Monica Bellucci y Agnès Varda, nuevos Premios Donostia

Churchill (Churchill, 2016), de Jonathan Teplitzky

Retrato del célebre primer ministro Winston Churchill en los días anteriores al famoso desembarque del día D, en junio de 1944. Todas las fuerzas están concentradas en el sur de Inglaterra, preparadas para invadir una Europa ocupada por los nazis, y esperan la decisión de Churchill sobre el ataque y el desembarque. Con mucho miedo de repetir los errores que cometió durante la Primera Guerra Mundial en las playas de Galípoli, agotado por los años de guerra, acosado por una depresión y obsesionado con la idea de alcanzar una gran estatura histórica, Winston Churchill también tiene que enfrentarse a la crítica constante de dos oponentes políticos: el general Eisenhower y el mariscal Montgomery. Está dirigida por Jonathan Teplitzky (Un largo Viaje, Marcella) y su reparto está encabezado por Brian Cox (Guerra y Paz, Coriolanus, L.I.E.) que da vida al legendario Winston Churchill. Miranda Richardson (Harry Potter, Juego de lágrimas) interpreta a la esposa y confidente del primer ministro, Clemmie. John Slattery (Spotlight, Mad Men) es el general Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el Día D. Finalmente, Julian Wadham (La dama de hierro, Caballo de batalla) da vida al personaje del mariscal Montgomery.

El amante doble (L’amant double, 2017), de François Ozon

Chloé, una joven frágil y depresiva, inicia una psicoterapia y se enamora de Paul, el psicólogo. Al cabo de unos meses deciden vivir juntos y ella descubre que su amante le ha escondido parte de su identidad. Thriller erótico presentado en la sección oficial del Festival de Cine de Cannes 2017, que se inspira libremente en la novela Vidas gemelas, escrita por Joyce Carol Oates bajo el seudónimo de Rosamond Smith. Para encarnar a la pareja protagonista, François Ozon (En la casa), en su 17º largometraje, recurre de nuevo a la actriz francesa Marine Vacht con la que ya trabajó en Joven y bonita y al belga Jérémie Renier, en su tercera colaboración después de Amantes criminales y Potiche, mujeres al poder.

It (It, 2017), de Andrés Muschietti

La película cuenta la historia de siete niños marginados del municipio de Derry, Maine (Estados Unidos), que se llaman a sí mismos “El Club de los Perdedores”. Todos se han visto marginados por uno u otro motivo; todos cargan con alguna de las “cualidades” favoritas de los abusones de la ciudad… y todos han visto sus peores pesadillas hacerse realidad en forma de un antiguo depredador que cambia de forma y al que solo logran llamar “eso”. Desde que existe, Derry ha sido el coto de caza de esa entidad, que resurge de las alcantarillas cada 27 años para alimentarse de los miedos de sus presas favoritas: los niños. Dirigido por Andy Muschietti (Mamá), está basada en la popularísima novela homónima de Stephen King, y protagonizada por Bill Skarsgård (La serie Divergente: Leal – 1ª parte, Hemlock Grove) y los jóvenes actores Finn Wolfhard (la serie Stranger Things), Jaeden Lieberher (Midnight Special) y Wyatt Oleff (Guardianes de la Galaxia).

La escala (Voir du pays, 2016), de Delphine Coulin & Muriel Coulin

De vuelta a casa desde Afganistán, un grupo de soldados franceses hace una escala de descompresión en Chipre: tres días en un complejo turístico bañado por el sol donde serán sometidos a intensas sesiones de terapia. Allí, entre las aguas cristalinas y las hordas de turistas de vacaciones, Marine (SoKo) y Aurore (Ariane Labed), dos de las tres únicas mujeres en una patrulla mayoritariamente masculina, se enfrentan a la ira, el trauma y el sexismo del ejército mientras se esfuerzan por reajustarse a la “vida normal“. Ganadora del premio al Mejor Guión en la Sección “Un Certain Regard” del Festival de Cine de Cannes, está dirigida por Delphine y Muriel Coulin (17 filles).

La vida inmoral de la pareja ideal (La vida inmoral de la pareja ideal, 2016), de Manolo Caro

Lucio y Martina, dos jóvenes que se conocen en el instituto y entre los cuales hay una química indescriptible, deciden comerse el mundo juntos, pero el destino y la sociedad les tienen preparada una sorpresa que los separa. Lo que no saben es que, 25 años después, se reencontrarán en circunstancias muy diferentes. Manolo Caro (Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando) es el director y guionista de esta película que tiene un reparto conformado por Sebastián Aguirre (Los Paisajes), Andrés Almeida (Opus Zero), Natasha Dupeurón (El que busca, encuentra), Anilu Estevez y Manuela García-Rulfo (Widows).

The limehouse golem (The limehouse golem, 2016), de Juan Carlos Medina

Basada en la novela Dan Leno and the Limehouse Golem, de Peter Ackroyd, la película sigue las aventuras y desventuras de Dan Leno y John Kildare mezclando la investigación por descubrir la identidad de un asesino en serie con el juicio a una joven actriz de musical acusada de envenenar a su marido. Dirige Juan Carlos Medina (Insensibles) y está protagonizada por actores de la escena británica como Bill Nighty (Love Actually, Harry Potter), Eddie Marsan (Tyrannosaur, Sherlock Holmes) y por jóvenes intérpretes como Olivia Cooke (Yo, él y Raquel) y Douglas Booth (Orgullo + Prejuicio + zombies, Noé). Con la presencia de la española María Valverde (Tres metros sobre el cielo, Gernika). Clausuró el Festival de Cine de Sitges 2016.