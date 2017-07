Saura presenta la exposición “Carlos Saura. España años 50”

El año pasado el cineasta Carlos Saura publicaba el magnífico libro Carlos Saura. España años 50 en el que reunía fotografías de Castilla, Andalucía y Madrid que tomó en su juventud en la época de la posguerra. Ahora, el propio Saura inaugura en el marco del festival PhotoEspaña 2017 la exposición “Carlos Saura. España años 50”, una selección de 92 fotografías sobre los pueblos y la gente de España en los años 50, que se podrá ver en el Museo Cerralbo de Madrid hasta el próximo 3 de septiembre. En la presentación, el cineasta declara que su objetivo era “dejar un testimonio” que no fuera el de la “España oficial” y añade que “quería mostrar una imagen diferente a la de la España de la falange y el turismo. Me encontré con pueblos deprimidos y mucha pobreza tras la guerra“. Así mismo, reflexiona sobre el papel de la fotografía en la actualidad y lamenta que a su juicio se está produciendo una “banalización y frivolización” de la fotografía, puesto que hoy por hoy “cualquier persona con un poco de sentido estético y un buen objetivo” puede hacer “buenas fotografías“. Además, pide a los fotógrafos de ahora “que no hagan cuarenta mil fotos para después elegir dos, sino que sean más exigentes“, para explicar que “concentrarse” en captar el momento exacto casi siempre resulta en “una buena fotografía“.

