de Jordan Vogt-Roberts

Un variopinto grupo de científicos, soldados y aventureros que se unen para explorar una mítica y desconocida isla del Pacífico, tan peligrosa como hermosa. Apartados de todo lo que conocen, se aventuran en los dominios del poderoso Kong y desatan la batalla definitiva entre el hombre y la naturaleza. Su misión de exploración se convierte en una lucha por la supervivencia y la huida de un Edén ancestral en el que no hay cabida para la humanidad. Película de acción y aventura sobre los orígenes del gigantesco y mítico gorila King Kong dirigida por Jordan Vogt-Roberts (Los reyes del verano, Mash Up). Los actores protagonistas son Tom Hiddleston (La cumbre escarlata, High-Rise), Brie Larson (La habitación, Y de repente tú), Samuel L. Jackson (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, Los odiosos ocho), John Goodman (Calle Cloverfield 10, Trumbo: la lista negra de Hollywood), Toby Kebbell (Un monstruo viene a verme, Warcraft. El origen) y John C. Reilly (Langosta, Guardianes de la galaxia).El diseño de Kong está inspirado tanto en el original de 1933 como en la adaptación japonesa de 1960.

La comunidad de los corazones rotos (Asphalte, 2015), de Samuel Benchetrit

Un edificio en los suburbios de una ciudad francesa anónima. John Mckenzie (Michael Pitt), un astronauta americano al final de su viaje se precipita sobre un edificio gris de las afueras de Paris. Recogido en la azotea por la señora Hamida, una señora marroquí que lo ama como a un hijo, Mackenzie espera que la NASA lo encuentre y lo devuelva a casa. Un piso más abajo, la llegada de una nueva vecina, Jeanne (Isabelle Huppert), una vieja gloria del cine de los 80 hará despertar la curiosidad de Charlie, un adolescente solitario que vive con su madre casi siempre ausente. Invalido y aislado en la primera planta, el aspirante a fotógrafo Sternkowitz sueña con encontrar el amor. El encuentro con una frágil enfermera de noche (Valeria Bruni) obrara el milagro para hacerle bajar de su silla de ruedas. Adaptación cinematográfica de la novela Crónicas del asfalto (2005), escrita por el propio Samuel Benchetrit (Chez Gino, I Always Wanted to Be a Gangster, Janis y John) que dirige la película.

Land of mine (Bajo la arena) (Under sandet, 2015), de Martin Zandvliet

Tras el fin de la 2ª guerra mundial, un pelotón de jóvenes soldados alemanes se encuentra prisionero bajo la vigilancia del sargento danés Rasmussen. El grupo deberá desactivar miles de minas nazis para limpiar las playas danesas. Una tarea que se convertirá en una tensa ruleta rusa. Inspirada en hechos reales, Martin Zandvliet (Dirch, Applaus) es el guionista y director de esta película que en el prestigioso Festival de Cine de Rotterdam ganó el Premio del Jurado Joven y el Premio del Público y en el Festival de Cine de Gijón ganó el Premio del Público a la Mejor Película de la Sección Oficial. Está protagonizada por Roland Møller (Una segunda oportunidad), Mikkel Følsgaard (Rosita), Laura Bro (Un asunto real), Louis Hofmann (Tom Sawyer), Joel Basman (Amnesia) y el joven Leon Seidel, entre otros.

Uncle Howard (Uncle Howard, 2016), de Aaron Brookner

Howard Brookner fue enterrado en su trigésimo quinto cumpleaños en 1989. Era homosexual, graduado de la Liga Ivy, artista sin blanca, prometedora estrella de Hollywood, consumidor de heroína, viajero habitual, bohemio, amante del mundo de la noche, director de documentales de culto, amigo sincero y leal: era muchas cosas para muchas personas. Para el director Aaron Brookner, fue un cariñoso e inspirador tío que falleció de sida cuando Aaron tenía solo siete años, justo cuando Howard comenzaba una alentadora carrera cinematográfica. Su obra, que retrató la revolución cultural de finales de los años setenta y principios de los ochenta, estuvo enterrada en el refugio subterráneo de William S. Burroughs durante treinta años. Ahora, en su camino personal, Aaron desentierra el legado cinematográfico de Howard y el recuerdo de todo lo que fue. A pesar de haber sido un artista imprescindible de la escena underground neoyorkina, Howard Brookner solo pudo dirigir tres películas: Noches de Broadway (1989), protagonizada por Madonna; Robert Wilson and the Civil Wars (1987), que contaba con la presencia del músico Philip Glass, y Burroughs: The Movie (1983), filme sobre el icónico novelista.

Yo no soy Madame Bovary (Wo bu shi Pan Jin Lian, 2016), de Feng Xiaogang

Li Xuelian es una mujer normal que vive en un pueblo. Debido a su insistencia en la retirada de una acusación contra ella, tiene que negociar con distintas personas de diversos niveles sociales. Nunca se imaginó que, a lo largo de estas confrontaciones, un leve incidente le llevaría a otro, y como una bola de nieve, acabaría en algo más grande sin tener ella nada que ver. Tras diez años, aún no ha logrado arreglar las cosas, sólo ha aprendido una dura lección sobre las carencias de la naturaleza humana. Ganadora de la Concha de Oro a mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián, está dirigida por Feng Xiaogang (Aftershock, Personal Tailor) y protagonizada por Fan Bingbing (Sacrifice) y Zhang Jiayi (Un toque de violencia). Se basa en la novela homónima de Liu Zhenyun, pero mientras que el título original chino es Yo no soy Pan Jinlian, en referencia a un personaje mítico chino que conspiró con su amante para asesinar a su marido, el internacional es Yo no soy Madame Bovary, un nombre que simbolizó en Occidente el arquetipo de la “mala mujer y esposa“.

Zona hostil (Zona hostil, 2017), de Adolfo Martínez

A un convoy americano escoltado por la Legión española le estalla una mina al norte de Afganistán y el inexperto Teniente Conte (Raúl Mérida) queda al mando de una dotación para proteger a los heridos hasta que los evacuen. La Capitán médico Varela (Ariadna Gil) acude al rescate en un helicóptero medicalizado del Ejército Español, pero el terreno cede durante el aterrizaje y el helicóptero vuelca, dejando a los rescatadores atrapados junto a los legionarios en medio de la nada. El impulsivo Comandante Ledesma (Antonio Garrido) propone un arriesgado plan para rescatarlos a todos y, además, llevarse el aparato siniestrado. Pero con la noche llega el enemigo y el plan sólo será posible si el Teniente y la Capitán logran sobrevivir hasta el amanecer. Inspirada de hechos reales que sucedieron en agosto de 2012 al norte de Bala Murghab (Afganistán) es el primer largometraje dirigido por Adolfo Martínez Pérez, autor del corto Pain Staking (2012).