Toronto anuncia sus presentaciones especiales

Nuevas películas de reconocidos cineastas como Darren Aronofsky, Alexander Payne y Guillermo del Toro figuran en la sección de presentaciones especiales del Festival de Cine de Toronto, que se celebrará del 7 al 17 de septiembre. El certamen acogerá el estreno de la cinta de terror Mother!, escrita y dirigida por Aronofsky y protagonizada por la oscarizada Jennifer Lawrence; en tanto Payne presentará Downsizing, otra de sus sátiras, con Matt Damon al frente del elenco. En la misma sección se incluyen First they killed my father, un drama con Angelina Jolie como directora; The shape of water, de Guillermo del Toro; y Suburbicon, una comedia de crímenes con guión de los hermanos Coen y dirección del también actor George Clooney. La cita acogerá igualmente los estrenos mundiales de I, Tonya, protagonizado por Margot Robbie, en el papel de la patinadora estadounidense Tonya Harding; y Stronger, con Jake Gyllenhaal en la piel de un hombre que pierde las piernas en el atentado de maratón de Boston. Una docena de filmes están dirigidos por mujeres, y así también figuran Mudbound, de Dee Rees, premiada y ovacionada en Sundance, Woman Walks Ahead, protagonizada por Jessica Chastain y dirigida por Susanna White; y Mary Shelley, de la cineasta saudita Haifaa al-Mansour.

