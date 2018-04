Lars Von Trier vuelve a Cannes

El director danés Lars von Trier, que en 2011 fue declarado por el certamen “persona non grata” por sus comentarios sobre Hitler en la rueda de prensa de presentación de su filme Melancholia, volverá en esta edición del Festival de Cine de Cannes con un filme fuera de competición. El cineasta presentará The house that Jack built, una cinta de horror psicológico protagonizada por Matt Dillon y Uma Thurman. El avance de su vuelta en la 71 edición, que se celebrará entre los próximos 8 y 19 de mayo, se produce dentro del anuncio de los filmes que completarán la selección oficial. En competición, se añaden Un couteau dans le coeur, del francés Yann González, con Vanessa Paradis; Ayka, del kazajo Sergey Dvortsevoy, y Ahlat Agaci, del turco Nuri Bilge Ceylan, Palma de Oro en 2014 por Winter Sleep. La competición contará en total con 21 filmes.

Me gusta: Me gusta Cargando...