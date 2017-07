“The Impossible Picture” gana FilMadrid 2017

The Impossible Picture , de Sandra Wollner, es la película ganadora de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Madrid, FilMadrid, mientras que la mención especial es para la india Afternoon Clouds, de Payal Kapadia. En esta tercera edición del Certamen se han proyectado 114 cintas, 47 de ellas dentro de las competiciones Oficial y Vanguardias, y el resto como proyecciones especiales o secciones no competitivas. Dentro de la competición oficial, el premio “Días de Cine” es para la japonesa Antiporno, de Sono Sion, mientras que la mención especial corresponde a la cinta mexicano chilena Casa Roshell, Camila José Donoso. El Jurado Joven ha otorga su primer premio a la portuguesa A minha Juventude, de Rita Quelhas, y la mención especial a The Last of Us, de Ala Eddine Slim. En la competición de Vanguardias, el premio del Jurado Oficial es para Foyer, de Ismaïl Bahri, y las menciones especiales para Shape of a Surface, de Nazli Dinçel y Rudzienko, de Sharon Lockhart. El festival se clausura con la proyección de A Dragon Arrives, del iraní Mani Haghighi, que ha formado parte de una de las secciones fuera de concurso de este año, dedicada a la comedia y el absurdo en el cine iraní.

Me gusta: Me gusta Cargando...