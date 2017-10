Marco Bellocchio, Mikeldi de Honor en Zinebi

Blade Runner 2049 (Blade Runner 2049, 2017), de Denis Villeneuve

30 años después de los eventos que tienen lugar en la primera película, un nuevo blade runner, el Agente K del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD), desentierra un antiguo secreto que tiene el potencial de sumir lo que queda de la sociedad en el caos. El descubrimiento de K le conduce a la misión de encontrar a Rick Deckard, un antiguo blade runner del LAPD que ha estado desaparecido durante tres décadas. La película está protagonizada por los nominados al Oscar Ryan Gosling (La Ciudad de las Estrellas (La La Land))como K, y Harrison Ford retomando el papel de Rick Deckard. El resto del reparto incluye a Ana de Armas (Juego de Armas), Sylvia Hoeks (Renegades), Robin Wright (Wonder Woman), Mackenzie Davis (Marte (The Martian)), Carla Juri (Brimstone), Lennie James (The Walking Dead) y con Dave Bautista (Los Guardianes de la Galaxia) y el ganador de un Oscar Jared Leto (Dallas Buyers Club). Denis Villeneuve (Sicario, La llegada, Enemy, Incendies) dirige la cinta basada en los personajes de la novela ¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?, de Philip K. Dick.

El jardín de Jeannette (Une vie, 2016), de Stéphane Brizé

Normandía, 1819. Jeanne es una mujer joven llena de sueños infantiles e inocencia cuando regresa a su casa tras acabar sus estudios escolares en un convento. Se casa con un vizconde local, Julien de Lamare, que no tarda en mostrarse como un hombre miserable e infiel. Poco a poco, las ilusiones de Jeanne se desvanecen. Basada en la novela Una vida (1883) de Guy de Maupassant, Stéphane Brizé (La ley del mercado, Quelques heures de printemps, Mademoiselle Chambon, Entre adultes, No estoy hecho para ser amado) dirige este drama francés que cuenta con un reparto principal formado por Judith Chemla (Una dulce mentira), Jean-Pierre Darroussin (El Havre) y Yolande Moreau (Amelie), entre otros. El filme obtuvo el Premio FIPRESCI de la críticaen el Festival de Cine de Venecia de 2016.

El último traje (El último traje, 2017), de Pablo Solarz

Abraham (Miguel Ángel Solá), un anciano sastre judío, huye de Buenos Aires rumbo a Polonia, donde se propone encontrar a un amigo que lo salvó de una muerte segura en el final de la II Guerra Mundial. Contra todo pronóstico, y después de más de siete décadas sin tener ningún contacto con él, Abraham intentará encontrar a su viejo amigo y cumplir su promesa de volver un día y contarle la vida que vivió gracias a él. Del argentino Pablo Solarz, guionista de Juntos para siempre, Un novio para mi mujer o Sin hijos), también intervienen Ángela Molina y Natalia Verbeke. La película se rueda en Buenos Aires (Argentina), París (Francia) Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Lodz (Polonia).

La cabaña (The shack, 2017), de Stuart Hazeldine

Después de sufrir una tragedia familiar, Mack Phillips (Sam Worthington) cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias. Sumido en una crisis de fe, recibe una enigmática carta donde un misterioso personaje le cita en una cabaña abandonada en lo más profundo de los bosques de Oregón. A pesar de sus dudas, Mack viaja a la cabaña, donde se encontrará con alguien inesperado. Este encuentro conducirá a Mack a enfrentarse a importantes verdades, que no solo transformarán su comprensión de la tragedia, sino que harán que su vida cambie para siempre. Basada en la exitosa novela The shack (2007), de William Paul Young, está protagonizada por Octavia Spencer, ganadora de un Oscar, y por Sam Worthington, Jake de Avatar. Dirige Stuart Hazeldine, tras Examen (2009) y el corto Christian (2004).

La montaña entre nosotros (The mountain between us, 2017), de Hany Abu-Assad

Después de que la aparición de una tormenta obliga a la cancelación de su vuelo a Nueva York, la destacada fotoperiodista Alex Martin se ve atrapada en Idaho justamente la noche antes de su boda. Intentando por todos los medios llegar a su casa a tiempo, a Alex se le ocurre una posibilidad algo improbable y alquila una avioneta a Denver con la esperanza de poder coger allí el vuelo nocturno a Nueva York esa misma noche. Otro pasajero también varado en el aeropuerto, Ben Bass, un reputado neurocirujano británico que debe regresar a la Costa Este para realizar una operación crítica y decisiva, hace oídos sordos a los recelos que el plan le suscita y se une a Alex. Mientras Alex y Ben vuelan enfrentándose a las inclemencias del tiempo en una pequeña avioneta Piper de dos plazas, el piloto sufre un infarto, y el diminuto aeroplano se estrella sobre las profundas nieves de las Montañas Uinta, en el noreste de Utah. Historia de amor y supervivencia protagonizada por Kate Winslet (Steve Jobs, The Reader) y Idris Elba (Beasts of No Nation, Luther, Mandela: Del mito al hombre), que dirige el realizador nominado al Oscar Hany Abu-Assad (Paradise Now, Omar).

Morir (Morir, 2017), de Fernando Franco

Las vidas de Luis y Marta se ven abruptamente paralizadas. Las mentiras, la culpa y el miedo ponen a prueba la estabilidad y el amor de la pareja. Fernando Franco dirige este drama tras su ópera prima, La herida (2013), con la que consiguió el Goya al mejor director novel. El filme es una adaptación libre de la novela homónima de 1894 escrita por el médico y escritor Arthur Schnitzler y está proagonizada por Marian Álvarez (La niebla y la doncella), Andrés Gertrúdix (Que dios nos perdone) e Iñigo Aranburu (El guardián invisible). La película se pudo ver en proyección especial dentro de la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián de 2017.

Museum (Museum, 2016), de Keishi Ohtomo

El detective Sawamura de la policía de Tokio es el encargado de investigar un caso de asesinato desconcertante. La víctima ha sido salvajemente torturada, y al lado del cadáver se encuentra una nota que apunta que no será el único crimen cometido por el asesino. A partir de ese momento comienza una cuenta atrás para intentar detenerle, a pesar de que los únicos datos que se tienen sobre él son que ataca cuando llueve y que cubre su rostro con una inquietante máscara de rana. Presentada en la Sección Oficial del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, es la nueva película del realizador Keishi Otomo, quien se convirtió en una estrella gracias al increible éxito de crítica y público que suposo la trilogía Kenshin, el Guerrero Samurái. Es una adaptación del popular manga homónimo de terror creado por Ryousuke Tomoe editado en España por Norma Editorial y está protagonizada por el carismático Shun Oguri (Crows-Zero), Satoshi Tsumabuki (Dororo) y Machiko Ono (De tal padre, tal hijo).

Toc toc (Toc toc, 2017), de Vicente Villanueva

Un grupo de pacientes coinciden en la consulta de un prestigioso psicólogo. Además del día y hora de la cita algo más les une a todos: los seis sufren TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). Pero el avión que trae al doctor sufre un inesperado retraso, lo que les obliga a compartir una interminable espera hasta que el doctor aparezca. ¿Serán capaces de mantener a raya sus manías, impulsos, convulsiones, obsesiones y rituales durante la espera?. Adaptación de la obra teatral del autor y humorista francés Laurent Baffie, que dirige Vicente Villanueva (Nacida para ganar, Lo contrario al amor) y está protagonizada por Paco León (Kiki, el amor se hace, Embarazados), Rossy de Palma (Julieta, Anacleto: Agente secreto), Oscar Martínez (El ciudadano ilustre, Paulina), Alexandra Jiménez (100 metros, Nacida para ganar), Inma Cuevas (las series Vis a vis y Velvet), Adrián Lastra (la serie Velvet) y Nuria Herrero (Nacida para ganar, El amor no es lo que era). Macaco es el encargado de poner música al tema principal de la película, y el título de la canción es también Toc-Toc..

Tu mejor amigo (A dog’s purpose, 2017), de Lasse Hallström

En 1962, Ethan Montgomery (Bryce Gheisar) de ocho años y su madre (Juliet Rylance) rescatan a un golden retriever cachorro que descubren sufriendo encerrado en un coche. A pesar de las reticencias del padre de Ethan (Luke Kirby), la familia adopta al cachorro al que llaman Bailey, dando lugar a una amistad de por vida. Bailey es la responsabilidad exclusiva de Ethan, que le da de comer, le pasea y le entrena, enseñándole inolvidables trucos por el camino. Cuando Ethan llega a la adolescencia (KJ Apa), se enamora por primera vez de la encantadora y dulce Hannah (Britt Robertson), pero Bailey y él siguen siendo inseparables y lo serán por mucho tiempo. Adaptación del best seller de W. Bruce Cameron, Tu mejor amigo, del director Lasse Hallstöm (Las normas de la casa de la sidra, Querido John, Un viaje de diez metros), en la que el actor Josh Gad pone su voz en este filme para dar vida al perro protagonista.

Una función para olvidar (Una funcóin para olvidar, 2016), de Martín Garrido Ramis

Cristina (María Castillo) trabaja únicamente en obras de teatro de una compañía que se encuentra subvencionada. Un día, decide ensayar su próxima obra con el resto de los actores. Todos están hospedándose en un hotel en la costa. La convivencia entre todos los miembros del equipo creará una situación problemática. Martín Garrido Ramis (El hijo bastardo de Dios) escribe y dirige este drama en clave de comedia basado en hechos reales. Cuenta en su reparto con Freddy Novillo (Sucedió en Madrid), Beatriz Barón (El hijo bastardo de Dios), Gisella Carrera (Sucedió en Madrid) o Fernando Esteso.

Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca (An inconvenient sequel: Truth to power, 2017), de Jon Shenk & Bonni Cohen

Una década después de que Una verdad incómoda introdujese la crisis del clima en la cultura popular, aparece la fascinante y vibrante secuela que pone de manifiesto lo cerca que estamos de una verdadera revolución de la energía. El exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, continúa su incansable lucha, viajando por todo el mundo para preparar a un ejército de adalides del clima y para influir en la política climática mundial. Las cámaras le siguen entre bastidores, en momentos privados y públicos, divertidos y emotivos, en su esfuerzo por materializar la idea de que, aunque nunca ha habido tanto en juego, los peligros del cambio climático se pueden superar mediante el ingenio y la pasión que atesora el ser humano. Una verdad incómoda (2006), que obtuvo dos premios Oscar en 2016, a mejor documental y a mejor canción original, estaba dirigido por Davis Guggenheim. Once años después, son Bonni Cohen y Jon Shenk los encargados de dirigir este segundo filme sobre el cambio climático.