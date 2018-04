“The Green Fog” triunfa en Las Palmas

La producción norteamericana The Green Fog, de Guy Maddin, Evan Johnson y Galen Johnson, logra la Lady Harimaguada de Oro de la decimooctava edición del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. La película china Xiao Gua Fu Cheng Xian Ji (The Widowed Witch), de Cai Chengjie, obtiene la Lady Harimaguada de Plata; su director, el Premio José Rivero al Mejor Nuevo Director y su intérprete Tian Tian, el Premio a la Mejor Actriz La iraní No Date, No Signature, de Vahid Jalilvand, logra el Premio del Público y Navid Mohammadzadeh, su protagonista, el Premio al Mejor Actor. La coproducción Mi amado, las montañas, de Alberto Martín Menacho logra el Premio al Mejor Cortometraje. Los directores Luis Ospina, Radu Jude y Anastasiya Kharchenko y la actriz Esther Elisha, miembros del jurado oficial —Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Gijón no ha podido estar presente—, la programadora Garbiñe Ortega, del jurado de cortometrajes, así como un representante del jurado popular, Antonio Valenzuela, hacen público el palmarés en una rueda de prensa ofrecida en el Teatro Pérez Galdós.

