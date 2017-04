Muere el director Jonathan Demme

El director estadounidense Jonathan Demme, premiado con el Óscar por El silencio de los corderos, fallece miércoles en Nueva York, a los 73 años, víctima de un cáncer de esófago. Hijo de la actriz Dorothy Demme y de un relaciones públicas, en su adolescencia se trasladó de Nueva York a Miami, por motivos de trabajo de su padre. En 1970 conoció al productor y actor Roger Corman y de su mano, debutó como productor y guionista en Angels hard as they are (1971). En 1974 dirigió su primera película, La cárcel caliente, en cuyo rodaje conoció a Tak Fujimoto, que se convirtió en su director de fotografía habitual. Dos años después estrenó El samurái negro, con Peter Fonda como actor y cuya coproductora fue Evelyn Purcell, primera esposa de Demme. En 1980 dirigió Melvin y Howard, película que ganó un Óscar al mejor guión original. Cuatro años más tarde llegó Stop making sense, documental basado en el grupo Talking Heads, y en 1988 estrenó Casada con todos, protagonizada por Michelle Pfeiffer. Su siguiente película fue El silencio de los corderos, basada en el libro homónimo de Thomas Harris, por la que ganó el Óscar al mejor director, además de ser galardonado con otros cuatro Oscars: mejor película, mejor actor (Anthony Hopkins), mejor actriz (Jodie Foster) y mejor guión adaptado.

En 1993 dirigió Philadelphia, con la que Tom Hanks ganó el Óscar al mejor actor y Bruce Springsteen el de mejor canción original. En los años siguientes se centró en su labor como productor, hasta que en 2002 se encargó del remake de Charada, titulada La verdad sobre Charlie y en 2004 volvió a realizar otro remake, esta vez de la película El mensajero del miedo, con Meryl Streep y Denzel Washington en los papeles protagonistas. Entre sus últimos trabajos tras las cámaras están los documentales Neil Young: heart of gold (2006) y Jimmy Carter, man from plains (2007) y los largometrajes La boda de Rachel (2008) y la comedia Ricki (2015), que es su última producción. Fue miembro del jurado de la edición del 2000 del Festival de Cine de Cannes y en 2008 presidió el jurado del Festival de Cine de San Sebastián.

