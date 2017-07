Venecia adelanta su programación

Los cineastas estadounidenses Darren Aronofsky y George Clooney y el mexicano Guillermo de Toro son tres de los pesos pesados que competirán en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de Venecia, que se celebrará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre. Aronofsky competirá con Mother!, con Jennifer Lawrence y el español Javier Bardem, y Clooney lo hará con Suburbicon, protagonizada por Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe y Oscar Isaac. Guillermo de Toro competirá con The shape of water, que narra el descubrimiento de una criatura acuática antropomórfica. La presencia española en la dirección vendrán con Fernando León de Aranoa, que mostrará fuera de concurso su película Loving Pablo, también protagonizada por Javier Bardem y, además, Penélope Cruz. Competirán en la Sección Ofician con otras 20 cintas de realizadores como Xavier Legrand (Jusqu’à la garde), el italiano Paolo Virzì (The leisure seeker), Paul Schrader (First Reformed), el documentalista Frederick Wiseman (Ex Libros – The New York Public Library), Hirokazu Koreeda (The Third Murder), Abdellatif Kechiche (Mektoub, My Love: Canto Uno) o el artista chino Ai Weiwei, que dirige el documental sobre la inmigración Human Flow.

SECCION OFICIAL VENECIA 74

Human flow, de Ai Weiwe

Mother!, de Darren Aronofsky

Suburbicon, de George Clooney

The shape of water, de Guillermo del Toro

L’insulte, de Ziad Doueri

La villa, de Robert Guédiguian

Lean on Pete, de Andrew Haigh

Mektoub, my love: canto uno, de Abdellatif Kechiche

Sandome no satsujin (The third muerder), de irokazu Koreeda

Jusqu’à la garde, de Xavier Legrand