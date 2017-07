Muere la actriz Glenne Headly

La actriz estadounidense Glenne Headly fallece a los 62 años, sin precisar la causa de la muerte. La intérprete, con amplia experiencia en televisión, cine y teatro, era conocida principalmente por su papel de Tess Trueheart en Dick Tracy (1990), aunque el reconocimiento artístico le llegó con su doble nominación al Emmy como mejor actriz de reparto por las miniseries Lonesome Dove (1989) y Bastard Out of Carolina (1997). Headly, nacida el 13 de marzo de 1955 en New London (Connecticut) dio sus primeros pasos en el teatro dentro del grupo de Chicago Steppenwolf Theatre Company. Allí conoció al actor John Malkovich, con quien se casó en 1982. La pareja se divorció seis años después. Su debut cinematográfico se produjo con Four Friends (1981), un título al que siguieron otros tan famosos como La rosa púrpura de El Cairo (1985), Dirty Rotten Scoundrels (1988) y Sargento Bilko (1996). También participó en Mr. Holland’s Opus (1995), como la esposa de Richard Dreyfuss, y en Quiero ser superfamosa (2004), donde encarnó a la madre de Lindsay Lohan.

