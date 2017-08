Muere el actor y dramaturgo Sam Shepard

El actor y dramaturgo Sam Shepard fallece a los 73 años en su casa de Kentucky debido a las complicaciones relacionadas con la enfermedad de Lou Gehrig (esclerosis lateral amiotrófica) que padecía. Shepard fue uno de los mejores dramaturgos de su generación y logró en 1979 el Premio Pulitzer de drama con la pieza Buried Child. También fue nominado en 1983 al Óscar como mejor actor de reparto por el papel del piloto Chuck Yeager en la película Elegidos para la gloria. Shepard produjo 44 obras de teatro y numerosos libros, memorias y cuentos. Se inicio en el mundo del séptimo arte como guionista en 1960 con Me and my brother y fue coguionista de la película de Michelangelo Antonioni Zabriskie Point rodada en 1970. Se puso por primera vez delante de la cámara en 1978 a las órdenes de Bob Dylan en la película surrealista Renaldo and Clara y participó en más de 40 películas, entre las que destacan, además de Elegidos para la gloria, Magnolias de Acero (1989), El Informe Pelícano (1993), Black Hawk derribado (2001) o Blackthorn (2011), dirigida por el español Mateo Gil. Su última aparición en la pantalla fue el año pasado en Bloodline, de la plataforma digital de cines y series Netflix.

