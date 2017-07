Netflix podría estrenar en salas de cine las cintas que van a Cannes

Netflix estudia que las películas que presentará en el próximo Festival de Cine de Cannes tengan un estreno limitado en cines de Francia. La compañía exhibirá por primera vez dos títulos durante el certamen: la cinta de monstruos Okja, de Bong Joon-ho, protagonizada por Jake Gyllenhaal, y la comedia The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, con Adam Sandler y Ben Stiller. La polémica al respecto surgió cuando la federación de cines franceses, una red compuesta por las principales distribuidoras estatales, mostró su disconformidad por el hecho de que Netflix no paga impuestos a los propietarios de los cines y criticara que los estrenos por Internet amenazan la integridad de las películas. En Francia, una película no se puede exhibir en una plataforma de Internet hasta que pasan 36 meses desde su estreno en cines, una regla a la que Netflix podría terminar por ajustarse mostrando sus películas en un número reducido de salas. La compañía comenzó a producir sus propios largometrajes en 2015 con el debut de Beasts of No Nation.

