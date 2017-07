“Little Crusader” gana el Globo de Cristal en Karlovy Vary

Little Crusader , de Vaclav Kadrnka gana el Globo de Cristal a la mejor película, principal premio del Festival de Cine de Karlovy Vary. Hacía 15 años que una película checa no triunfaba en Karlovy Vary. El premio especial del jurado es para un drama sobre las consecuencias de la guerra en Yugoslavia, Men Don’t Cry del bosnio Alen Drljevic. El eslovaco Peter Bebjak es el mejor director por The Line. Por su parte, Jowita Budnik y Eliane Umuhire comparten el premio a la mejor actriz por Birds Are Singing in Kigali, de Polonia, y el ruso Alexander Yatsenko es elegido como mejor actor por su papel en Arrythmia. El premio del público del festival es para Wind River, en la que actúa Jeremy Renner, actor que recibe el Premio del Presidente en la ceremonia de clausura.

