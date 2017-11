“La vendedora de fósforos” triunfa Ourense

El caso de Hana y Alice (Hana to Alice Satsujin Jiken, 2015), de Shunji Iwai

Hana (Anne Suzuki) y Alice (Yu Aoi) son dos amigas a punto de empezar el instituto. Cuando Alice se enamora perdidamente de un chico llamado Masashi, Hana intenta ayudarla para que puedan estar juntos, pero a la vez ella también se ve atraida por el chico. Un día Masashi se da un golpe en la cabeza y empieza a sufrir amnesia, momento que Hana aprovecha para convencerle de que es su novia y Alice es su ex. A partir de ese momento, un divertido y enrevesado triángulo amoroso pondrá a prueba la amistad de Hana y Alice. Once años después del estreno de Hana y Alice, en 2015, Shunji Iwai decidió recuperar a los personajes para contar una nueva historia sobre ellas, aunque con un pequeño e inesperado giro de guión: esta nueva historia no sería una secuela de la primera película, si no que sería una precuela, y además, se rodaría en animación rotoscópica.

El secreto de Marrowbone (Marrowbone, 2017), de Sergio G. Sánchez

1969. América Rural. Cuatro jóvenes hermanos, Jack, Billy, Jane y el pequeño Sam y su madre, Rose, llegan a Marrowbone, una casa americana abandonada. Huyeron de Inglaterra dejando atrás a un padre violento y un pasado criminal, esperando empezar una nueva vida en un lugar donde nadie les conoce. Pronto entablan amistad con Allie, una chica local que trae luz a sus tristes vidas. Pero Rose muere de manera inesperada, dejando a sus hijos solos y sin recursos. Los hermanos deciden enterrar a su madre en el jardín y mantener su muerte en secreto para que no puedan separarles o mandarles de vuelta a Inglaterra. Pero mientras intentan sobrevivir sin la supervisión de un adulto, escondiéndose del mundo y sin otro lugar adonde ir, una amenazante presencia empieza a rondar la vieja casa. Sergio G. Sánchez debuta como director de largometrajes tras haber dirigido varios cortos, además de haberse encargado del guion de multitud de largos, como Palmeras en la nieve, Lo imposible y El orfanato, gracias al cual ganó un Goya al Mejor Guión Original. Está protagonizada por Anya Taylor-Joy (The Witch), George MacKay (Captain Fantastic), MIia Goth (A Cure for Wellness, Nymphomaniac. Volumen 2), Charlie Heaton (Shut In), Matthew Stagg (Macbeth), y Kyle Soller (The Keeping Room, Anna Karenina).

El tercer asesinato (Sando-me no satsujin, 2017), de Hirokazu Kore-eda

El conocido abogado Shigemori defiende a Misumi, acusado de robo con homicidio, que ya cumplió pena de cárcel por otro asesinato hace treinta años. Las posibilidades de que Shigemori gane el caso son escasas ya que su cliente reconoce ser culpable, aunque esto probablemente signifique la pena de muerte. Pero a medida que desentraña el caso y escucha los testimonios del propio Misumi y de su familia, Shigemori empieza a dudar de la culpabilidad de su cliente. Presentado en el Festival de Cine de Venecia, este thriller dramático está dirigido por el cineasta japonés Hirokazu Koreeda (Nuestra hermana pequeña, Después de la tormenta) y lo protagonizan Suzu Hirose -la joven actriz que protagonizó Nuestra hermana pequeña-, Masaharu Fukuyama -un cébre cantante y actor japonés que ya trabajó con Kore-Eda en De tal padre, tal hijo– y el reconocido actor Koji Yakusho (El mundo de Kanako), quien se estrena en el universo Kore-Eda.

En cuerpo y alma (Teströl és Lélekröl, 2017), de Ildikó Enyedi

Dos personas introvertidas descubren por casualidad que cada noche comparten los mismos sueños. Perplejos y asustados por este hecho, deciden aceptar esta extraña coincidencia e intentan recrear sus experiencias oníricas en la vida real. Una tarea complicada, pues cuanto más lo intentan, más lejos parece estar de su alcance. A pesar de ello, sus torpes intentos derribarán sus propias barreras interiores para acabar unidos el uno al otro. Ganadora del Oso de Oro en la 67ª edición del Festival de CIne de Berlín, la película es el primer largometraje de la cineasta húngara Ildikó Enyedi en 18 años, tras títulos como la serie Terápia, Simón, el mago, Tamas y Juli, Magic Hunter o Mi siglo XX. Cuenta con un reparto formado por Zoltán Schneider (Parkoló, Drága besúgott barátaim), Ervin Nagy (Camaleón, Szezon), Julia Nyako (Friss levegö), Tamas Jordan (Szabadesés, Sose halunk meg) y István Kolos (El hijo de Saúl, Extinction).

Jericó, el infinito vuelo de los días (Jericó, el infinito vuelo de los días, 2016), de Catalnia Mesa

Caleidoscopio de retratos íntimos de mujeres del pueblo de Jericó, en Antiquia, Colombia. A través de un itinerario sensible y musical se tejen los encuentros y las conversaciones entre ellas, de edades y condiciones sociales diferentes. Una a una se van revelando sus historias de vida, sus espacios interiores, su sentido del humor y su sabiduría. Facetas profundas y auténticas del espíritu femenino de nuestra cultura que celebran y preservan el patrimonio inmaterial colombiano. Película dirigida por Catalina Mesa (Ecos de Jericó) y protagonizado por estas ocho mujeres que se retratan a ellas mismas. Mujeres llamadas Celina Acevedo, Cecilia Bohórquez, Laura Katherine Foronda, María Fabiola García, Luz González, Licinia Henao… entre otras. La directora tiene lazos familiares con Jericó y realizó esta película haciendo homenaje a su fallecida tia abuela Ruth Mesa, la cual había vivido toda su vida en el pueblo Jericó que está a dos horas de Medellín.

Los cuatro Sandos (Los cuatro Sandos, 2016), de Alberto Campón

Un accidente es el detonante de la guerra interna de Sando, un hombre misterioso y alejado de lo común, que intenta salvarse de la autodestrucción a la que le someten los antagonistas (arquetipos) de su subsconciente. Una lucha que intenta equlibrar el Mediador, y que se verá reforzada por Judith, psicológa con la que mantiene una relación sentimental. La envidia, la mentira y la muerte se alían en la búsqueda del poder, desestabilizando el orden deseado de Sando. Todo el que esté a su alrededor estará en peligro. Película dirigida por el debutante Alberto Campón y protagonizada por Francis Quirós, Pablo Mejías y David Gutiérrez.

Los hermosos días de Aranjuez (Les beaux jours d’Aranjuez, 2017), de Wim Wenders

Un hermoso día de verano. Un jardín. Una terraza. Una mujer y un hombre bajo los árboles, con un suave viento de verano. A lo lejos, en la vasta llanura, la silueta de París. Comienza una conversación: preguntas y respuestas entre la mujer y el hombre. Hablan de experiencias sexuales, infancia, recuerdos, la esencia del verano y la diferencia entre hombres y mujeres. Tratan la perspectiva femenina y la percepción masculina. Al fondo, en el interior de la casa que da a la terraza, hacia la mujer y el hombre: el escritor, en el proceso de imaginar este diálogo y escribirlo. ¿O es al revés? ¿Será que esos dos personajes, allá, le dirán lo que está escribiendo sobre el papel: un diálogo largo y definitivo entre un hombre y una mujer? Con esta película, Wim Wenders representa la obra de su viejo amigo Peter Handke, que también interpreta en el filme el personaje del Jardinero. Los actores Sophie Semin (Beyond the clouds, The rite of spring) y Reda Kateb (Zero Dark Thirty, A Prophet) conducen este conmovedor diálogo de una manera impresionante, mientras que los árboles que los rodean, la vista de la llanura de la Île-de-France, que se extiende hasta París en el horizonte, se convierten en el trasfondo de esa íntima e inolvidable obra teatral. Jens Harzer interpreta al escritor, el alter ego de Peter Handke por así decirlo, y Nick Cave aparece como él mismo. Wenders decidió rodar la película en 3D para meter al espectador de lleno en el diálogo de ambos personajes.

Nuestra vida en la Borgoña (Ce qui nous lie, 2017), de Cédric Klapisch

Hace diez años, Jean dejó atrás a su familia y su Borgoña natal para dar la vuelta al mundo. Al enterarse de la inminente muerte de su padre, regresa a la tierra de su infancia. Allí se reencuentra con sus hermanos, Juliette y Jérémie. Desde la muerte de su padre al comienzo de la vendimia, y en el espacio de un año al compás de las estaciones, estos tres jóvenes adultos recuperarán su fraternidad, evolucionando y madurando al mismo tiempo que el vino que producen. Nueva película de Cédric Klapisch (Las muñecas rusas, Una casa de locos) protagonizada por Pio Marmaï (El primer día del resto de tu vida), Ana Girardot (El hombre perfecto), François Civil (Ellas) y la española María Valverde (La flaqueza del bolchevique, Ahora o nunca).

Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarok, 2017), de Taika Waititi

Thor está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización Asgardiana a manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Hela. Pero primero deberá sobrevivir a una competición letal de gladiadores que lo enfrentará a su aliado y compañero en los Vengadores, el Increíble Hulk. Chris Hemsworth (Rush, En el corazón del mar) retoma el papel protagonista del héroe de Asgard armado de su impresionante martillo en esta tercera entrega del popular Superhéroe Nórdico de Marvel, está dirigida por Taika Waititi (Lo que hacemos en las sombras). También intervienen Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Mark Ruffalo, Tessa Thompson, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Jeff Goldblum, Jaimie Alexander y Sam Neill.

Un golpe a la inglesa (The hatton garden job, 2017), de Ronnie Thompson

XXX (Matthew Goode) es un delincuente profesional con muchos contactos. Tras pasar tres años a la sombra por robar una casa victoriana londinense, sale de la cárcel con nuevas amistades y un plan: robar el depósito de seguridad de Hatton Garden, el barrio de las joyerías de Londres. En cuanto salta el rumor de que se está planeando dar el golpe del siglo, Marcus Ford (Stephen Moyer) recurre a un antiguo inspector jefe de Scotland Yard con un pasado corrupto en busca de información. Marcus quiere recuperar el contenido de una de las cajas de seguridad antes de que caiga en las manos equivocadas. Basada en el robo real ocurrido en abril de 2015 a la empresa Hatton Garden Safe Deposit, conocido como el “robo más grande en la historia inglesa”, está dirigida por Ronnie Thompson (I Am Soldier), premiado en el Festival de Cine de Sitges por su filme Francotirador (2012).