Ridley Scott elimina a Kevin Spacey de su última película

El cineasta Ridley Scott decide eliminar a Kevin Spacey de su próxima película, All the Money in the World, que ya estaba acabada y que se debía estrenar el próximo 22 de diciembre, y reemplazarlo con el veterano actor canadiense Christopher Plummer, quien rodará sus escenas en las próximas dos semanas. El estudio Sony han tomado esa drástica decisión con el objetivo de que la cinta no vea afectada su fecha de estreno, que corría riesgo de verse retrasada por el escándalo de acoso y abusos sexuales que rodea a Spacey. “Plummer reemplazará a Spacey” y el equipo de rodaje ya está trabajando en las nuevas escenas, porque la intención es que esta película que TriStar mantenga su fecha de estreno, prevista para el próximo 22 de diciembre. Spacey encarnaba en la película al multimillonario John Paul Getty, un papel secundario y breve pero decisivo en la trama, del que ahora se encargará Plummer. El estudio Sony había orquestado una fuerte campaña publicitaria de cara a los Óscar con Spacey como reclamo dentro de la categoría de mejor actor de reparto, pero, según informó recientemente la revista Variety, esos planes se desestimaron en cuanto se conocieron las acusaciones contra el actor.

Me gusta: Me gusta Cargando...