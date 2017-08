Martín Cuenca, Méndez Esparza y Garaño a por la Concha de Oro

El autor , de Manuel Martín Cuenca, Life and nothing more (La vida y nada más), de Antonio Méndez Esparza, y Handia, de Jon Garaño, son las películas españolas que competirán por la Concha de Oro en la 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará entre el 22 y el 30 de septiembre, según anuncia en la sede de la Academia de Cine el director del festival, José Luis Rebordinos, durante la presentación de la participación de cine español de esta edición. Entre las novedades, por primera vez una serie de televisión, La peste, de Alberto Rodríguez, formará parte de la Sección Oficial, fuera de competición. Esta serie, ambientada en el siglo XVI en Sevilla, cuenta en su reparto con Pablo Molinero, Paco León, Sergio Castellanos y Manolo Solo, entre otros. Además, también formarán parte de la Sección Oficial aunque fuera de concurso la cinta Marrowbone (El secreto de los Marrowbone), que supone el debut en la dirección de Sergio G. Sánchez, y Morir, el nuevo filme de Fernando Franco. Otra de las películas con participación española es La cordillera, de Santiago Mitre, que se proyectará en pase especial con motivo de la concesión del Premio Donostia al actor argentino Ricardo Darín. A estas cintas se suma también en la sección Perlas la nueva película de Fernando León de Aranoa, Loving Pablo, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, así comoFe de etarras‘, de Borja Cobeaga, producida por Netflix y Mediapro, en la sección Velódromo, en la que también estará Operación Concha, de Antonio Cuadri.

