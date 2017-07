Muere el actor Adam West

Adam West, el actor que interpretó a Batman en la mítica serie de los años 60, fallece en Los Angeles a la edad de 88 años a causa de una leucemia que sufría. Su éxito como Batman dificultó a West poder conseguir otros papeles, ya que quedó para siempre asociado a su popular personaje. No obstante, siguió trabajando durante toda su carrera y alcanzó de nuevo la fama como voz del alcalde de Quahog, de nombre también Adam West, en la serie animada de Fox Padre de Familia. En el cine, West tuvo papeles en las películas The Young Philadelphians (1959) y Robinson Crusoe on Mars (1964), además de participar con su voz en la cinta animada Redux Riding Hood (1997), nominada al Oscar como mejor cortometraje. En febrero de 2016, la serie de CBS The Big Bang Theory celebró su episodio número 200 y marcó el 50 aniversario de Batman con una aparición especial de West.

