La película israelí “People That Are Not Me” premio Talents en el D’A

El premio Talents a la mejor película del D’A Film Festival de Barcelona 2017 es para People That Are Not Me, de la directora Hadas Ben Aroya. El jurado oficial del D’A 2017, formado por Nuria Vidal, crítica de cine, Jan Cornet, actor, y Mercedes Martínez-Abarca, miembro del comité de selección del Festival de Rotterdam, valora “la capacidad de la directora de estar delante y detrás de la cámara, con una frescura y libertad que se transmite a los espectadores”. El premio Talents se concede dentro de la sección del mismo nombre, con obras de directores con menos de tres largometrajes en su filmografía y está dotado con 6.000 euros que recibe el director del film ganador. El Premio de la Crítica a la mejor película de la sección Talents recae en la argentina El futuro perfecto, de la directora alemana y residente en Buenos Aires, Nele Wohlatz. Así mismo, el Premio del Público, concedido a partir de las votaciones de los espectadores a todas las películas del festival, es para la película filipina The Woman Who Left, de Lav Diaz, ganador del León de Oro en Venecia 2016. El D’A Film Festival de Barcelona 2017 clausura su séptima edición con la proyección de Verano 1993, de Carla Simón.

Me gusta: Me gusta Cargando...