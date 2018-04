Mike Newell abre el BCN 2º Film Fest

El cineasta británico Mike Newell es el encargado de inaugurar la segunda edición del BCN Film Fest con La Sociedad literaria y el pastel de piel de patata, basada en la novela de Annie Barrows y Mary Ann Shaffer. Se trata de una película ambientada en la segunda Guerra Mundial que refleja el poder de los libros y cómo la lectura puede cambiar la vida de las personas. Este año, el BCN Film Festival, centrado en el eje temático Cine-literatura-historia, compone su sección oficial de trece títulos, entre los cuales se cuentan doce que se estrenarán por primera vez en España y once participarán en la competición. Entre las películas que se podrán ver en los cines Verdi desde este viernes hasta el 27 de abril se encuentran Barefoot, Rebelde entre el centeno, Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, Maria by Callas, El escándalo Ted Kennedy, La música del silencio o Borg/McEnroe. Agnès Varda, codirectora junto a JR del documental nominado a los Oscar Caras y lugares, no podrá asistir finalmente al certamen, tal y como estaba previsto.

