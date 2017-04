Los guionistas de Hollywood quieren huelga

A fondo (À fond, 2016), de Nicolas Benamou

Una familia se sube a su nuevo monovolumen para comenzar las vacaciones de verano. Tom, padre y conductor, ajusta el control electrónico de velocidad. Tras una discusión, Julia pide a Tom que dé la vuelta, y es en ese momento cuando este se da cuenta de que la electrónica no responde y el coche no baja de los 130 km/h, lo que provoca una serie de sucesos tan cómicos como trepidantes. Nicolas Benamou (Se nos fue de las manos) dirige esta comedia protagonizada por José Garcia (Ahora me ves…), André Dussollier (Amelie) y Caroline Vigneaux.

Amar (Amar, 2016), de Esteban Crespo

Carlos (18 años) está empezando la carrera de derecho. Su novia Laura (16 años) va al instituto. A pesar de su juventud, su amor les lleva a experimentar sexualmente más allá de lo socialmente aceptado. Sin embargo, las familias de ambos son un impedimento para que puedan vivir libremente este amor desmesurado. Por un lado, Laura es hija de padres separados. El filme es la ópera prima de Esteban Crespo, director de siete cortometrajes y con más de 200 premios a sus espaldas, entre los que destacan el Goya a Mejor Cortometraje y la nominación al Oscar en 2014 por Aquel no era yo. María Pedraza y Pol Monen (Los niños salvajes) encabezan el reparto, que completan Natalia Tena (10.000 km, Juego de Tronos), Greta Fernández (La propera pell), Gustavo Salmerón (Gente en sitios), Nacho Fresneda (El ministerio del tiempo), Antonio Valero (Cuéntame) y Sonia Almarcha (La soledad).

Death note: El nuevo mundo (Death note: Light up the new world, 2016), de Shinsuke Sato

Diez años después de la muerte de Light y L, seis nuevas “Death Note”s llegan a la Tierra, la cual se consume por culpa del ciber-terrorismo. Dos nuevos herederos del ADN de Light y L volverán a enfrentarse por el control de las “Death Notes”, mientras el agente de policía Mishima tendrá que luchar contra todos para evitar que esta nueva batalla destruya el mundo entero gracias a la llegada de nuevos Shinigamis. Basada en el manga homónimo creado en 2003 por Tsugumi Oba y Takeshi Obata, en 2006 se estrenaron en los cines de Japón las dos primeras entregas de su adaptación en acción real, Death note y Death note: el último nombre. Esta nueva entrega cuenta con un nuevo director, Shinsuke Sato, quien en los últimos años ha demostrado ser un verdadero maestro a la hora de adaptar populares mangas y animes a la gran pantalla como son Gantz y I Am A Hero.

Garantía personal (Garantía personal, 2016), de Rodrigo Rivas

En un contexto de provincias, con una crisis económica y social devastadora, y una banca inoperante, Mara (Belén López) es una mujer madura que empujada por la quiebra y hospitalización de su marido, tendrá que defenderse “a cara de perro” de sus acreedores, y salvar aquello por lo que ha luchado toda la vida. Belén López (Mar de plástico), Roberto Enríquez (Vis a vis) y Valentín Paredes encabezan el reparto de la ópera prima de Rodrigo Rivas. El filme ganó la Insignia de Cristal a la mejor película-premio del público de la sección oficial del Festival Internacional de Cine Policiaco de Liége.

John Wick. Pacto de sangre (John Wick: Chapter 2, 2017), de Chad Stahelski

En este nuevo capítulo que continúa el éxito de 2014, el legendario sicario John Wick (Keanu Reeves) se ve forzado a abandonar su retiro por un antiguo socio que trama hacerse con el control de una siniestra cofradía internacional de asesinos. Obligado a ayudar por un juramento de sangre, John viaja a Roma, donde se enfrentará a algunos de los asesinos más letales del mundo. Chad Stahelski dirige esta secuela, aunque esta vez sin David Leitch, que tiene previsto ser una trilogía, por lo que esta sería la segunda entrega de la misma. Está protagonizada por Keanu Reeves (Matrix, Speed: Máxima potencia, Le llaman Bodhi) y cuenta también con Common (Selma, Una noche para sobrevivir), Laurence Fishburne (Matrix) y Riccardo Scamarcio (Una buena receta).

Kalo Pothi (Un pueblo de Nepal) (Kalo Pothi, 2015), de Min Bahadur Bham

En un pequeño pueblo en el norte de Nepal, Prakash y Kiran, dos amigos inseparables a pesar de pertenecer a castas diferentes, deciden criar una gallina para ganar algo de dinero vendiendo sus huevos. Pero un día, la gallina se escapa. Para encontrarla, comienzan un viaje, sin darse cuenta de los peligros a que se enfrentan en medio de la frágil tregua en la guerra civil. El filme es una fábula tierna con un trasfondo amargo durante la guerra civil de Nepal. Una película en la que se mezcla la impresionante belleza del entorno como un personaje mas y el carisma de los dos jóvenes actores. Min Bahadur Bham dirige este drama protagonizado por los jóvenes Khadka Raj Nepali y Sukra Raj Rokaya.

La alta sociedad (Ma loute, 2016), de Bruno Dumont

Verano de 1910. Varios turistas han desaparecido mientras descansaban en las hermosas playas de la costa. Los inspectores Machin y Malfon pronto deducen que el centro de las misteriosas desapariciones debe ser la bahía Slack, un lugar donde el río Slack y el mar se unen cuando hay marea alta. En ese lugar vive una pequeña comunidad de pescadores y granjeros de ostras. Bruno Dumont (Camille Claudel 1915, Hors Satan, Hadewijch, Flandres, Twentynine Palms, La humanidad, La vida de Jesús) vuelve a la comedia disparatada tras El pequeño Quinquin con esta película protagonizada por Juliette Binoche, Fabrice Luchini y Valeria Bruni Tedeschi. La película compitió en sección oficial del Festival de Cine de Cannes, y ganó los premios de mejor película y mejor actriz para Ralph en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

La profesora (Ucitelka, 2016), de Jan Hrebejk

Desde la llegada a una escuela de Bratislava de María Drazdechova, la nueva profesora, la vida de sus padres y alumnos se ha vuelto del revés. El convencimiento del comportamiento corrupto de la profesora y el intento de suicidio de uno de los chicos posiblemente a causa de este asunto, hace que el director de la escuela convoque a los padres a una reunión de urgencia que, de repente, pondrá el futuro de todas las familias en juego. Sin embargo, la conexión de la profesora con el Partido Comunista hace que todos se sientan amenazados y, por tanto, sin oportunidad de tomar decisiones que vayan en contra de ella. Presentada en la sección oficial del Festival de Karlovy Vari, donde consiguió el premio a la mejor actriz, y en el Festival de Cine de Gijón, en un principio, Barbora Bobulova iba a ser la encargada de interpretar a la protagonista, Mária Drazdechová, pero finalmente la elegida fue Zuzana Mauréry. Está dirigida por Jan Hrebejk (Honeymoon, Teddy Bear, Pupendo, El amor en tiempos de odio)

Los superhéroes (Bling, 2016), de Kyung Ho Lee & Wonjae Lee

En un parque temático, un modesto mecánico Sam y sus amigos con súper poderes, deben enfrentarse a una aventura disparatada para frenar a un súper villano Oscar y conseguir conquistar al amor de su vida. ¿Será un anillo de compromiso o el coraje para salvar a su ciudad lo que gane el corazón del amor de la infancia de Sam?. Película familiar de animación coreana dirigida por Kyung Ho Lee (Garfield y su pandilla) y Wonjae Lee que intenta mezclar personajes de la novela clásica de China Viaje al Oeste, de Wu Cheng’en, con otros personajes populares de películas occidentales como Gru, mi villano favorito, Lluvia de albóndigas y Los Increíbles.

Río arriba (En amont du fleuve, 2015), de Marion Hänsel

A bordo de un pequeño barco, Homer (Olivier Gourmet) y Joé (Sergi Lopez), ambos en la quinta de los cincuenta, remontarán los ríos de Croacia a través de las cascadas. Hasta la reciente muerte de su padre, ninguno de ellos sabía de la existencia del otro. Ahora, sin embargo, son medio hermanos. Durante la travesía, conocerán a Sean (John Lynch), un enigmático aventurero que se les unirá al viaje. Rodada en Croacia, dirige Marion Hänsel (Cirkus Columbia, La femme de Gilles, Las bodas bárbaras).

Stefan Zweig, adiós a Europa (Stefan Zweig: Farewell to Europe, 2016), de Maria Schrader

Stefan Zweig fue uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Escritor, biógrafo y activista social, este intelectual austríaco y judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. En su huída hacia adelante, se refugió en París primero y, más tarde, en Londres, pero Zweig acabó huyendo de Europa junto a su esposa a Sudamérica, instalándose finalmente en Brasil, donde acabará suicidándose en 1942 debido a su miedo a que el nazismo se extendiera por todo el mundo. Maria Schrader (La jirafa) dirige este drama histórico escrito por ella misma junto a Jan Schomburg y que cuenta con un reparto principal formado por Tómas Lemarquis (Rompenieves), Barbara Sukowa (Europa) y Josef Hader, entre otros.

The Neighbor (The Neighbor, 2016), de Marcus Dunstan

En la ciudad de Cutter, John regresa a casa a buscar a su novia, que está desaparecida. Durante su búsqueda, decide colarse en la casa de su vecino, donde finalmente encuentra a su novia y a otras personas que se encuentran secuestradas en el sótano. El vecino regresará a casa y John deberá liderar el grupo para conseguir salir de allí con vida. Marcus Dunstan (The Collector, The Collection) escribe y dirige este thriller de terror protagonizado por Josh Stewart (Interstellar), con el que vuelve a colaborar por tercera vez, Luke Edwards y Alex Essoe.