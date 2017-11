Muere el compositor Luis Bacalov

Arte al agua!. Los bacaladeros de Terranova (Arte al agua!. Los bacaladeros de Terranova, 2017), de Olivier van der Zee

Al caminar por los pequeños pueblos que rodean el puerto Guipuzcoano de Pasaia, es difícil imaginar que hace tan solo 40 años, éstos eran el hogar de una de las flotas bacaladeras más relevantes de Europa. En 1926 sale del puerto de Pasaia el primer barco de Pysbe para la pesca del bacalao, lo mismo ocurrirá en Galicia unos años antes, pero mientras que Pysbe consigue asentar su flota, el intento de la empresa gallega no prosperó. Tras la guerra civil española (1936-39), un gran número de hombres cruzaban el Atlántico desde los puertos de Pasajes en el País Vasco y desde A Coruña, El Ferrol y Vigo en Galicia, para viajar rumbo a las costas canadienses y a Groenlandia. Allí faenaban durante meses bajo condiciones terribles para llenar de bacalao las bodegas de sus embarcaciones y después llevar el pescado ya salado a los muelles. Dirige Olivier van der Zee, responsable de los documentales Encierro 3D (2013) y La chanson de Roland (2010).

Con los brazos abiertos (Á bras ouverts, 2017), de Philippe de Chauveron

Un reconocido escritor, Jean-Etienne Fougerole, es un intelectual humanista casado con una rica heredera. Durante un debate en televisión hablando de su nueva novela Brazos abiertos invitando a los más necesitados a ser bienvenidos, su oponente lo desafió a aplicar lo que aboga. Fougerole acepta el reto y esa misma tarde suena su puerta y pondrán a prueba sus convicciones. Protagonizada por el actor Christian Clavier (Los visitantes no nacieron ayer, Astérix y Obélix contra César), Ary Abittan y Elsa Zybersetein (Primavera en Normandía), la película está creada por los responsables de Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho?, y está dirigida por Philippe de Chauveron (Débarquement immédiat!).

El autor (El autor, 2017), de Manuel Martín Cuenca

Álvaro quiere ser escritor, pero todo lo que escribe es falso, pretencioso, insípido. Trabaja como escribiente en una notaría de Sevilla y su vida es gris, coloreada sólo por sus sueños. Su mujer, Amanda, es todo lo contrario. Siempre ha tenido los pies en la tierra y nunca ha soñado con ser escritora. Sin embargo, es ella la que se pone a escribir y le sale un best-seller. Ironías de la vida. La separación es inevitable. Y en ese momento, Álvaro decide afrontar su sueño: escribir una gran novela. Pero es incapaz; no tiene talento ni imaginación. Guiado por Juan, su profesor de escritura, indaga en los fundamentos de la novela, hasta que un día descubre que la ficción se escribe con la realidad. Manuel Martín Cuenca (Caníbal, La mitad de Óscar) rueda en Sevilla su quinto largometraje de ficción, basado en la novela homónima de Javier Cercas, publicada en 1987 dentro de una colección de cinco relatos cortos. El reparto protagonista está encabezado por Javier Gutiérrez (Assassin’s Creed, Plan de fuga), Antonio de la Torre (Que Dios nos perdone, Tarde para la ira) y María León (Cuerpo de élite, Los miércoles no existen).

El vientre de Europa (El vientre de Europa, 2017), de Juan Pinzás

El cineasta Julián Pintos, álter ego del director Juan Pinzás, en su universo onírico, realiza un viaje introspectivo desde el vientre de la madre al vientre de Europa sin romper el cordón umbilical. Julián se hallará perdido entre el niño que fue, el hombre que ahora es, el amor de su madre y la dualidad de la mujer a la que ama. Todo ello en las entrañas de dos capitales europeas por las que deambula, Berlín y Madrid, que con su pasado y presente suscitan los sueños y turbaciones de Julián. La película está escrita y dirigida por Juan Pinzás (Sombras de Nueva York, Las imágenes perdidas. La otra mirada, El desenlace, Días de boda, Érase otra vez, La leyenda de la doncella, El juego de los mensajes invisibles, La gran comedia), y es la primera parte de su “Trilogía Europea”. Está protagonizada por María Villar (La princesa de Francia), Elke Krüger, Katherine Sorel y el propio Pinzás.

Hacia la luz (Hikari, 2017), de Naomi Kawase

Misako es una apasionada guionista de películas para invidentes. En una proyección cinematográfica conoce a Masaya, un fotógrafo mayor que ella que está perdiendo su vista lentamente. Misako pronto descubrirá las fotografías de Masaya, que la transportarán a algunos recuerdos de su pasado. Juntos aprenderán a ver de manera resplandeciente el mundo que antes era invisible a sus ojos. Naomi Kawase (Una pastelería en Tokio, Aguas tranquilas, El bosque del luto) dirige esta película con guió propio que está protagonizada por Masatoshi Nagase, ya presente en Una Pastelería en Tokio y también en Paterson, y por Ayame Misaki (Ataque a los Titantes). Compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2017.

Jupiter’s moon (Jupiter holdja, 2017), de Kornél Mundruczó

Un joven inmigrante recibe un disparo cuando está cruzando ilegalmente la frontera. Aterrorizado, herido y en estado de shock, Aryan se da cuenta de que es capaz de levitar. Le envían a un campo de refugiados del que escapa con ayuda del cínico Dr. Stern que quiere aprovecharse de su extraordinario secreto. Perseguidos por Laszlo, el enfurecido director del campo, se desplazan continuamente buscando la forma de ponerse a salvo y conseguir dinero. Inspirado por los asombrosos poderes de Aryan, Stern da un salto de fe en un mundo donde los milagros sirven de moneda de cambio. Ganadora del Festival de Sitges está dirigida por el cineasta húngaro multi-premiado en Cannes, Kornél Mundruczó (White God, Semilla de Maldad, Delta).

La isla de los monstruos (Monster island, 2017), de Leopoldo Aguilar

Cuando el joven Lucas descubre que no es realmente un humano, la noticia le horroriza. Especialmente desde que su primera transformación en monstruo sucedió delante de los niños más populares del colegio. Después de culpar injustificadamente a su padre de mantener su identidad en secreto, Lucas huye de su casa enfadado y avergonzado. Su búsqueda de la Isla de los Monstruos y de sus verdaderas raíces, lo llevará a un viaje fabulosamente aterrador en el que aprenderá que ser un monstruo no es monstruoso, significa ser miembro de un nuevo grupo, al que puede llamar con orgullo su familia. Película de animación 3D es una producción mexicana que dirige Leopoldo Aguilar (El secreto del medallón de jade). Anima Estudios es la productora de este filme, y es una de las productoras de animación más importantes de México.

Liga de la justicia (Justice league, 2017), de Zack Snyder

Impulsado por su nueva fe en la humanidad e inspirado por el acto altruista de Superman, Bruce Wayne consigue la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman actúan rápidamente para encontrar y reclutar a un equipo de metahumanos con el fin de hacer frente a esta nueva amenaza. Pero, a pesar de la creación de esta liga de héroes sin precedentes (Batman, Wonder Woman, Aquaman, Ciborg y Flash), puede que ya sea tarde para salvar el planeta de una agresión de proporciones catastróficas. Ben Affleck en el papel de Batman, Henry Cavill interpretando a Superman, Gal Gadot como Wonder Woman, Ezra Miller como Flash, Jason Momoa como Aquaman, y Ray Fisher como Ciborg, participan en este filme dirigido por Zack Snyder (300), tras dirigir El hombre de acero (2013) y Batman v Superman: El amanecer de la justicia (2016), y basado en los personajes de DC

Los demás días (Los demás días, 2017), de Carlos Agulló

La lucha por la vida no debe ser un combate contra la muerte, porque tarde o temprano será una batalla perdida. A través del trabajo del Dr. Pablo Iglesias, médico de cuidados paliativos, aprenderemos a ver las cosas de otra manera. No es tanto una cuestión de morir dignamente, sino de vivir bien hasta el último momento. Porque, como la vida vale la pena hasta el último segundo, hay que cuidarla hasta el final. Película documental dirigida por Carlos Agulló sobre los cuidados paliativos y el final de la vida, quien declara que conoció “al Dr. Pablo Iglesias, médico de cuidados paliativos, cuando acompañó a mi suegra en sus últimos días de vida. Pablo ayudó a mi mujer y a su familia a afrontar la despedida, la pérdida y el duelo; fue percibido por todos como un ángel“.

Los nadie (Los nadie, 2016), de Juan Sebastián Mesa

Amores, odios, promesas rotas y cinco hermanos de calle que se conocen en medio de una ciudad hostil. Jóvenes unidos por las ansias de viajar, encuentran en el arte callejero y la música, el lugar dónde refugiarse y una oportunidad para escapar. La película surge de la propia experiencia de su director y guionista, el debutante Juan Sebastián Mesa. En la adolescencia, se percató que su ciudad natal se había vuelto violenta y a su vez rutinaria, por lo que decidió, con unos amigos, viajar por todo el continente de forma nómada vendiendo fotos para subsistir. Retrata ese impás que existe entre tener una idea y reunir el valor y el dinero suficiente para llevarla a cabo.Fue rodada en 10 días, con un grupo de amigos y jóvenes actores y con escasos recursos.

Medidas extremas (Eidurinn, 2016), de Baltasar Kormákur

Finnur es un cardiocirujano de éxito y tiene dos hijos. Su vida familiar empieza a complicarse cuando su hija Anna inicia una relación con un traficante de drogas muy manipulador. Como el control del novio sobre Anna y sobre toda la familia es cada vez más estrecho, Finnur se ve obligado a tomar medidas drásticas. Tras sus trabajos en Hollywood, Baltasar Kormákur (101 Reikiavik, Las Marismas, Everest, 2 Guns, Contraband) regresa a Islandia, su país natal, y lo hace como director, además de actor protagonista, coguionista y productor. Su reparto cuenta además con Hera Hilmar (Anna Karenina), Gísli Örn Garðarsson (Prince of Persia: Las arenas del tiempo), Ingvar Eggert Sigurðsson (Everest) y Joi Johannsson (El reino de Dunark). Fue la película más taquillera de 2016 en Islandia y se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián.

Una razón para vivir (Breathe, 2017), de Andy Serkis

El aventurero y carismático Robin Cavendish (Andrew Garfield) tiene toda su vida por delante cuando queda paralizado al contraer la polio mientras estaba en África. A pesar de todos los consejos, la esposa de Robin, Diana (Claire Foy), lo saca del hospital y se lo lleva a su casa donde su devoción y su ingeniosa determinación trascienden su discapacidad. Juntos se niegan a recluirse por su sufrimiento, deslumbrando a todos con su humor, valentía y sus ansias de vivir. Basada en la historia real de los propios padres del productor Jonathan Cavendish, la película está dirigida por Andy Serkis, quien debuta en la dirección con este filme. El actor es mundialmente conocido por ser un especialista en la captura de movimiento en películas como la trilogía de El Señor de los Anillos, donde da vida a Gollum.