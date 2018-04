Netflix rompe con Cannes

Después de que Thierry Frémaux, director del Festival de Cine de Cannes, anunciase que Netflix no podría participar en la sección oficial, la plataforma de streaming rompe relaciones definitivamente con el Certamen. La ruptura se confirma en una entrevista en la revista especializada Variety, en la que el director de contenidos de Netflix,Ted Sarandos, asegura que la compañía retirará todas las producciones previstas para esta 71 edición, que se celebrará del 8 al 19 de mayo y cuya selección oficial se conocerá mañana jueves, debido a la estricta reglamentación del certamen francés. En la conversación, Sarandos se refiere en concreto a la nueva regla decretada por el certamen que impide que un filme que no haya sido estrenado en los cines de Francia pueda participar en la competición. La polémica renace un año después de que la plataforma fuera duramente criticada por presentar al certamen dos cintas (Okja, de Bong Joon-ho y The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach) que se estrenaron con su protocolo habitual: prioridad absoluta del lanzamiento online, y debut en salas muy reducido o casi inexistente. Netflix dice no tener inconveniente en estrenar sus producciones en las salas francesas, pero no a que haya un plazo de 36 meses para que estén disponibles en streaming, lo que es impensable para la forma de actuar del servicio estadounidense y su modelo de negocio.

