Sube un 3% la recaudación del cine español

Amarillito (Gus – petit oiseau, grand voyage, 2014), de Christian De Vita

Amarillito nunca ha conocido a su familia, no ha visto el mundo y no está interesado en conocerlo… hasta que un día, alentado por su amiga la Mariquita, se aleja unos metros de su nido… es entonces cuando se encuentra con Darius, un pájaro malherido, líder de una bandada, que le desvela la nueva ruta hacia África. Deslumbrado por la belleza de Delf, la hija de Darius, y con el desconfiado Carl siempre atento a sus errores, el pequeño héroe iniciará la aventura más vibrante de su vida. Adaptación del libro de la escritora y actriz Nicky Baker dirigida por Christian De Vita (PJ Masks).

Converso (Converso, 2017), de David Arratibel

A lo largo de años anteriores la familia de David Arratibel (Oírse), director de la película, ha experimentado importantes cambios. Todos sus integrantes (su madre, sus dos hermanas y su cuñado) salvo él han abrazado uno tras otro la fe católica. Este filme es un intento por comprender este proceso de transformación religiosa y existencial. Un ejercicio lleno de honestidad que intenta explorar los intrincados caminos de la fe y, al mismo tiempo, resolver viejos conflictos familiares. El título hace referencia tanto a la primera persona del presente de indicativo del verbo conversar como a aquellas personas que abrazan una religión diferente de la que tenían. Una película sobre el Espíritu Santo y las conversaciones pendientes. Se alzó con la Biznaga de Plata al Mejor Director en la Sección Oficial de Documentales del pasado Festival de Cine de Málaga, así como con el Premio del Público en el Festival Internacional de Documentales Punto de Vista de Navarra 2017.

Gatos, un viaje de vuelta a casa (Rudorufu to ippai attena, 2016), de Kunihiko Yuyama & Mikinori Sakakibara

Rudolf es un gatito negro que vive feliz en Gifu como mascota de una niña y que ve truncada su apacible existencia cuando accidentalmente sale de su casa y termina en un camión que lo lleva hasta el bullicioso Tokyo. Allí, es salvado de morir aplastado bajo un camión por un gato aparentemente llamado Tengounmontón, que gobierna al resto de gatos del vecindario con autoridad y le toma bajo su tutela. Junto a su salvador, Rudolf comienza a aprender a valerse por sí mismo y los beneficios de aprender la escritura humana para conseguir comida y poder leer los carteles de la autopista que le lleven de vuelta a su hogar. Pero antes deberá lidiar con otros muchos peligros, como el del bulldog llamado Diablo que atemoriza a todos los gatos del barrio. De los creadores Mikinori Sakakibara y Kunihiko Yuyama, autores de Pokémon y Yokai Watch, se basa en el libro de Hiroshi Saitô y Hanmo Sugiura.

La cordillera (La cordillera, 2017), de Santiago Mitre

Film de intriga política sobre un hombre cercado por sus demonios familiares. En una Cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, donde se definen las estrategias y alianzas geopolíticas de la región, Hernán Blanco, el presidente argentino, vive un drama político y familiar que le hará enfrentarse a sus propios demonios. Deberá tomar dos decisiones que podrían cambiar el curso de su vida en el orden público y privado: por un lado, una complicada situación emocional con su hija, y por otro, la decisión política más importante de su carrera. Protagonizada por Ricardo Darín. Santiago Mitre (El estudiante, Paulina) dirige este filme que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2017, en la sección “Un Certain Regard”.

La llamada (La llamada, 2017), de Javier Calvo & Javier Ambrossi

Segovia. Campamento cristiano “La Brújula”. Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción “Viviremos firmes en la fe“. La hermana Milagros, una joven con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama Suma Latina. Pero desde que Dios se le aparece a María una noche, todo está cambiando. Y es que a Dios le encanta Whitney Houston. Adaptación cinematográfica del musical protagonizada por Macarena García (Blancanieves), Anna Castillo (El olivo), Belén Cuesta (8 apellidos catalanes), Gracia Olayo (Ahora o nunca) y Richard Collins-Moore, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente por su faceta de actores en Física o Química y Sin tetas no hay paraíso.

madre! (mother!, 2017), de Darren Aronofsky

Madre (Jennifer Lawrence) y Él (Javier Bardem) viven una existencia aparentemente idílica en un paraíso recóndito. Inesperadamente la relación de la pareja se pone a prueba cuando hombre (Ed Harris) y mujer (Michelle Pfeiffer) se presentan en su casa sin que nadie les hubiese invitado. Responder a esa llamada a la puerta altera su apacible existencia, y a medida que se presentan más y más invitados, madre se ve obligada a reexaminar todo lo que sabe sobre el amor, la devoción y el sacrificio. La película está escrita, producida y dirigida por Darren Aronofsky (Noé, Cisne negro, El luchador) y se ha grabado en 16 mm, siendo este el cuarto trabajo que el director Aronofsky ha rodado en este formato.

Operación Concha (Operación Concha, 2017), de Antonio Cuadri

Marcos Ruiz de Aldazábal (Karra Elejalde), un empresario sin escrúpulos, lidera una productora de cine que ha caído en bancarrota. Desesperado y sin dinero, Marcos y su equipo trazan un plan para engañar a una inversora millonaria con un doble del prestigioso actor Ray Silvela (Jordi Mollà), quien ha rechazado trabajar en su película. Aprovechando el contexto del Festival de Cine de San Sebastián, empieza la gran estafa donde nada es lo que parece. Completan el reparto Unax Ugalde, Ramón Aguirre, Bárbara Goenaga, y las actrices mexicanas Mara Escalante y Bárbara Mori, entre otros. Está dirigida por Antonio Cuadri (Thomas vive, La buena voz) y se ha rodado en San Sebastián y en la isla de Tenerife.

Phantasma: Desolación (Phantasm: Ravager, 2016), de David Hartman

Quinta entrega de la saga cinematográfica creada por Don Coscarelli que cierra una de las series de culto más longevas y con más seguidores del llamado “fantaterror”. La saga comenzó con Phantasma en 1979, convirtiéndose rápidamente en una película de culto con, y cuenta la historia de un malvado empresario de pompas fúnebres, el mítico Hombre Alto (Angus Scrimm, fallecido poco después de su participación en la película), que tiene el poder de convertir a los muertos en zombis. A este primer título le siguieron: Phantasma: El regreso (1988), Phantasma: El pasaje del terror (1994), Phantasma: Apocalipsis (1998) y Phantasma: Desolación (2016). Esta última entrega, la única que no dirige Coscarelli, está realizada por David Hartman (serie Transformers: Robots in Disguise).

The king of rock and roll (The king of rock and roll, 2017), de Iván Muñiz

El filme muestra la composición de la primera canción que supone el arranque de un proceso que envuelve a todo tipo de profesionales del medio musical y que desemboca en lo que comúnmente se conoce como “disco”. El músico al que sigue el documental por todo este camino es al español Paul Zinnard y esa primera canción que compone se llama The King of rock and roll. A lo largo de todo el desarrollo creativo, gran variedad de profesionales del medio (desde músicos hasta productores pasando por ingenieros o arreglistas) aportan mediante entrevistas sus reflexiones, anécdotas y experiencias en temas como la composición, la masterización, el Do it yourself, los tipos de grabación etc… para mostrar en cada uno de esos procesos como transmiten un estilo de ver y sentir el mundo, como manejan las vicisitudes y las alegrías en el arduo proceso de creación de su música. La película cuenta con los testimonios de artistas como Ariel Rot, Mike Watt, Mario Cobo, Paul Major o Willie B. Planas y está dirigida por Iván Muñiz que ha realizado spots, programas de TV, videoclips, documentales, making of, etc., y su mayor desarrollo es en el área de montaje.