Seminci rendirá homenaje a la Escuela de Barcelona

Análisis de sangre azul (Análisis de sangre azul, 2015), de Gabriel Velázquez Martín & Blanca Torres

Un aristócrata inglés cae despeñado en los Pirineos y despierta en un sanatorio mental a principios del siglo pasado. El doctor en psiquiatría Pedro Martínez registra en su cámara de 16mm las evoluciones de este hombre que ha perdido la orientación y la memoria. Pero además, las ocultas intenciones del doctor le llevarán a aprovechar la llegada de este “raro espécimen” para poner en práctica sus teorías evolutivas. La película está localizada en los Pirineos Aragoneses y en la sierra salmantina de Béjar. Ha sido rodada en formato de super-8 y 16mm por la directora novel zaragozana Blanca Torres y el cineasta salmantino Gabriel Velázquez (ärtico, Iceberg, Amateurs). Está protagonizada por el modelo internacional sueco Anders Lindstrom y el grupo de teatro Arcadia de Huesca, dedicado a la integración de personas con problemas de salud mental.

Capturar: las 1001 novias (Capturar: las 1001 novias, 2015), de Fernando Merinero

El director Fernando Merinero ejerce de seductor y provocador, citando en su casa a ex novias y filmando sus encuentros con mucho humor y ningún pudor. El amor y el humor van de la mano en este falso documental, que ha competido en festivales de Estados Unidos, Francia, Israel o Rusia, siendo premiado en la India, el Reino Unido incluso España. Es la primera película de la trilogía Las 1001 novias una suerte de terapia sentimental continua, donde el director, ejerciendo de antropólogo de si mismo, a base de agitar y manipular emociones, obtiene confesiones íntimas que ponen al descubierto la naturaleza de la condición femenina.

El guardián invisible (El guardián invisible, 2017), de Fernando González Molina

En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en una circunstancia que lo relaciona con un asesinato ocurrido un mes atrás… La inspectora Amaia Salazar (Marta Etura) dirige la investigación que la llevará de vuelta al pueblo de Elizondo, donde ella creció y del que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las complicadas derivaciones del caso y sus propios fantasmas, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj para dar con un implacable asesino, en una tierra fértil en supersticiones y brujería. Thriller dirigido por Fernando González Molina (Palmeras en la nieve, Tengo ganas de ti, Tres metros sobre el cielo, Fuga de cerebros) que cuenta con un reparto encabezado por Marta Etura (Celda 211, El hombre de las mil caras). Se basa en la novela homónima de Dolores Redondo, primera parte de la Trilogía del Baztán, que fue uno de los éxitos del 2013.

El Sr. Henri comparte piso (L’étudiante et Monsieur Henri, 2015), de Ivan Calbérac

El señor Henri es un viejo gruñón ya jubilado que vive en su apartamento de París. Aunque es feliz viviendo solo, su delicada salud hace que el día a día sea cada vez más difícil. En contra de su voluntad, su hijo Paul le convence para alquilar una de sus habitaciones vacías a Constance, una joven estudiante llena de vitalidad. Pero en lugar de sentirse agradecido por la compañía de la recién llegada, Henri utilizará a Constance para sembrar el caos dentro de la familia. Dirigida por Ivan Calbérac (Une semaine sur deux (et la moitié des vacances scolaires) , On va s’aimer, Irène) cuenta con un reparto principal formado por el mítico Claude Brasseur (La fiesta, Banda aparte, Los ojos sin rostro), Guillaume de Tonquédec (La doble vida de Verónica), Noémie Schmidt y Frédérique Bel (Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?).

El viajante (Forushande, 2016), de Asghar Farhadi

Ante el peligro de derrumbe del edificio en el que viven de alquiler, Emad y Rana se ven obligados a mudarse a otro lugar. Un incidente relacionado con la inquilina anterior cambiará dramáticamente la vida de la joven pareja. La película recibió el Premio al mejor guión y a Mejor Actor (Shahab Hosseini) en el Festival de Cine de Cannes 2016. El realizador iraní Asghar Farhadi (El pasado, Nader y Simin, una separación, A propósito de Elly) profundiza de nuevo en las complejidades de las relaciones humanas y cuenta en esta historia el drama de una pareja de actores cuya vida cambia drásticamente tras verse forzados a mudarse de casa.

La chica desconocida (La fille inconnue, 2017), de Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

Jenny, una joven médico de familia, se siente culpable por no haber abierto la puerta de su consulta a una chica a la que encuentran muerta poco después. Al saber que la policía no tiene forma de identificarla, Jenny tiene un solo empeño: descubrir el nombre de la joven para que no sea enterrada anónimamente y desaparecer como si no hubiera existido nunca. Los hermanos Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne (Dos días, una noche) escriben y dirigen este drama, que está protagonizado por Adèle Haenel (Les combattants). El reparto lo completan Jérémie Renier (Saint Laurent), Olivier Gourmet (Mayo de 1940), Thomas Doret (la serie Les Revenants), Fabrizio Rongione (Dos días, una noche) y Christelle Cornil (Johnny Walker). Se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de Cannes 2016.

Logan (Logan, 2017), de James Mangold

Es el año 2029. Los mutantes se han ido- o casi-. Un retraído y abatido Logan pasa los días bebiendo sin parar, escondido en una remota parte de la frontera mexicana, ganándose algo de calderilla como conductor de alquiler. Sus compañeros en el exilio son el marginado Caliban y un enfermo Profesor X, cuya singular mente sufre ataques y convulsiones cada vez más graves. Pero los intentos de Logan por ocultarse del mundo y de su legado llegan a un abrupto fin cuando aparece una misteriosa mujer con una petición urgente: que Logan guíe a una chica extremadamente joven y muy extraordinaria hasta un lugar seguro. De la mano del guionista y director James Mangold (En la cuerda floja, Lobezno inmortal) llega el capítulo definitivo de la saga cinematográfica después de X-Men Orígenes: Lobezno (2009) y Lobezno inmortal (2013). Está protagonizada por Hugh Jackman en el papel principal, acompañado de Patrick Stewart (X-Men: Días del futuro pasado), Stephen Merchant, Richard E. Grant y una nueva incorporación, la actriz Dafne Keen.

Neckan (Neckan, 2015), de Gonzalo Tapia

1956, últimos días de la presencia española en Marruecos. El joven abogado Santiago, hijo adoptivo de un importante político franquista, llega a Tetuán, la capital del Protectorado, para encontrar a una familia que podría ser la suya. Semanas antes, alguien le ha hecho llegar un anónimo y una fotografía. Sin embargo, su misión no será fácil y personajes misteriosos como el alemán y una bella joven le llevarán a enredarse en una trama llena de suspense. Thriller histórico que es el segundo largometraje dirigido por Gonzalo Tapia tras Lena (2001), protagonizado por Pablo Rivero (De tu ventana a la mía) y escrito por Michel Gaztambide (No habrá paz para los malvados, Cuéntame cómo pasó). Pese a estar ambientada en Marruecos, el filme está rodado en diversos lugares de la Comunidad Valenciana como Moncada, Albéric o Alzira; y el título “Neckan”, [naqam (µq;n:)] es una palabra hebrea cuyo significado es “venganza”.