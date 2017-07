“Seoul station”, mejor película del Fant 2017

El largometraje de animación Seoul Station, del realizador coreano Yeon Sang-ho, es galardonado con el premio a la mejor película en el XXIII Festival de Cine Fantástico de Bilbao, el Fant 2017. Además, el premio al Mejor Cortometraje se concede a La Voce, de David Ulloth, y el galardón al Mejor Cortometraje Vasco a Bestealdetik, de Mar González Ruiz. El jurado, integrado por la actriz Melina Matthews, el escritor, director y guionista de cine, Elio Quiroga, y el director, guionista y periodista sevillano, Miguel Ángel Vivas, justifica su premio a la mejor película “por salirse de los estereotipos de la animación y hacer totalmente humanos a sus personajes“. El premio a la dirección más innovadora, concedido por el Cineclub FAS es para The Eyes of my Mother, de Nicolas Pesce. En la gala de clausura se entregará un premio Fant de Honor al realizador bilbaíno Pedro Rivero y el nuevo galardón Estrella del FANTástico a toda una carrera dentro del género a la actriz nortemericana Barbara Crampton.

