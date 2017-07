Susan Sarandon, Premi Honorífic de Sitges

El Sitges-Festival Internacional de Cinema de Catalunya entregará a la actriz norteamericana Susan Sarandon el Gran Premi Honorífic del certamen. La artista recogerá el premio en el certamen, que se celebrará del 5 al 15 de octubre y llegará este año a su 50 edición, que estará apadrinada por Guillermo del Toro y estará impregnada por el espíritu de Drácula, con la proyección de diez películas y un libro. Además, el director Santiago Segura será reconocido con la Màquina del Temps “por su apoyo al cine fantástico y al cine de género en España en los últimos 20 años“, y se proyectará Solo se vive una vez, de Federico Cueva, con Segura, Gérard Depardieu, Hugo Silva y Carlos Areces. También se anuncia la proyección de la cinta recién proyectada en el Festival de Cine de Cannes The Killing of a Sacred Deer, del griego Yorgos Lanthimos, y protagonizada por Colin Farrel y Nicole Kidman. El cine asiático tendrá un “peso destacado” con la presencia de Takashi Miike con Blade of the Inmortal, y de Kiyoshi Kurosawa, Before we vanish; el cine húngaro llegará de la mano del drama fantástico Jupiter’s Moon, de Kornél Mundruczó, así como el indie americano estará presente con The Endless, de Justin Benson y Aaron Moorhead.

