Lu Over the Wall, del japonés Masaaki Yuasa gana en Annecy

La 41 edición del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy otorga el Cristal 2017 a Lu Over the Wall, del japonés Masaaki Yuasa, y el premio del jurado a In This Corner of the World, de Sunao Katabuchi, mientras que el del público es para Loving Vincent, de la polaca Dorota Kobiela y el británico Hugh Welchman. Entre los otros premios entregados en Annecy, cabe destacar el Cristal honorífico, que recae en el realizador suizo Georges Schwizgebel, y el Premio MIFA a la personalidad del año en el mundo de la animación, concedido a Marc Bonny (Gebeka Films) y Eric Beckman (GKIDS). Premio FIPRESCI de la crítica internacional recae en Negative Space – Max Porter, de Ru Kuwahata (Francia)

