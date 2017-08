“The Wife”, protagonizada por Glenn Close, clausurará el Zinemaldia

El estreno europeo de la película The Wife (La buena esposa) clausurará la 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián. La Sección Oficial se cerrará con esta coproducción de Suecia y Reino Unido, que participará fuera de concurso, dirigida por Björn Runge y protagonizada por Glenn Close y Jonathan Pryce. Con guión de Jane Anderson basado en la novela homónima de la escritora estadounidense Meg Wolitzer, cuenta la historia de una mujer que se ha sacrificado durante 40 años para apoyar la carrera literaria de su marido, pero llega a su límite la víspera de que su cónyuge reciba el Premio Nobel de Literatura. En 2011, Glenn Close viajó a San Sebastián para presentar la película Albert Nobbs (Rodrigo García, 2011) y recoger el Premio Donostia. Además, la Sección Oficial del Festival contará con cuatro proyecciones especiales. La nueva película de la productora de Kimi no Na Wa / Your Name, la adaptación del Premio Goncourt 2013 dirigida por Albert Dupontel, Au revoir là-haut / See You Up There, y una exploración en tres dimensiones de los tesoros del mar a través de la voz de Arnold Schwarzenegger, Wonders of the Sea 3D, se unen a Morir, de Fernando Franco, para completar las cuatro proyecciones especiales.

