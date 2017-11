Sony retira una película de Kevin Spacey del Festival de Cine de Los Ángeles

Sony Pictures cancela el estreno de la película All the Money in the World en el festival AFI tras las acusaciones por supuestos abusos sexuales contra Kevin Spacey. En un comunicado, TriStar Pictures una empresa propiedad de Sony, asegura que retiraría la película del festival de Los Angeles porque “sería inapropiado celebrar una gala en este difícil momento”. La película clausuraría el festival el 16 de noviembre. Dirigida por Ridley Scott, se trata de uno de los estrenos más anticipados de final de año, y muchos consideran que podría ser una posible contendiente al Oscar. En ella Spacey interpreta al petrolero J. Paul Getty, cuyo nieto de 16 años es secuestrado. Getty se niega a pagar el rescate, por lo que la madre del chico (Michelle Williams) y el asesor de Getty (Mark Wahlberg) trabajan para salvarlo. TriStar señala que el estreno general de la película para el 22 de diciembre sigue sin cambios, una decisión que por ahora mantiene al filme como una contendiente en la temporada de premios. “Una película no es el trabajo de una persona. Hay unos 800 actores, escritores, artistas, técnicos y personas que trabajaron incansable y éticamente en esta película, algunos por años, incluyendo a uno de los maestros directores del cine“, dice TriStar. “Sería una gran injusticia castigar a todos por los errores de un actor de reparto en la película“.

