“The Square”, inaugurará Zabaltegi-Tabakalera del Zinemaldia

The Square , la última película del director sueco Ruben Östlund, reconocida con la Palma de Oro en el pasado Festival de Cine de Cannes, inaugurará la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de Cine de San Sebastián. Además, On Body and Soul, ganadora del Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín competirá en Perlas por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián. Su directora, la cineasta húngara Ilkidó Enyedi, disputará el Premio a Nelyubov / Loveless, del cineasta ruso Andrey Zvyagintsev, y a 120 battements par minute (120 BMP), de Robin Campillo, ambas galardonadas en Cannes. Asimismo, pugnarán por el galardón concedido por los espectadores Wonderstruck, la adaptación de un cuento de Brian Selznick en la que Todd Haynes dirige a Julianne Moore, Michelle Williams y los niños Oakes Fegley y Millicent Simmonds. En Zabaltegi-Tabakalera también competirán Philippe Garrel, a quien el Festival dedicó una retrospectiva en 2007, con Lamant dun jour / Lover for a day (Amante por un día), y Tesnota / Closeness, el debut de Kantemir Balagov. A los mencionados se suman los anunciados Saura(s), dirigida por Félix Viscarret, dentro de la serie Cineastas contados; la ópera prima como director de Gustavo Salmerón, Muchos hijos, un mono y un castillo, distinguida con el premio al mejor documental en Karlovy Vary; el documental No intenso agora / In the Intense Now, del cineasta brasileño João Moreira Salles, que compitió en Berlín; y el estreno mundial de Vergüenza, la serie de Movistar+ escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero.

